Otomobilini takas etmek isteyenler var! Tanesi 400 Bin TL'lik güvercinlere klimalı ve su arıtmalı özel yaşam alanı kurdu

5

İnşa ettiği kümese ilişkin bilgi de veren Tokyaz, "Kümesimiz yedi ayrı bölümden oluşuyor. İçerisinde su arıtıcısı, buzdolabı, klima ve kamera sistemi gibi tüm gerekli donanımlar mevcut. Kümesin iç tasarımında tamamen ahşabı tercih ettim. Hem daha doğal hem de görsel olarak daha şık durduğu için bu şekilde yaptım. Kümesin tüm işçiliği, ahşap kaplamaları, yuvalıkları ve genel tasarımı tamamen bana ait. Yapımı yaklaşık 3 ay sürdü ve her ayrıntısını kendi zevkime göre hazırladım.