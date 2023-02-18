Bakan Koca taburcu edilen hasta sayısını açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Devletimiz istisnasız bütün imkanlarıyla, milletimiz yardımseverliğiyle 6 Şubat sabahından beri burada. Görevimizi yaklaşık 100 bini aşkın sağlık çalışanı arkadaşımla sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde sahadayız ve acımızı da güce çevirmeye mecburuz. 13 bini hekim olmak üzere 19 bin kişi hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığı'nın bölgedeki personel sayısı yaklaşık 140 bindir. Her 8 personelden biri afet bölgesindedir.

"YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 78"

Dün taburcu olan 1607 hasta ile taburcu olanların toplam sayısı 13 bin 612'dir. Hekimlerimizin tecrübesi sonucunda cerrahi operasyonlarda çok büyük başarı ortaya konmuştur. Afetin yaşandığı 10 şehrimizin sağlık kurumlarında aktif yatak sayısı 20 bin 869. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 78'dir.

"SAĞLIK HİZMETİMİZDE KAPASİTE SORUNUMUZ YOK"

Diyaliz kapasitesinin yeterliliği göçüğün altından çıkan vatandaşlarımız için son derece önemlidir. 25 sahra hastanesi kuruldu. Sahra hastanelerimizden 12'si tam teşekküllü birer hastane özelliğindedir. Sağlık hizmetlerinde hiçbir kapasite sorunu bulunmamaktadır.

Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın 906 köyünde 21 bin 415 hasta ve yaralıya sağlık hizmeti sunuldu. Hatay'da 100 ambulansımız halen köylerde sağlık taraması yapmaktadır.

Depremde yaralanıp tedavi altına alınan vatandaşlarımızın büyük kısmı taburcu edildi. Tedaviye ihtiyaç duyan hastalarımız için gerekli sağlık hizmeti özenle veriliyor.

"SUYUN SAĞLIKLI OLMASI HALK SAĞLIĞININ BAŞTA GELEN ŞARTLARINDANDIR"

Örnekler Deprem gibi afetlerden sonra salgın hastalıkların can yakıcı olabileceğini göstermektedir. Suyun sağlıklı olması halk sağlığının başta gelen şartlardandır. Bakanlığımızca şebeke suyunun gittiği yerlerle birlikte bin 181 noktada klor ölçümü yapılmıştır.

Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır.

Sarılık, grip gibi hastalıklar günlük olarak takip edilmekte. 1483 kişide döküntülü hastalıklara, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Bu tehdit edici değildir, tedavilerine başlanmıştır.

Tetanos hastalığına karşı gerekli aşı yapılmaktadır. Yüreklerdeki yıkımı bilmek mümkün değil, bu şehirlerin insanı bir travma yaşıyor. Bu şehirlerde insan ruhu hasar gördü. Bu acı günlerde yaşanan sevinçlerden de bahsetmek isterim. Afet bölgesinde 6 bin 447 bebek dünyaya geldi. Onlara hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Gerekli sağlık hizmeti aksatılmaksızın verilmektedir.

UMKE gönüllülerine birkaç cümle ayırmak istiyorum. 10 ilimiz için göreve koşan tüm UMKE gönüllülerine teşekkür ediyorum. Enkaz altından çıkarılanlara ilk müdahaleyi onlar yaptı. Görevleri bitmiş değil, burada hayat düzene girene kadar çalışmaya devam edecekler.

"KOLERA, TİFO GİBİ HASTALIKLARA RASTLANMADI"

Şu an itibarıyla sağlık hastalıklara meydan vermeyecek şekilde hazırlık yapmış durumdayız. Sağlıklı su temini, ortak kullanılan alanların hijyeni, ilaçlama çalışmaları başlatılmıştır. Şehrimiz Hatay'da geniş bir organizasyonu hayata geçirmiş durumdayız.

37 il ve ilçe belediyemiz 3 ana konuda Amasya Valimiz koordinasyonuyla görev almıştır. Kolera ve tifo gibi hastalıklara rastlanmadı. Bölge halkı titizlik içinde, bizler teyakkuz halinde olmalıyız.

Şu an enkaz altında hayat emaresi artık azalmış olabilir ancak bizler arama-kurtarma çalışmalarına sonuna kadar devam edeceğiz. Son çalışmalarını yaptığımız 98 binanın enkazından umarım size yeni iyi Haberler verebiliriz.