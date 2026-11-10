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Anadolu Otoyolu’nda kış geri döndü! Bolu’da kar yağışı etkili

10.11.2026 - 15:36Güncellenme Tarihi:
Anadolu Otoyolu’nda kış geri döndü! Bolu’da kar yağışı etkili

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Cankurtaran mevkiinde yoğunlaşan yağış nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaparken, sürücüler kontrollü ilerliyor.

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Türkiye'nin önemli ulaşım güzergâhlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Cankurtaran mevkiinde yoğunlaşan kar yağışı, bölgede kış şartlarını yeniden hissettirdi. Kar yağışının etkili olduğu güzergahta Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Sürücüler ise yağış nedeniyle hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi.

Anadolu Otoyolu’nda kış geri döndü Bolu’da kar yağışı etkili

Yetkililer, kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları gerektiğini hatırlattı. Özellikle ağır tonajlı araç sürücülerinin tedbirli olması istendi.

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