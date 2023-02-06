Dünyadan Türkiye'ye başsağlığı ve yardım mesajları yağdı!

Türkiye'nin güneyini sarsan deprem fırtınası, birçok şehirde yıkıma yol açtı. 04.17'de meydana gelen büyük depremi büyüklükleri 6.7'yi bulan artçılar izledi. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır ve Malatya gibi illerde binalar yıkılırken, can kaybı 1541'e çıktı. Deprem Suriye'de de yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Uluslararası medya depremi manşetten veriyor, internet siteleri canlı blog'larla gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktarıyor. Depremin duyulmasıyla birlikte Türkiye'ye destek, başsağlığı ve yardım mesajları gelmeye başladı.



Depremin ardından ilk uluslararası yardım Azerbaycan'dan geldi. Sivil Savunma Birlikleri hazır hale getirilirken, ekipler hızla Türkiye'ye doğru yola çıkacak.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından "Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrinde meydana gelen şiddetli deprem sonucu can kaybı ve yıkım olduğu haberini derin bir üzüntü ile öğrendik. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin hüzünle başsağlığı diliyoruz. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır" mesajını paylaştı.

ABD YARDIMA HAZIRLANIYOR

Beyaz Saray, sabah saatlerinde açıklama yaptı. Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) dâhil federal hükümet ortaklarına, Türkiye ve Suriye'de depremden en fazla etkilenen bölgelere yapılabilecek yardımları değerlendirme talimatı verdi.Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin deprem sonrası bölgeden gelen haberler nedeniyle son derece endişeli olduğu belirtildi.

YUNAN KANADINDAN İLK SÖZLER: ACİL DURUM İLAN ETTİK

Korkunç deprem sonrası açıklama yapan ülkelere Yunanistan'da eklendi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 'Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz tüm kalbimiz sizinle. Acil durum ilan ettik, bölgeye hemen yardım göndereceğiz' dedi.

İSRAİL TÜRKİYE'YE YARDIMA GÖNDERİYOR

Tel Aviv yönetimi, Türkiye'deki büyük depremin ardından yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Eli Cohen, süratle bir yardım programı hazırladıklarını söyledi. Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, İsrail ordu birliklerinin ihtiyaç duyulan her türlü yardımı sağlamak için hazır olduğunu açıkladı.

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği depremin ardından sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Bugün sabaha karşı yaşanan deprem sonrasında kalbimiz ve dualarımız Türk halkının yanında. Hayatını kaybedenlerin sevenlerine ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian ise Twitter’dan, “Depremin korkunç sonuçlarını gördüğümüz şu anlarda, İsrail’in düşünceleri Türkiye ve halkıyla birliktedir” diye yazdı.



FİNLANDİYA'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP

Depremle ilgili bir açıklamada Finlandiya'dan geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin Cumhurbaşkanı olan Sauli Niinistö'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderdiğini belirtti. Yapılan açıklamanın devamında ise başsağlığı ve taziye dilekleri yer aldı.

PAKİSTAN'DAN BİRLİK MESAJI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iklim değişikliğinin, çevre felaketlerine neden olduğunu ve bunun sadece tek bir bölge veya ülke için geçerli olmadığını ifade ederken, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

Kahramanmaraş şehrinde 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziyelerini ileten Şerif, birlik mesajı verdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen Şerif, Türkiye'ye mümkün olan her yolla destek olmaya hazır olduklarını da söyledi.

ZELENSKİY: ŞOK OLDUMU

krayna lideri Vladimir Zelenskiy, 'dost' Türk halkına mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazır olduklarını söyledi. Zelenskiy, Twitter hesabından "Türkiye'deki depremin sonucunda yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı haberleriyle şok oldum.

Kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileklerimizi sunuyoruz. Şu anda dost Türk halkının yanındayız ve gereken yardımı sağlamaya hazırız"

KREMLİN'DEN İLK SÖZLER

Rusya, Türkiye'nin güneyinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Ankara ile dayanışma içinde olduğunu dile getirerek, ülkenin bu felaketi en az hasarla atlatmasını umduğunu açıkladı.

STOLTENBERG: NATO DESTEĞE HAZIRLANIYOR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı açıklamada dayanışma vurgusu yaptı. Stoltenberg acı olayla ilgili "Korkunç depremin ardından müttefikimiz Türkiye ile tam dayanışma içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halindeyim. Birlik ülkeleri desteğe hazırlanıyor"

Macron mesajında “Eşi benzeri görülmemiş bir depremin ardından Türkiye ve Suriye'den korkunç görüntüler geliyor. Fransa olay yerindeki halka acil yardım sağlamaya hazır. Düşüncelerimiz yaslı ailelerle birlikte” dedi.





İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly açıklamasında “Türkiye ve Suriye depreminde trajik can kaybı meydana geldi. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve düşüncelerimiz hayatta kalanlarla birlikte. İngiltere yardım sağlamaya hazır” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı göndererek "Gerekli yardımı sağlamaya hazırız” dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybına neden olan yıkıcı deprem haberinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazır” ifadelerini kullandı.