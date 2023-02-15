Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çirkin iftiralar atılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Dino Konakoviç ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bosna Hersek'ten büyük bir muhabbet görüyoruz. Bugün ilk kez bir araya geldiğimiz için bölgesel ve küresel konuları değerlendirme şansı bulduk. Bosna Hersek'in AB'den müzakere tarihi alması bizler için memnuniyet vericidir. Kardeşim Elmedin birazdan sonra Hatay'a geçecek ve Bosna Hersek arama kurtarma ekipleri ile bir araya gelecek. Huzurlarınızda Bosna Hersek hükümetine, Bosna Hersekli kardeşlerimize bu zor zamanlarda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YABANCI EKİPLERLE İLGİLİ DEZENFORMASYONLAR

"Uluslararası toplumdan büyük bir destek ve dayanışma gördüğümüzü her fırsatta söylüyoruz. Yardım önerisinde bulunan ülke sayısı 100.Sahada 76 ülkeden ekipler var. Görevini tamamlayıp dönenler de var. Bazı ekipler başka bölgelere geçmek istediğini söylüyor, bazıları ülkelerine dönüyor.

Bunların dönüşü ile ilgili dezenformasyonlar yayılıyor. Çirkin iftiralar da atılıyor. Anlaşmazlık olduğu söyleniyor, kendileri de yalanladılar bunu zaten. Bunu yapanlar maalesef kendi medyamız, kendi sosyal medya kullanıcılarımız. Bu ülkelere de ayıp ediyoruz. Sonuçta iyi niyetle gelmişler. Eksikler olabilir ancak kısa sürede sistem oturdu. Diğer ülkelerden gelen ekipler bizim ekiplerimizle dayanışma içinde çalışmalarını yaptılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayrıca sahada büyükelçilerimiz var bizim. Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı geçici barınma sağlanırken kalıcı konutların da yapımına başlıyoruz. Haziran ayında hepsinin ihalesi yapılıp temeller atılacak. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar."