Yer gök kırmızı-beyaza boyandı! Sonsuza dek izindeyiz Atam

Bolu Köroğlu İlkokulu’nun 600 öğrencisi ve 52 öğretmeni, Türkiye haritası ve 100’üncü yıl koreografisi oluşturdu. Havadan görüntülenen ve hızlandırılmış şekilde kayda alınan anlar, sosyal medyada en çok paylaşılan kutlama görüntülerinden biri oldu.

ÖĞRENCİLERE 1000 BAYRAK: Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle evlerine asmaları için öğrencilerine 1000 Türk bayrağı dağıttı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, 100’üncü yılı ellerindeki bayraklarla kutladı.

GÖKYÜZÜNE 100 BALON: Tokat’ta 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri ve veliler Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel gökyüzüne 100 balon bıraktı.

30 METRELİK BAYRAK: Van’ın Özalp ilçesi Aşağı Mollahasan Mahallesi’ndeki ilkokulda eğitim gören 73 öğrenci, öğretmenlerinin öncülüğünde okul bahçesinde ay -yıldız koreografisi yaptı. Öğrenciler daha sonra 30 metrekarelik Türk bayrağını, oluşturdukları kortejle 3 kilometre boyunca taşıdı.,

REKOR KIRDILAR: İstanbul’da Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 100. yılda ‘en çok çocukla kuruluş günü numarası oluşturma’ rekor denemesinde başarıya ulaştı. 600 öğrenci sırasıyla giydikleri kırmızı- beyaz tişörtlerle bahçeye çizilen ‘100’ rakamının içine yerleşti. Ekip, Dünya Çocuk Rekorları Platformu tarafından verilen tescil sertifikasını almaya hak kazandı.

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CUMHURİYET KOŞUSU: Hakkâri’de Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 100 ortaokul öğrencisinin katılımıyla ‘Cumhuriyet Koşusu’ düzenledi.

KALPLERDE AY-YILDIZ: Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde 500 öğrenci ve 50 öğretmen ‘100’üncü yıl’ yazısı ve kalp sembolü oluşturdu.,

ATATÜRK PORTRESİ: İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde Türkiye haritası ve Atatürk portresi oluşturdu.

BÖYLE KAZANDIK: Sinop İstiklal İlkokulu’nun minik öğrencileri, Cumhuriyet’in 10’uncu yılında çekilen ikonik fotoğrafı yeniden canlandırdı.

REKORTMENDEN 100. YIL DALIŞI

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümü nedeniyle Milli Sporcu ve Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde serbest dalış gerçekleştirdi. Ercümen dipten üzerinde ‘Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında’ yazılı pankartla yukarı çıktı. Daha sonra su yüzeyine serilen Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şahika Ercümen, 100’üncü yıla özel gerçekleştirilen etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Benim için de tarifsiz bir duygu. 100’üncü yıl anısına özel, buraya gelmeden önce bir dalış gerçekleştirmiştik ve 106 metre ile dünya rekorunu kırdık. Çok mutluyum” dedi.

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SOLOTÜRK NEFES KESTİ



Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde Samsun’da selamlama uçuşu yaptı. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıktığı Tütün İskelesi üzerinden gerçekleşen uçuşta, pilotların yaptığı manevralara izleyiciler alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi.

BAYRAKLARLA ŞEHİR TURU

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Atlı Polis Grup Amirliği, motorize Yunus ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı dolayısıyla aralarında TOMA ve zırhlı araçların da bulunduğu çok sayıda araçla şehir turuna çıktı. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılmış araçlarla cadde ve bulvarlardan geçerek, vatandaşları selamladı. Yüreğir Yahya Kemal Beyatlı 100’üncü Yıl İlkokulu öğrencilerinin çiçeklerle karşıladığı polisler, okul bahçesinde çocuklarla marş söyleyip balon, şeker ve bayrak dağıttı.

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ATAK VE GÖKBEY 100. YILA KANATLANDILAR

Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında, Atak ve Gökbey helikopteri birlikte uçuş gerçekleştirdi. Uçuş kapsamında milli olarak geliştirilen platformlar eşgüdüm içinde hareket ederek Türkiye’nin havadaki gücünü bir kez daha perçinledi.

KOKPİTTEN KUTLADI

Savunma Sanayisi Başkanı Haluk Görgün de uçuşlara Atak helikopterinin kokpitinde katıldı. Telsizden savunma sanayisi çalışanlarına seslenen Görgün, “Türkiye’nin yeni yüzyılını, büyük ve güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun” dedi.

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GÜÇLÜ TÜRKİYE VURGUSU

Uçuşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, “Türkiye’nin yerli imkânlarla geliştirilen ilk taarruz helikopteri Atak’la uçmak kadar, ilk milli helikopter olan 4 adet Gökbey’le uçmak, ülkemizin gücünü, bileğinin bükülemeyeceğini binlerce çalışanı ile savunma sanayimizin uluslararası arenada kendini üst sıralara taşıdığını bir kez daha dünyaya gösterdi. Çıktığımız bu yolda inançla, emekle ve başarıyla adım atmaya, hep birlikte güçlü Türkiye’yi inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YHT’DEN CUMHURİYET SEFERİ

Ankara-İstanbul hızlı treni, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından tasarlanan özel temalı giydirme ile kaplandı. ‘Türkiye Yüzyılı’ ve ‘Milli Mücadele’nin Yüzüncü Yılı’ görselleriyle kaplanan tren, yaklaşık 400 yolcusuyla dün ilk seferini gerçekleştirdi. Tren saat 11.10’da Ankara Hızlı Tren Garı’ndan İstanbul’a uğurlandı. Uğurlama törenine katılan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, hızlı tren, Marmaray seti ve Başkentray seti ile 1 yıl boyunca cumhuriyeti anlatmaya çalışacaklarını söyledi.