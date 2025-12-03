Edirne’de Bulgar ve Yunan turistlerin uğrak noktasıydı! Şimdi SGK’ya devredildi

Haberin Devamı

Ulus Pazarı, borçlarına karşılık 925 milyon TL’ye Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredildi. Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Bu yer aslında devletin yani Edirne Belediyesi’ne ait olan bir taşınmaz, yine devletin başka bir kurumuna geçmiş oluyor. Biz olaya böyle bakıyoruz" dedi.

Kentte, 2001 yılından bu yana her cuma günü kurulan ve Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) tarafından işletilen belediyeye ait alan, geçtiğimiz eylül ayı sonunda yönetmeliğe aykırı koşullar gerekçesiyle Edirne Belediyesi tarafından kapatılmak istendi. Kooperatifin itiraz ettiği belediyenin kapatma kararına, Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Konuyla ilgili halen mahkeme süreci devam ederken, Edirne Belediyesi, aralık ayı olağan meclis toplantısında alınan kararla söz konusu alan el değiştirdi. Edirne Belediyesi, SGK’ya olan 700 milyonluk borçlarına karşılık 16 bin metrekarelik pazar alanını bu kuruma devretti. Karar AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin ret oylarına karşılık, CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

‘BORÇLAR NEDENİYLE HİZMET ÜRETMEKTE SIKINTI YAŞAMAYA BAŞLADIK’

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, SGK’ya olan borçları nedeniyle hizmet üretmekte zorlandıklarını belirterek, satışı bu nedenle yaptıklarını söyledi. Gencan, "Göreve geldiğimiz andan itibaren oradaki kooperatifle yürüttüğümüz bir süreç vardı. Biz bu şehri yönetirken öncelikle önceliğimiz Edirneli hemşerilerimiz, sonra Edirneli esnafımız. Bu iki husus bizim için çok önemli. Kriterlerimizi belirlerken buna göre bakıyoruz. Bu konu Edirneli hemşerilerimiz için önemlidir. Malum SGK borçlarımızdan dolayı İller Bankası’ndan gelen payımızda kesinti devam ederken hizmet üretme noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Kaldı ki bu yeri aslında devletin yani Edirne Belediyesi’ne ait olan bir taşınmaz, yine devletin başka bir kurumuna geçmiş oluyor. Biz olaya böyle bakıyoruz" dedi.



'EDİRNELİLERİN MENFAATİ ZEDELENİYOR'

Alanın el değiştirmesiyle birlikte, pazartesi günleri kurulan sebze-meyve pazarı için alternatif yer arayışlarının sürdüğünü dile getiren Gencan, "Bugüne kadar kooperatifle düzgün bir süreç yürütülmemiş, bunu hep söylüyorduk. Böyle bir taşınmazın, bu bedellerle bir kooperatif tarafından işletilmesini doğru bulmuyorum. Edirneli hemşerilerimin burada menfaati zedeleniyor. Dolayısıyla bu doğru olmayan işlemi aslında bu noktada kesiyoruz. Zaten Edirne Pazarcılar Odası’yla devam eden görüşmelerimiz var. Oradaki hemşerilerimizin giyim konusunda değil ama yiyecek-içecek gibi normal pazar noktasında ihtiyaçları olacak. Biz de bununla ilgili alternatiflerimizi üretiyoruz" diye konuştu.