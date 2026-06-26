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Dere kenarında yılanın balık avı kamerada

26.06.2026 - 22:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ARTVİN (İHA)

Dere kenarında yılanın balık avı kamerada

Artvin'de dere kenarında avlanan bir yılanın yakaladığı balığı yuttuğu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Artvin'de dere kenarında avlanan bir yılanın yakaladığı balığı yutma anı ilginç görüntülere sahne oldu. Doğanın olağan döngüsünü yansıtan anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kentte dere kenarında gezen vatandaşlar, suda avlanan bir yılanın balık yakaladığını fark etti. Bir süre balığı çenesiyle kavrayan yılan, daha sonra avını tek parça halinde yutmaya başladı.

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Vatandaşlar, yılanın balığı yutma mücadelesini cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülerde yılanın yakaladığı balığı yavaş yavaş ağzına alarak tamamen yuttuğu görülüyor.

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Dere kenarında yılanın balık avı kamerada
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Dere kenarında yılanın balık avı kamerada