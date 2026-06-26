Avrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun'da kar kütleleri parçalanıp yayla yolları açılıyor
26.06.2026 - 19:31Güncellenme Tarihi:
Avrupa'nın bir çok başkenti sıcaktan kavrulup tarihinin en sıcak günlerini yaşarken, Türkiye'de Giresun’un yüksek kesimlerinde Haziran ayının son günlerinde karlı yolları açma mesaisi devam ediyor.
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Dereli ilçesine bağlı Aksu köyü sınırlarındaki Karagöl Yaylası yolundaki kar kütleleri, vatandaşlar tarafından motorlu testereyle kesilerek yoldan kaldırıldı.
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İş makinesinin ulaşamadığı bölgede bir araya gelen yayla sakinleri, imece usulü ile kar çalışması başlattı.
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Kışın sert geçtiği yörede adeta mermer gibi sertleşen kar tabakasını odun kesiminde kullanılan motorlu testerelerle parçalayan vatandaşlar, yolu ulaşıma açtılar.
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Karadeniz’in zorlu coğrafi şartlarına karşı geliştirilen pratik çözümlerden biri olarak değerlendirilen çalışma sırasında vatandaşlar, "Kepçe yoksa odun motoru var" sözleriyle dayanışma içinde hareket ettiler.
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