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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de insani ara açıklaması: Olumlu bir gelişme olarak görüyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara konusunda mutabakata varılmasının olumlu gelişme olarak görüldüğünü bildirdi.

22.11.2023 - 15:07 | | Şaduman TÜRKAY/ANKARA, (DHA)
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de insani ara açıklaması: Olumlu bir gelişme olarak görüyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama, "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz. İnsani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasını ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bir süreci başlatmasını temenni ediyor, Katar'ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarını takdirle karşılıyoruz" denildi. (DHA)

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