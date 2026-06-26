Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

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Yaklaşık 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan 70 yaşındaki Verde Mayda ise bu yıl sürüsünde yaşanan kayıpların kendilerini zor durumda bıraktığını anlatarak, "Bu yıl koyunlarım hasta oldu, bir kısmı telef oldu. Geçen gün de tilki ağıla girip iki koyunumu yedi. İşimiz çok zor ama yine de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.