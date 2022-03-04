Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Bakanlar Toplantısı'dna konuşuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında konuşuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Savaşın durdurulması konusunda sarf ettiğimiz çabalar vurgulandı. İki tarafla diyalog kuran nadir ülkelerden biri olduğumuz dile getirildi.



Amacımız bir an önce insani koridorların açılması. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Her iki Dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk.