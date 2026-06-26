Dolu ve şiddetli rüzgar Ağrı’da bir evin çatısını uçurdu

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Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle köyde bir evin çatısı uçtu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve kaymakamlık ekipleri sevk edildi. Ekipler köyde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarına başladı.