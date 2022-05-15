Ege'de yeni fay hattı keşfedildi! Korkutan gelişme, İstanbul ve Marmara depremi...

TÜBİTAK'ın desteğiyle 4 üniversite ve 18 bilim insanı bir araya geldi. Deprem Platformu 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir Depremi'nden sonra kuruldu.

Bilim insanları TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Gemisi ile Kuşadası Körfezi'nde çıktıkları ikinci deprem araştırma seferini tamamladı.

Ege Denizi'nde fay keşfi

TÜBİTAK'a ait gemi tüm körfezi karış karış taradı. Adeta yüzen bir laboratuvarı andıran gemi, ileri teknolojiyle donatılmış durumda. Öyle ki gelişmiş cihazlarla denizin 2,5 kilometre altından dahi örnek alındı.

2 bin 300 kilometrelik hatta yapılan araştırmada daha önce bilinmeyen fayların uzantıları tespit edildi.

"Karada da bilinmeyen fayların devamı tespit edildi"

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Gülsen Uçarkuş, "Daha önce karada belli faylar biliniyordu. Karada da bilinmeyen bazı fayların devamları tespit edildi. Böylece bölge için daha isabetli ve sağlam bir deprem risk analizi yapmak mümkün olacak" dedi.

Toplanan veriler Ege Denizi'ndeki fayların deprem üretme potansiyelini ortaya koyacak.

Sonuçlar eylülde açıklanacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal ise araştırmayla ilgili şunları söyledi:

"Uluslararası kara sularında gerçekleştirilen ilk deprem araştırması odaklı deniz seferi oldu. Yani sadece Türkiye için değil o yüzden elde edeceğimiz verilerin dünyadaki yaşadığımız bölge başta olmak üzere dünyadaki araştırmalara da katkı vereceğini düşünüyoruz."

Araştırmanın sonuçları eylül ayında kamuoyu ile paylaşılacak. (TRT Haber)