Tamamen ücretsiz! Antalya'da başladı, yaş sınırı var

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"Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yüzme bilmeyen çocuklarımız için haftada üç gün eğitim veriyoruz. Salı ve perşembe günleri ise yüzme bilen çocuklarımız teknik yüzme eğitimi alıyor. Kurslarımız okullar açılana kadar devam edecek. Okulların açılmasının ardından ise sonbahar spor okullarıyla çocuklarımız yüzme eğitimlerini sürdürebilecek. Öncelikle çocuklarımızın suya alışmasını ve kendi hayatlarını kurtarabilecek seviyeye gelmelerini hedefliyoruz. Sonrasında spora yönelmelerini, yetenekli olanların ise sportif başarı elde ederek yarışmalara katılmalarını bekliyoruz."



Deniz Baykal spor kompleksi yeni döneme hazırlanıyor



Öte yandan Muratpaşa Belediyesi’nin bir diğer yüzme tesisi olan Deniz Baykal Spor Kompleksi’nde ise yaz sezonu boyunca bakım ve hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. Kompleksin, yeni dönem spor okullarıyla birlikte hizmet vermesi planlanıyor.(MSE-EG-S)