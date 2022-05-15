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Ege Denizi'nde deprem! İlk bilgiler geldi, depremin büyüklüğü...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.05.2022 - 09:40 | | Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)-
Ege Denizi'nde deprem! İlk bilgiler geldi, depremin büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Bodrum'un 183.18 kilometre açığında saat 08.33'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bodrum'un Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük mahallelerinin yanı sıra Datça'nın Yazıköy ve Cumalı mahallelerinden de hissedildi. Yerin 13.8 kilometre derinlikte yaşanan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk olmadı. 

Ege Denizinde deprem İlk bilgiler geldi, depremin büyüklüğü...

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