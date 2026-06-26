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Dolu ve şiddetli rüzgar Ağrı’da bir evin çatısını uçurdu

26.06.2026 - 21:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AĞRI (İHA)

Dolu ve şiddetli rüzgar Ağrı’da bir evin çatısını uçurdu

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Taşkesen köyünde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

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Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle köyde bir evin çatısı uçtu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve kaymakamlık ekipleri sevk edildi. Ekipler köyde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarına başladı.

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Dolu ve şiddetli rüzgar Ağrı’da bir evin çatısını uçurdu