Deprem felaketinde 12. gün! İşte bölgede son durum...

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İşte depremin 12. gününde dakika dakika yaşananlar...

00.13 Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

CAN KAYBI 38 BİNİ AŞTI

00.08 AFAD: Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38 bin 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

22.47 AFAD saat 22.47'de Hatay'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

22.45 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde son olarak Malatya'ya gitti. Meclis Başkanı Şentop, Malatya Doğanşehir Vahap Küçük Meydanı'nda kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti. Ardından Malatya merkeze geçen Şentop, afet koordinasyon merkezinde, depremin Malatya'da meydana getirdiği hasarın boyutu ve vatandaşların ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı.

258. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ

21.40 Kahramanmaraş'ta depremin 258'inci saatinde enkazdan bir kişi daha sağ çıkarıldı. Enkaz altından sağ çıkarılan kadının isminin Neslihan Kılıç olduğu öğrenildi.

18.53 Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler, durmaksızın deprem bölgesindeki köylere çadır ve yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

18.25 Bakan Bozdağ: Diyarbakır ilimizde 1 bina hariç yıkılanların tamamındaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmıştır. Bir binada ise çalışmaların sonuna gelinmiştir. Bugüne kadar enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızdan 397'si vefat etmiştir. 902 yaralı çıkılmştır. Halen hastamelerimizde 39 kişi tedavi edilmektedir. Bugüne kadar deprem nedeniyle barınma ihtiyacı olan her bir insanımızın barınma ihtiyacını karşılamak için geniş çaplı çalışmalar yürütülüyor.

18.15 Bakan Kurum: 577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık.

17.48 Şanlıurfa'da deprem soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, hasarlı binalar yıkılıyor

17.20 Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, Ankara’ya sevk edildi

16.38 Kahramanmaraş’ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez’in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar’ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerin tamamı, soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş’a gönderildi.

16.09 Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem felaketinden etkilenen illere, 24 bin 455 ton yakacak odun yardımı yapıldığını duyurdu.

14.46 Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren tutuklandı

14.02 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında; 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

13.29 Deprem bölgesinde binden fazla çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüyle depremzedelere beslenme başta olmak üzere çeşitli destek hizmetleri veren Kızılay, afet bölgesinde yeni bir aşamaya doğru evrilen hayata ilişkin olarak ihtiyaç listelerini güncelledi. Depremin başından beri kendi görev alanı olan beslenme hizmetleri ve diğer insani yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiren Kızılay, yeni ihtiyaçlar arasında çadır içi ve konteyner içi yardım malzemelerine de ihtiyaç duyulduğunu belirledi. Ayrıca bağışçılardan dayanıklı gıda maddeleri ile hijyen malzemelerine ağırlık vermeleri istendi.

12.41 Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem bölgesine yapılan nakdi yardımlara ilişkin, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir. Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır" açıklamasını yaptı.

12.20 Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

11.30 EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 651 hesap yöneticisi tespit edildi, 330'u hakkında adli işlem başlatıldı. 110 şahıs gözaltına alındı, 21'i tutuklandı.

11.10 AFAD: Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36.187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 108.068 vatandaşımız ise yaralanmıştır (enkazdan sağ kurtulanlar, depremden etkilenenler ve deprem kaynaklı yaralanmalarla hastaneye başvuranlar). 216.347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

09.50 Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

09.05 AFAD: Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemeleri başlamıştır.

08.20 Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

03.00 Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında, rekor bağış toplandı. İş insanından kumbarasındaki parasını bağışlayan çocuklara kadar milyonlarca kişinin katıldığı kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı.

01.25 Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

00.36 Adıyaman’da çökerek onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan İsias Otel’in gözaltına alınan sahibi Ahmet Bozkurt ve oğlu Efe Bozkurt, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

00.00 Diyarbakır'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 15 kişi tutuklandı.

23.31 İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım yapılacağı aktarıldı.

22.47 Milli Savunma Bakanlığı, afet bölgelerindeki aktif çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gelibolu'dan gelen 2'nci Kolordu İstihkam Alayı Arama Kurtarma Bölüğü, Hatay Gazi Mahallesi'nde enkazda arama faaliyetine aydınlatmalı olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

21.50 Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 46 kişi, Kayseri’den kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Getirilen 2 depremzedenin İslahiye’deki enkazdan 14’üncü ve 16’ncı saatlerde çıkarılan 2 kardeş olduğu öğrenildi.