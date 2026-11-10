Van’da kar başladı, mesai 15 saate çıktı!

2

"Buzlu zeminde kaymayı önleyen palet kullanıyoruz"



Kış aylarında özellikle buzlu zeminlerde ayakkabıların kayma riskine dikkat çeken Kaya, botların tabanlarına kaymayı önleyici palet uyguladıklarını ifade ederek, "Kışlık ayakkabılar, özellikle bayan botları çok kayıyor. Buzlu zeminlerde ayakkabıların altına dişli palet kullanıyoruz. Bu uygulama kayma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Karda ve buzlu zeminde daha güvenli yürümeyi sağlıyor. Bunun yanında bozulan fermuarları değiştiriyor, ayakkabıların içine ortopedik tabanlık yerleştiriyoruz. Bu sayede ayakkabılar daha rahat ve sıcak oluyor. Kopan zincirlerin kilitlerini değiştiriyor, gerektiğinde ana zinciri tamamen yeniliyoruz" diye konuştu.