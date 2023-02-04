DM'den mezuniyet! 'Fake' öğrencilere sahte diploma

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz skandalı tüm ülkede günlerce konuşuldu. Bu gelişmenin ardından art arda sahte doktor, sahte psikolog ve sahte fizyoterapist haberleri gelmeye başladı. Artan sahtecilik ve dolandırıcılık furyasına her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, yüzsüz fırsatçıların sahte diploma işini gelir kapısı haline getirdiği ortaya çıktı.

Twitter üzerinden sahte diploma satışı yapan dolandırıcıların, onlarca kişiyi üniversite mezunu gibi gösterdiği görüldü. Hesaptaki bilgilere göre, diploma satıcısı her türlü diplomayı kampanya dahilinde 9 bin TL’ye sağlıyor.

BİR DM İLE MEZUNİYET!

Her şey bu mesajla başlıyor ve bir DM ile ailesini ya da kurumları kandırmak isteyenler, ücreti karşılığında istediği üniversiteden, istediği bölümden 'mezun' olabiliyor. Twitter üzerinden açık açık sahtekarlığın ilanını verip onlarca kişiyi mezunmuş gibi gösteren diplomalar veren kişi ya da kişilerin arsızlığı, bu kadar da olmaz dedirtti.

DOLANDIRICI, ‘DOLANDIRICILARI’ SAHTEKAR İLAN ETTİ

Üstelik bu dolandırıcıların kendilerine rakip olan ve Twitter üzerinden diploma satış yapan başka bir hesabı da dolandırıcı ilan etmesi, 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Başka bir sahte diploma satışı yapan hesabı ifşa eden dolandırıcıların, tepki olarak şu mesajı paylaştığı görüldü:

“Bu arkadaş diploma yaptığını iddia ediyormuş ve bir arkadaşımız yazmış sonuç bu dolandırıcı ne yazık ki! Bu tarz şeyler duyunca sizden çok üzülüyoruz. Ne yazık ki; hem bu tarz karaktersizler yüzünden artık kimseye güvenilmiyor. Hem de zar zor kazanılan para gidiyor diye üzülüyoruz.”

Hemen hemen tüm okullar için diploma veren bu kişilerin kampanya dahilinde işlem başlatan ilk 10 kişiye 9 bin liradan sahte diploma satışı yaptığı görüldü.

Dolandırıcılar detaylar hakkında şu bilgileri veriyor: “Onaylı ilköğretim, lise, önlisans, yüksek lisans, doktora, çıraklık, kalfalık, ustalık, usta öğretici, iş yeri açma belgesi, yurt dışından alınan tüm diplomalara denklik ya da yurt dışında kullanmak istediğiniz diplomalarınıza denklik belgesi almak için DM ile iletişime geçebilirsiniz. Sınav, tercih, kayıt ve mezuniyet şartlarının yerine getirilmesi tamamen bizim tarafımızdan halledilmektedir. Daha sonrasında tüm teyitleriniz yapılmaktadır."

FOTOĞRAFLAR GERÇEK Mİ, ÇALINTI MI?

Dolandırıcıların Twitter üzerinden onlarca kişinin sahte diplomalarla fotoğraflarını paylaştığı görüldü. Fakat paylaştıkları fotoğrafların gerçekten sahte diploma yaptıran kişiler mi, yoksa herhangi bir sosyal medya hesabından alınıp paylaşılan fotoğraflar mı olup olmadığı ise bilinmiyor.