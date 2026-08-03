Tamamen ücretsiz! Antalya'da başladı, yaş sınırı var
Antalya'da yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde, Muratpaşa Belediyesi'nin 'Muratpaşa'da yüzme bilmeyen kalmasın' sloganıyla sürdürdüğü ücretsiz yüzme eğitimleri yoğun ilgi görüyor. Çocuklar ve gençler, eğitimler sayesinde hem yüzme öğreniyor hem de yaz sıcaklarında serinleme imkanı buluyor.
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Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin yaz spor okulları kapsamında 'Muratpaşa'da yüzme bilmeyen kalmasın' sloganıyla düzenlediği ücretsiz yüzme eğitimleri, Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam ediyor. Kurslara katılan çocuklar, yaz tatillerini hem verimli hem de sporla iç içe geçiriyor. Muratpaşa Belediyesi, yaz spor okulları kapsamında 23 farklı branşta ücretsiz eğitim verirken, yüzme kursları da en yoğun ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Eğitimlere 6-14 yaş grubundaki çocuklar katılıyor.
Temel eğitimden teknik yüzmeye
Yüzme bilmeyen ve teknik yüzme grupları olarak düzenlenen eğitimlerde katılımcılara doğru nefes alma, su üzerinde denge kurma, temel yüzme stilleri ve teknikleri, kulaç atma ile suya güvenli şekilde atlama gibi temel beceriler kazandırılıyor.
"İlk hedefimiz, suyla güvenli bağ kurmaları"
Muratpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yüzme antrenörü Erkin Er, eğitimlerin haftanın beş günü devam ettiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:
"Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yüzme bilmeyen çocuklarımız için haftada üç gün eğitim veriyoruz. Salı ve perşembe günleri ise yüzme bilen çocuklarımız teknik yüzme eğitimi alıyor. Kurslarımız okullar açılana kadar devam edecek. Okulların açılmasının ardından ise sonbahar spor okullarıyla çocuklarımız yüzme eğitimlerini sürdürebilecek. Öncelikle çocuklarımızın suya alışmasını ve kendi hayatlarını kurtarabilecek seviyeye gelmelerini hedefliyoruz. Sonrasında spora yönelmelerini, yetenekli olanların ise sportif başarı elde ederek yarışmalara katılmalarını bekliyoruz."
Deniz Baykal spor kompleksi yeni döneme hazırlanıyor
Öte yandan Muratpaşa Belediyesi’nin bir diğer yüzme tesisi olan Deniz Baykal Spor Kompleksi’nde ise yaz sezonu boyunca bakım ve hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. Kompleksin, yeni dönem spor okullarıyla birlikte hizmet vermesi planlanıyor.(MSE-EG-S)