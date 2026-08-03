Yalova'nın dağlarında yetişiyor! Yurt dışından sipariş yağıyor: İlaç sektörünün gözdesi oldu

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Yalova kekiğinin en yoğun olarak Elmalık köyü sırtları ile Höyüktepe çevresinde yetiştiğini dile getiren Doğan, bölgenin bu açıdan önemli bir doğal kaynak olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Yalova kekiği de onlarca cins kekiğin arasında birinci sıradadır. Timus vulgaris cinsi. Yalova kekiğini ayrı kılan onun yağ değerleri çok daha iyidir. Yalova kekiğini yine Yalova'da Samanlı Dağları'nın eteklerinden toplatıyoruz. Onun da satışını yapıyoruz.