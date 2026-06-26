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Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

26.06.2026 - 19:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

Karabük'te etkili olan sağanak yağmurun ardından ormandan gelen yaka seli, yaklaşık 30 dönüm büyüklüğündeki çeltik tarlasında zarara yol açtı.

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Olay, Cemaller köyü 106 mevkisinde Halit Gömeç'e ait çeltik tarlalarında meydana geldi. Dün etkili olan şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağışın ardından ormanlık alandan gelen yaka seli tarlaya ulaştı.

2Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

Sel sularının sürüklediği odun parçaları ve çeşitli orman atıkları önce 2 bin dönüm alanı sulayan su kanalını tıkadı, ardından çeltik ekili alana taşındı.

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3Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

Sel nedeniyle yaklaşık 30 dönümlük tarım arazisinde zarar oluştu.

4Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

Zarar gören tarlalarda Gömeç ailesi temizlik çalışmaları başlatılırken, afet sonrası ilgili kurumların ekipleri bölgede inceleme yaptı.

5Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın girişimleriyle temizlik için DSİ'den eksvatör gönderildiği öğrenildi.

6Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

Çeltik tarlasında çalışmalara yardımcı olan Halit Gömeç'in babası Mehmet Gömeç, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün saat 17.30-18.00 sıralarında bir kara bulut kapladı.

7Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

Yarım saat içerisinde yağmur ve dolu ile karışık yağış meydana geldi. Sonrasında ormandan gelen yaka seli, su kanallarını ve çeltik tarlalarını doldurdu" dedi.

8Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

Sel nedeniyle yaklaşık 30 dönüm alanda tahribat oluştuğunu dile getiren Gömeç, "Bu selin çıkmasının sebebi, yanan orman bölgesinde orman işçilerinin yaptığı yollardır.

9Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

Vermişler işleri şirkete, ormanın içerisini köstebek yuvasına çevirmişler. Toprağı oynatmışlar.

10Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

Suyu alan toprak yürüdü geldi sele dönüştü. Irmak gibi sel gelmiş. Odun parçalarını getirmiş" diye konuştu.

11Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

"45 senedir burada yaşıyorum. Bu araziye bir selin düştüğünü hatırlamış değilim" diyerek duruma tepki gösteren Gömeç, olaydan sonra çocuklarının zarar gören tarlaları temizlemekle uğraştığını söyledi.

12Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

 

 

13Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

 

 