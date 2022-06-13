Doğal gaz ile ilgili son dakika gelişmesi! 'İlk kez oluyor' dedi ve müjdeyi verdi

Zonguldak'ta Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve ilk kaynak töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Asırlık Cumhuriyetimizin asırlık projesinde bugün en önemli adımlardan birini atıyoruz. Bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini milletimize müjdelediğimiz Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize indireceğiz. Karadeniz gazının keşfinden bugüne kadar sahada ve masada büyük bir gayretle çalıştık. Mühendislerimiz, işçilerimiz, yöneticilerimiz herkes bütün varını yoğunu bu işe koymuş durumda. İnşallah geleceğin Türkiye’sine çok güzel bir eser ve yıllarca anlatılacak bir hikaye bırakacağız. Türkiye’nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden biri Filyos olacak. Enerji bağımsızlığı vizyonumuzun ete kemiğe büründüğü, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' idealimizin gerçeğe dönüştüğü bir yer olacak. Sürecin ilk başından bugüne kadar her bir detayı büyük bir titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri sayesinde, 2 yıl gibi kısa bir sürede bu noktaya geldik. Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak. 2 bin 200 metre derinliği ve 170 kilometre uzunluğuyla, burada dünyanın en derin ve en uzun deniz tabanı iletim sistemini inşa ediyoruz" dedi.

"Geriye kalan 7 kuyumuzun işlemlerini de yıl sonuna kadar tamamlayacağız"





Bakan Fatih Dönmez, bölgedeki çalışmaları şöyle anlattı:

"Sakarya Gaz Sahası, ülkemizin ilk ve tek derin deniz üretim sahası olacak. Ancak son olmayacak. Bugüne kadar Karadeniz’de 26 bin 400 kilometrekarelik bir alanda sismik veri topladık. Başka bir ifadeyle Trakya bölgemizin tamamından daha fazla bir alanı taradık. Buralardan elde ettiğimiz verilerle yeni arama kuyuları açacağız inşallah. Sakarya Gaz Sahası’nda teknolojinin en ileri imkanları kullanılıyor. Akıllı kuyu sistemlerinde kullandığımız elektrohidromekanik teknoloji, dünyada ilk defa bir deniz operasyonunda kullanıldı. Yavuz Sondaj Gemimiz tarafından deniz tabanına indirildi. Karadeniz’de açtığımız 10 kuyunun üretime hazırlanması için ilk adım olan kuyubaşı vanalarının ikisini deniz tabanına yerleştirdik. Üçüncü kuyu başı vanamızı Türkali-5 kuyusuna önümüzdeki haftalarda yerleştireceğiz. Geriye kalan 7 kuyumuzun işlemlerini de yıl sonuna kadar tamamlayacağız inşallah. Sığ deniz kısmında boru serme işlemini yapacak gemi geçen hafta Filyos Limanı'na ulaştı. Deniz tabanına sereceğimiz 35 bin borunun üretimi tamamlandı ve yüzde 95’inin sevkiyatı tamamlandı."

"İlk etapta günlük 10 milyon, ikinci etapta günlük 40 milyon metreküp doğalgaz taşıyacağız"

Bakan Fatih Dönmez, ilk etapta günlük 10 milyon ikinci etapta günlük 40 milyon metreküp doğalgaz taşınacağını aktararak sözlerini şöyle tamamladı: "Filyos’ta dünyanın en büyük mühendislik işlerinden biri yükseliyor. Bugüne kadar sahaya 5 bin 500 adet fore kazık ve 29 bin 100 adet drenaj kolonu yerleştirdik. Bu tam 60 bin kamyonun alana taş taşıması anlamına geliyor. Toplamda bin 600 kilometre uzunluğunda bir zemin çalışması yürütüyoruz ki bu rakam İzmir ile Kars arasındaki kuş uçuşu mesafeye denk geliyor. Ayrıca karada, gazın ulusal iletim şebekeye aktarılması için çalışmalarımızı iki etapta sürdürüyoruz. İlk etapta 'Batı Karadeniz Gazı Ölçüm İstasyonu', ikinci etapta ise 'Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Faz-1' kısmını inşa edeceğiz. Ölçüm istasyonunu inşallah Kasım ayı içerisinde devreye alacağız. Böylece karaya çıkan doğal gazı 1 gaz ölçüm istasyonu ve 211 kilometrelik boru hattıyla ulusal iletim şebekesine aktaracağız. Yapılan çalışmalarla, Sakarya Gaz Sahasından ilk etapta günlük 10 milyon metreküp, ikinci etapta günlük 40 milyon metreküp doğal gaz taşıyacağız. Sakarya Gaz Sahası, Türkiye’nin geleceğe uzanan köprüsü olacak. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefimizin üzerinde yükseleceği sağlam bir temel oluşturacak. Bu temel, gece gündüz demeden büyük bir aşkla, büyük bir fedakârlıkla ter döken bütün çalışanlarımız sayesinde olacak. Sakarya Gaz Sahasının keşfinden bugüne kadar yurt dışında görev yapan 100’den fazla vatandaşımız bu projede yer almak için Türkiye’ye döndü. Gençlerimizin umutları ve hayalleri üzerinden kirli bir siyaset yürütenlere inat, Türkiye’nin geleceğine büyük bir miras bırakmak isteyenler Türkiye’nin yarınları için burada canla başla mücadele ediyor. Sözlerime son verirken keşfimizin ilk gününden bu yana desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin enerji bağımsızlığının mimarları, gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle çalışan yöneticilerimize, mühendislerimize ve işçilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin gayreti ve fedakârlığı Türkiye’nin umudu olmaya devam ediyor. Biz sizlere inandık, sizlere güvendik. Sizler de bizi mahcup etmediniz. Son bir teşekkür de bizleri hayır dualarıyla hiçbir zaman yalnız bırakmayan aziz milletimize etmek istiyorum. Allah herkesten razı olsun. İnşallah daha nice müjdeler vermek temennisiyle herkesi saygıyla selamlıyor, törenimizin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."