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Eğlence mekanında tartışan 2 arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanında 2 arkadaş arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Ramazan Korkutata (39) yaşamını yitirdi, hafif yaralan Sercan Adıgüzel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

23.12.2023 - 19:47 | | Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)
Eğlence mekanında tartışan 2 arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Hilmi Uran Meydanı'nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, mekanda eğlenen Ramazan Korkutata ve arkadaşı Sercan Adıgüzel arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirlerine bıçaklarla saldırırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Ramazan Korkutata bölgedeki özel bir hastaneye, hafif yaralı arkadaşı Sercan Adıgüzel ise Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Korkutata, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Korkutata’nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Adıgüzel ise tedavisinin ardından taburcu edilip gözaltına alındı.

Sercan Adıgüzel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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