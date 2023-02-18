Depremde ölen Selin öğretmen ile 2 kızı toprağa verildi

Hatay'da öğretmen olarak görev yapan Selin Yavuzatmaca, eşi İsmail Yavuzatmaca, kızları Kumsal ve Ada Yavuzatmaca depremde oturdukları binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından aile bireylerinin cenazelerine ulaşıldı.

Selin Yavuzatmaca ile kızının cenazeleri, işlemlerinin ardından Samsun'un Alaçam ilçesine gönderildi. Sarılı Mahallesi’ndeki babaocağına getirilen Selin öğretmen ve kızları, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İsmail Yavuzatmaca'nın ise Bursa'da toprağa verildiği belirtildi.