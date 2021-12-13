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Devleti vergi kaybına uğratanlara operasyon! 51 kişilik suç örgütü çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihracat işlemlerinde fatura usulsüzlüğü ile devleti yaklaşık 750 milyon lira zarara uğratan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

13.12.2021 - 09:14 |
Devleti vergi kaybına uğratanlara operasyon! 51 kişilik suç örgütü çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya yapılan ihracatlarda fatura üzerinden büyük bir usulsüzlük ve vurgunu tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan uzun süreli teknik takipler sonucu söz konusu ülkelere gerçekleştirilen ihracatlarda yurtiçine gösterilen fatura bedellerinin yurtdışına gönderilen fatura bedellerine oranla çok yüksek olduğu saptandı. Evrak üzerinde yüksek bedelli ihracat yapmış gibi gösteren ve devletten usulsüz bir şekilde yaklaşık olarak 750 milyon Türk Lirası vergi iadesi aldığı tespit edilen 51 kişilik şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen baskınlarda devleti milyonlarca lira zarara uğratan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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