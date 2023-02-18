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Diyarbakır'da kolonsuz inşa edilen bina depremde hasar almadı! Yaşını duyan hayret ediyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde giriş katı hariç kolonu olmayan ve yaşanan depremde herhangi bir hasar görmeyen 4 katlı yapı görenleri hayrete düşürüyor. Binanın yaşı ise duyanları şoke ediyor.

18.02.2023 - 15:01 | | Muhammet Hüseyin İçli - Rıdvan Kılıç DİYARBAKIR (İHA)
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Merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde bulunan, alt katı iş yeri, üst katları ile ev olarak kullanılan ve yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiği düşünülen apartman ilginç bir görüntü oluşturuyor.

En son Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran bina görenleri hayrete bırakıyor.

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Diyarbakırda kolonsuz inşa edilen bina depremde hasar almadı Yaşını duyan hayret ediyor

Öte yandan kolon olmayan üst katları çıkma yapıldığı için ilk kata göre daha büyük alana sahip bina, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ/Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamıştı.

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Diyarbakırda kolonsuz inşa edilen bina depremde hasar almadı Yaşını duyan hayret ediyor

Bina sakinlerinden Mahmut Çetin, yakın zamanda bölgede meydana gelen 3 büyük depremde de yapının hasar almadığını belirtti.

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Binanın, içeriden bakıldığında üçgen görüntüsü ile dikkat çektiğini söyleyen Çetin, "Bu bina 40 yıllıktır. Binamız Elazığ depremi ve Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı depremi de gördü. Binamızda ne çatlama ne de ağır hasar var. Yeni yapılan binaların çoğu sağlam yapılmasına rağmen yıkıldı. Ama bizim binanın mimari yapısı sağlam olduğu için hiçbir zarar almadı" dedi.

Diyarbakırda kolonsuz inşa edilen bina depremde hasar almadı Yaşını duyan hayret ediyor

Ev içerisinde araların çok ince olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Üç katlı binamızın altında aynı zamanda 2 ayrı dükkânımız bulunmaktadır. Dükkânımızda ve evimizde herhangi bir çatlama dahi yok. Şu anda hane sakinleri gönül rahatlığıyla evlerinde kalıyor. Binamız öte yandan değişik mimarisiyle de dikkat çekmektedir. Ev içerisinde bakınca salonları çok incedir. Binamız üçgen şeklini andırıyor."

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