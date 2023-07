Dünyanın gözü Türkiye-Ukrayna zirvesinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi kabul etti. Yaklaşık 3 saat süren ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ikili ortak basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin maaş iyileştirmeleriyle ilgili düzenlemeyi meclise sunduklarını da söyledi.

UKRAYNA NATO'YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz, ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır. Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri de Kırım Tatar Türklerinin ülkelerinin özgürlüğe kavuşması için canla başla mücadele etmesidir. Soydaşlarımızın haklarının ve hukuklarının garanti altına alınmasındaki ve özerklik statülerinin tahkim edilmesindeki emeklerinden ötürü Sayın Zelenski'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm Ukraynalılar için baş sağlığı dileklerimi tekrarlıyorum. Ukrayna'yla dayanışma içinde olurken, savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dostum ve saygıdeğer heyet üyeleri başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Dünkü talimatlarımız çerçevesinde emeklilerimizin maaş iyileştirmeleriyle ilgili düzenlemeyi meclisimize sunduğumuzun müjdesini paylaşmak istiyorum. Söz konusu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizi ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM

Tüm hakların menfaatleri dengeli olmalı. Bizim genel bir bakışımız var. Hiç kimse devletimizin ve haklarımızın menfaatlerine karşı olan şeyleri kabul ettiremez. Karadeniz kriz alanı olmamalıdır. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteği için minnettarım. Rusya'nın hala kontrol ettiği alan olarak Kırım'daki durumu görüştük. Karadeniz Tahıl Girişimi'ne olan desteğiniz için minnettarım. Rusya geminin seyrini manipüle ediyor. Rusya öyle davranıyor ki Karadeniz'deki her şey ona ait. Bölgemizdeki halkların iyiliği bize bağlı. Karadeniz bölgesinde istikrarı sağlamamız lazım.

"BİRÇOK KONUYU GÖRÜŞTÜK"

Savaş zamanında bir araya geldik. Bu zor zamanda sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya gelerek bizi destekledi. Sayın Cumhurbaşkanının seçilmesinin ardından davet üzerine gelen ilk başkan benim. Burada birçok konuyu görüştük. Bizim için insanlar her şeyden önce geliyor. Esir olan Kırım Tatarları almak için de özellikle çalışıyoruz. Sonuç henüz elde etmedik. Bu konuyla ilgili daha fazla detay veremem. Neriman Celal'i de şahsen tanıyorum. Kırım Tatar Formu'na katıldı ve kendisiyle çok fazla görüşme yaptık. Birçok esirimiz gibi o da serbest olacak. Bu yönde desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanına minnettarım.