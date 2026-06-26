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GündemAvrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun'da kar kütleleri parçalanıp yayla yolları açılıyor
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Avrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun'da kar kütleleri parçalanıp yayla yolları açılıyor

26.06.2026 - 19:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GİRESUN (İHA)

Avrupa'nın bir çok başkenti sıcaktan kavrulup tarihinin en sıcak günlerini yaşarken, Türkiye'de Giresun’un yüksek kesimlerinde Haziran ayının son günlerinde karlı yolları açma mesaisi devam ediyor.

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Dereli ilçesine bağlı Aksu köyü sınırlarındaki Karagöl Yaylası yolundaki kar kütleleri, vatandaşlar tarafından motorlu testereyle kesilerek yoldan kaldırıldı.

2Avrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun'da kar kütleleri parçalanıp yayla yolları açılıyor

İş makinesinin ulaşamadığı bölgede bir araya gelen yayla sakinleri, imece usulü ile kar çalışması başlattı.

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3Avrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun'da kar kütleleri parçalanıp yayla yolları açılıyor

Kışın sert geçtiği yörede adeta mermer gibi sertleşen kar tabakasını odun kesiminde kullanılan motorlu testerelerle parçalayan vatandaşlar, yolu ulaşıma açtılar.

4Avrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun'da kar kütleleri parçalanıp yayla yolları açılıyor

Karadeniz’in zorlu coğrafi şartlarına karşı geliştirilen pratik çözümlerden biri olarak değerlendirilen çalışma sırasında vatandaşlar, "Kepçe yoksa odun motoru var" sözleriyle dayanışma içinde hareket ettiler.

5Avrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun'da kar kütleleri parçalanıp yayla yolları açılıyor

 

 

 