Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, Ä°sveÃ§'te Kur'an-Ä± Kerim'e yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Twitter'daki hesabÄ±ndan "Kur'an dostlarÄ±, haydi sabah namazÄ±na. YarÄ±n, sabah namazÄ±mÄ±zÄ± kÄ±lmak ve Kur'an-Ä± Kerim okuyup, dua etmek iÃ§in camilerdeyiz. Ãœlkemizin dÃ¶rt bir yanÄ±nda, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'Ä±n nuru yeryÃ¼zÃ¼nÃ¼ aydÄ±nlatsÄ±n inÅŸallah" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ã‡aÄŸrÄ± sonrasÄ± TÃ¼rkiye genelindeki tÃ¼m camilerde, sabah namazÄ±nda Fetih Suresi okundu ve dualar edildi. ErbaÅŸ da sabah namazÄ±nÄ± HacÄ± Bayram-Ä± Veli Camisi'nde kÄ±ldÄ±. Sabah namazÄ± Ã¶ncesi Fetih Suresi'nden bÃ¶lÃ¼m okuyan ErbaÅŸ, daha sonra dua etti.

ErbaÅŸ duada, "VatanÄ±mÄ±zÄ±, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu, ezanÄ±mÄ±zÄ±, bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± ilelebet payidar eyle ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin; Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±, neslimizi, genÃ§lerimizi devletini, Kur'an-Ä± Kerim'i, ezanÄ±nÄ±, bayraÄŸÄ±nÄ± ve birbirlerini seven kullarÄ±ndan eyle ya Rabbi. Sevgi medeniyetinin mensuplarÄ± olarak bizleri devletine, milletine, ezanÄ±na, bayraÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olanlardan eyle ya Rabbi. KardeÅŸliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi daim eyle ya Rabbi. Ä°Ã§imizdeki hainlerin, fasÄ±klarÄ±n, fÄ±rsatÃ§Ä±larÄ±n eÄŸer onlarÄ±n da hidayetleri mÃ¼mkÃ¼nse hidayet eyle, mÃ¼mkÃ¼n deÄŸilse Ä±slah eyle, o da mÃ¼mkÃ¼n deÄŸilse kahrÄ± periÅŸan eyle ya Rabbi" dedi.

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'KUR'AN HAYAT REHBERÄ°MÄ°ZDÄ°R'

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DuanÄ±n ardÄ±ndan sabah namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±ran ErbaÅŸ, vatandaÅŸlara da hitap etti. BugÃ¼nkÃ¼ gibi 1400 yÄ±l Ã¶nce cehaletin her yeri kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde Hz. Muhammed'in geldiÄŸini belirten ErbaÅŸ, Allah'Ä±n Peygamber'e en bÃ¼yÃ¼k mucize olarak, insanlarÄ± karanlÄ±klardan aydÄ±nlÄ±ÄŸa Ã§Ä±karmasÄ± iÃ§in Kur'an-Ä± Kerim'i gÃ¶nderdiÄŸini bildirdi. Kur'an-Ä± Kerim'in insanlarÄ± aydÄ±nlatmak iÃ§in gÃ¶nderildiÄŸine iÅŸaret eden ErbaÅŸ, "Kur'an-Ä± Kerim, hayat rehberimizdir. HayatÄ±mÄ±zÄ± Kur'an'a gÃ¶re tanzim etmek zorundayÄ±z. Rabbimizin rahman ve rahim sÄ±fatlarÄ±yla Kur'an-Ä± Kerim'e sarÄ±lÄ±p, onu en gÃ¼zel bir ÅŸekilde Ã¶ÄŸrenmek zorundayÄ±z" diye konuÅŸtu.Â

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'HEPÄ°MÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N KURTARICI KÄ°TAPTIR'

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ErbaÅŸ, Kur'an-Ä± Kerim'i bilmeyen, tanÄ±mayan insanlarÄ±n Kur'an'a karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±k etmekten Ã§ekinmediÄŸine aktararak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

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"KeÅŸke tanÄ±salar, keÅŸke Kur'an-Ä± Kerim'i aÃ§Ä±p okusalar; bunun iÃ§in mÃ¼cadele etmeliyiz. Kur'an'Ä± daha fazla insanlara anlatmaya gayret etmeliyiz. Ä°slam'Ä± iyi temsil edersek, insanlar Ä°slam'Ä±n rahmetinden, merhametinden daha fazla faydalanacak. Biliyoruz ki; Ä°slam rahmet, merhamet, barÄ±ÅŸ dinidir. Buradan dÃ¼nyaya seslenmek istiyorum; Kur'an-Ä± Kerim sadece MÃ¼slÃ¼manlara gÃ¶nderilen bir kitap deÄŸil; bÃ¼tÃ¼n insanlara gÃ¶nderilen kitaptÄ±r. Kur'an-Ä± Kerim'i tanÄ±yÄ±n, anlayÄ±n. Kur'an-Ä± Kerim'e dÃ¼ÅŸman deÄŸil; dost olun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kur'an-Ä± Kerim, hepimiz iÃ§in kurtarÄ±cÄ± bir kitaptÄ±r. DÃ¼nyada kimse baki deÄŸildir, hepimiz iÃ§in Ã¶lÃ¼m vardÄ±r. Ä°stiyoruz ki; bÃ¼tÃ¼n insanlar barÄ±ÅŸ iÃ§erisinde yaÅŸasÄ±n. BÃ¼tÃ¼n insanlar birbirlerinin inancÄ±na, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine fikrine saygÄ± gÃ¶stersin."

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SavaÅŸta bile olsa, hangi inanÃ§tan olursa olsun Ã§ocuklara, kadÄ±nlara, mabetlere, din adamÄ±na, elinde silah olmayan insanlara ve kutsal kabul edilen kitaplara dokunulamayacaÄŸÄ±na deÄŸinen ErbaÅŸ, "Hangi mezhepten olursa olsun bir arada yaÅŸamanÄ±n en Ã¶nemli ÅŸartlarÄ±ndan birisi de insanlarÄ±n inanÃ§larÄ±na, mezheplerine, Ä±rklarÄ±na, renklerine saygÄ± gÃ¶stermekten geÃ§mektedir. BÃ¼tÃ¼n insanlÄ±k olarak buna ihtiyacÄ±mÄ±z var. Kur'an-Ä± Kerim'i okumasÄ±nÄ± bilmeyenler Ã¶ÄŸrensin, bilenler anlamaya Ã§alÄ±ÅŸsÄ±n ve hep birlikte Kur'an-Ä± Kerim'i en gÃ¼zel bir ÅŸekilde yaÅŸayalÄ±m. MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± iyi temsil edelim. Kur'an dostu bÃ¼tÃ¼n kardeÅŸlerimizin Kur'an'a olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± her yerde gÃ¶sterelim" dedi.