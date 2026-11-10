Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemVan’da kar başladı, mesai 15 saate çıktı!
HaberlerGündem Haberleri Van’da kar başladı, mesai 15 saate çıktı!

Van’da kar başladı, mesai 15 saate çıktı!

10.11.2026 - 15:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Van'da mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte vatandaşlar kışlık ayakkabılarının bakımı için soluğu tamircilerde aldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Van’da kar başladı, mesai 15 saate çıktı!

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar özellikle botlarını kış şartlarına hazırlamak için ayakkabı tamircilerinin yolunu tuttu. İHA muhabirine konuşan ayakkabı ustası Fikret Kaya, kar yağışıyla birlikte iş yoğunluğunun arttığını belirtti. Kaya, "Şu anda kar yağışından dolayı vatandaşlarımızın botlarını onarıyoruz. Yoğunluğumuz sabah saat 09.00'da başlıyor, gece 23.00-00.00'a kadar devam ediyor. Yetiştiremediğimiz işler olduğunda ertesi gün devam ediyoruz. Ayakkabı ve botları onararak kışa hazırlıyoruz. Böylece vatandaşlarımız kış boyunca ayakkabılarını su almadan ve rahat bir şekilde giyebilecek" dedi.

2Van’da kar başladı, mesai 15 saate çıktı!

"Buzlu zeminde kaymayı önleyen palet kullanıyoruz"

Kış aylarında özellikle buzlu zeminlerde ayakkabıların kayma riskine dikkat çeken Kaya, botların tabanlarına kaymayı önleyici palet uyguladıklarını ifade ederek, "Kışlık ayakkabılar, özellikle bayan botları çok kayıyor. Buzlu zeminlerde ayakkabıların altına dişli palet kullanıyoruz. Bu uygulama kayma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Karda ve buzlu zeminde daha güvenli yürümeyi sağlıyor. Bunun yanında bozulan fermuarları değiştiriyor, ayakkabıların içine ortopedik tabanlık yerleştiriyoruz. Bu sayede ayakkabılar daha rahat ve sıcak oluyor. Kopan zincirlerin kilitlerini değiştiriyor, gerektiğinde ana zinciri tamamen yeniliyoruz" diye konuştu.

3Van’da kar başladı, mesai 15 saate çıktı!

"Ayakkabı alırken tabanına dikkat edin"

Vatandaşlara yeni ayakkabı alırken taban özelliklerine dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunan Kaya, "Yeni ayakkabı alacak vatandaşlarımızın tabanları yumuşak, tırtıklı ve kauçuk olan modelleri tercih etmelerini öneriyoruz. Altı sert neolit tabanlı ayakkabılardan uzak durmalarında fayda var. Özellikle çok yürüyen vatandaşlarımızın ayakkabı tabanlarının yumuşak olması önemli. Mevcut ayakkabılarını kullanmaya devam edeceklerse tabanlarına kaymayı önleyici yumuşak palet uygulaması yaptırabilirler" ifadelerini kullandı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi