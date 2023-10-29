Dünyanın en zor coğrafyasında 100 yıl

Temelleri onların önderlik ettiği, içlerinde küllenen özgürlük ateşini tekrar yaktıkları halkın desteği ile atıldı. Tarih sahnesinde son üç asırdır mevzi kaybeden, zamanın ruhunu ıskalayan ve özgüvenini yitiren bir topluluktan pırıl pırıl bir ulus çıkardı Cumhuriyeti kuranlar.

Anadolu’nun kavruk tenli çocuklarına can oldu, payanda oldu ve getirdiği yeni ve sağlam esaslarıyla tazeleyip, gençleştirdi bu toprakları Cumhuriyet. Hedefleriyle, özgür ve bağımsız karakteriyle yoluna fikirlerde ve ideallerde yeni, umut dolu bir hayatı müjdeledi bizlere.

Kolay olmadı asla ve uğrunda ağır bedeller ödendi. Ülkenin eğitimli ve genç nesilleri hayatlarını ortaya koydular bu idealler için. Bizleri yurttaş olarak değerli ve onurlu kılan Cumhuriyet o nesillerin fedakârlıkları ile kök saldı ve Anadolu’yu yurt etti bize yeniden. Cumhuriyet bu yönüyle, ülkenin çocuklarına fırsat eşitliği sunan, toprağı vatan kılan bir erdem hareketidir.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı boyunca şerefle taşıdığı iki madalyasından biri İstiklâl, diğeri ise Osmanlı döneminden kalan Liyakat madalyasıydı. Bana göre Cumhuriyetin özü bu iki değerli madalyanın ifadesinde saklı: Tam bağımsız, özgür ve her alanda günceli yakalayan bir donanım ve yeterlilikte, yani liyakat sahibi nesiller yetiştirmede gizli. Cumhuriyet işte bunu başararak, böylesine zorlu bir coğrafyada yüzüncü yılına erişti. Akılla, bilimle, eşitlikle, adanmışlık ve bu topraklara aşkla bağlı milyonların omzunda yükseldi.

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Cumhuriyeti kuran kadrolar kelimenin tam anlamıyla büyük bir ateş çemberi içinden çekip çıkardı bu toprakları. Bugün, ait olduğumuz kültür ve medeniyet dünyasının değerleri, bağımsızlık ve gelecek arasında daha güçlü köprüler kuruyor Cumhuriyet.

Sahip olduğumuz tüm değerlerin güvencesi olan Cumhuriyetimizin 100 yıllık nöbetinde hep bu bilinçte olmak görevimiz. Gazi Paşa ve silah arkadaşlarının aziz emaneti olan Cumhuriyete daha nice yüzyıllar boyunca sahip çıkmak için hep birlikte çok çalışacağız.