Yalova'nın dağlarında yetişiyor! Yurt dışından sipariş yağıyor: İlaç sektörünün gözdesi oldu
Yalova'nın Samanlı Dağları eteklerinde doğal olarak yetişen Yalova kekiği, yüksek uçucu yağ oranıyla yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Özellikle ilaç ve kekik yağı üretiminde kullanılan bu özel tür, kalitesi ve geniş kullanım alanıyla dikkat çekiyor.
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Yalova kekiğinin kalite bakımından birçok kekik türü arasında öne çıktığını belirten Gökan Doğan, "Thymus vulgaris" cinsine ait olan Yalova kekiğini diğerlerinden ayıran en önemli özellik yağ oranının yüksek olmasıdır. Kekiği Samanlı Dağları'nın eteklerinden toplatıyoruz. Yurt dışından yoğun talep görüyor. Yüksek yağ oranı nedeniyle ilaç sektöründe ve kekik yağı üretiminde kullanılıyor" dedi.
Kekiğin antiviral özellik taşıdığını ifade eden Doğan, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı faydalı olduğunu belirterek, pandemi döneminde de kekik yağı kullanan birçok kişinin hastalanmadan süreci geçirdiğini söyledi.
Yalova kekiğinin en yoğun olarak Elmalık köyü sırtları ile Höyüktepe çevresinde yetiştiğini dile getiren Doğan, bölgenin bu açıdan önemli bir doğal kaynak olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Yalova kekiği de onlarca cins kekiğin arasında birinci sıradadır. Timus vulgaris cinsi. Yalova kekiğini ayrı kılan onun yağ değerleri çok daha iyidir. Yalova kekiğini yine Yalova'da Samanlı Dağları'nın eteklerinden toplatıyoruz. Onun da satışını yapıyoruz.
Yalova kekiği yurt dışından çok talep görür. Tymus vulgaris'in yağ oranı çok yüksektir, etkilidir. İlaç sektöründe çok kullanılır. Kekik yağı olarak da kullanılıyor. Antiviraldir. Yani üstolunum enfeksiyonu diye bir şey yaşanmaz. Kekik çayı içen kişi viral enfeksiyon yaşamaz. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız o pandemide birkaç damla kekik yağıyla günü geçiren herkes hasta olmadan o dört yıllık pandemi sürecini hasta olmadan atlatmıştır."