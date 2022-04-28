e-Devlet'te yeni dönem! Tamamen değişiyor, vatandaş artık en ucuzunu seçebilecek

Çalışma ile tarife veya kampanya tekliflerinin herhangi ikisinin seçilmesine ve seçilen iki teklifin detay kısmında yer alan parametreler de dahil olmak üzere özelliklerinin tek bir ekranda karşılaştırılmasına imkan sağlanacak.

Taslak çalışmaya göre uygulama, 200 bin ve üzeri abonesi olan işletmeciler ile isteyen diğer işletmecileri kapsayacak. Düzenleme, bireysel abonelik sözleşmesi ile sunulan sabit internet, sabit telefon, TV, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetlerinde geçerli olacak.

Karşılaştırma imkanı

Düzenlemenin hayata geçmesi ile tüketicilerin, e - Devlet üzerinden, işletmecilerin tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırmalarına olanak sağlanacak. Tarife karşılaştırma hizmetinde yapılacak sorgular anlık olarak işletmecilere iletilecek, işletmeciler de sorgulara anlık olarak cevap verecek.

Tarife karşılaştırma hizmetini kullanmak isteyen tüketiciler, öncelikle karşılaştırma yapacakları hizmet türünü belirleyecek. Sistem üzerinden vatandaşlara işletmeci adı, ortalama aylık ücret aralığı, ödeme tipi (faturalı / ön ödemeli), numara taşıma veya internet servis sağlayıcılığı değişikliği olup olmadığı ve taahhüt süresi gibi konularda filtreleme seçenekleri de sunulacak.

Tarife veya kampanya tekliflerinin detayları tek ekrandan görülebilecek. (Milliyet)