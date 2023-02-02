Evli çiftleri ilgilendiren 'borçlanma' kararı! Mahkeme haklı sebeple hemen boşuyor

Özge Seren Doğu | ozge.dogu@gazetevatan.com

Evliliklerini çeşitli sebeplerle yürütemeyen çiftler anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanma davası açıyor. Bu raddeye gelinceye kadar ise evlilik birliği içerisinde yaşanan sorunlar çoğalıp kişileri son noktaya getiriyor. Bazı eşler, karşı tarafı çalışma anlamında kısıtlayabiliyor.

Bununla birlikte çalışmayan tarafa eşin maddi anlamda çok az destek sağlaması, eşini mağdur edecek kadar az harçlık vermesi, ihtiyaçlarını karşılamaması gibi durumlar ekonomik şiddet sayılıyor. Aynı zamanda eşin aşırı borçlanması ve borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi, eve haciz gelmesi gibi durumlar da haklı sebeple boşanmaya sebebiyet veriyor.

Konuyla ilgili Avukat Cemile Şeyma Şahin önemli açıklamalarda bulundu. Cemile Şeyma Şahin, kişinin sahip olduğu ekonomik kaynakların eşini mağdur edecek düzeyde kullanımının kısıtlanması olarak tabir edilebileceğini belirterek çok sayıda ekonomik şiddet örneğine dikkat çekti.

EŞE AZ HARÇLIK VERMESİ VE MAĞDUR ETMESİ...

Avukat Şahin, "Bu tanımlar bağlamında; eşlerden birinin diğerine maddi anlamda çok az destek olması, ekonomik olarak iyi olmasına rağmen ev giderlerine yardım etmemesi, sağlık sorunları yaşandığında gereken sağlık masraflarını karşılamaması, eşinin ve çocuklarının kişisel ihtiyaçlarını karşılamaması, harçlık vermemesi ya da eşini mağdur edecek kadar az harçlık vermesi, eşini ailesinden harçlık almak zorunda bırakması, eşinin çalışmasına izin vermemesi, kariyeri ve çalışma hayatı için gerekli eğitimleri almasını engellemesi, yüksek faturalar sebebiyle evin ısınmasını, su ve elektrik kullanımını engellemesi ya da eşi ve çocuklarını mağdur edecek düzeyde kısıtlaması gibi çeşitli ve çok sayıda durumlar ekonomik şiddete örnek olarak gösterilebilir." ifadelerini kullandı.

AŞIRI BORÇLANMA DA EKONOMİK ŞİDDET

Aynı zamanda eşlerden birinin aşırı borçlanması, borcunu ödememesi, eve haciz gelmesine sebep olması, icra takibi yapılmasına sebep olması, alacaklıların ailesini rahatsız etmesine sebep olması, eşinden habersiz başkasından borç alması, eşini ekonomik gücünün ötesinde borçlandırması ya da kendisi için eşini borçlanmaya zorlaması da ekonomik şiddet olarak kabul ediliyor.

HAKLI NEDENLE BOŞANMA SEBEBİ!

Eşlerin evlilik birliği içerisinde birbirlerine olan sadakat borcunun, ekonomik sadakati de içerdiğine dikkat çeken Avukat Cemile Şeyma Şahin şunları söyledi:

Evlilik birliğinin taraflara yüklediği bazı sorumluluklar bulunmaktadır, ekonomik sadakatte bu sorumluluklardan biridir. Bu nedenle ekonomik sadakat borcuna aykırı hareket eden eş açılması olası bir boşanma davasında kusurlu sayılacaktır. Ekonomik şiddet, bu davranışa maruz kalan eş yönünden haklı nedenle boşanma sebebidir.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ALABİLİR

Ekonomik şiddet nedeniyle boşanan eşin, maddi ve manevi tazminata hak kazanabileceğini de belirten Şahin, "Aşağıda yer verdiğimiz Yargıtay Kararlarında da görüleceği üzere ekonomik şiddetin varlığı evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve evliliğin taraflardan biri için çekilmez hale gelmesine sebebiyet verdiğinden boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir.

Bu durum boşanma için gerekçe olduğu gibi, evlilikte ekonomik şiddete maruz kalan eşin maddi ve manevi tazminata hak kazanmasına da imkan verecektir." dedi.

EKONOMİK ŞİDDET NEDENİYLE AÇILAN BAZI DAVALARIN SONUÇLARI

"….Boşanmaya sebep olan olaylarda evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmeyen, çevreye borçlanıp borçlarını ödemeyerek eşini alacaklılarla karşı karşıya bırakan koca eşit kusurludur…"

"Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin davacı kadının önceki evliliğinden olan çocuğuna kötü davrandığı ve evin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla eşine para vermemek suretiyle ekonomik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir."

"….davalının birlik görevini yerine getirmediği, aşırı borçlandığı, borçlarını ödemediği, alacaklıların davacıyı rahatsız ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında, ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.."

"Yüksek fatura geldiğinden bahisle evin ısınmasını önlemek suretiyle eşine ve kızına ekonomik şiddet uygulaması" şeklindeki kusurlu davranışı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir."

"…davalı kocanın birlik görevini yerine getirmediği, eve haciz gelmesine sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında, ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.."

"... Davalı erkeğin, eşini halasının evine bıraktığı ve ayrıca evlilik birliği içerisinde edindiği malları ailesinin üzerine kaydettirmekle kadına ekonomik şiddet uyguladığı sabittir.."