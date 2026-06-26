GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemLezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı
HaberlerGündem Haberleri Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

26.06.2026 - 20:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUŞ (İHA)

Muş'un Hasköy ilçesinde besiciler, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte sürülerini yaklaşık 2 bin rakımdaki yaylalara çıkarırken, burada elde edilen sütün daha kaliteli ve lezzetli olduğunu söylüyor.

1Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yayla mesaisinde kadın, erkek, genç ve çocuklar hep birlikte üretimin içinde yer alıyor. Günün büyük bölümünü koyun ve inek sağımı, sürü bakımı ve peynir yapımıyla geçiren yaylacılar, zorlu yaşam şartlarına rağmen doğayla iç içe olmaktan memnun olduklarını ifade ediyor. Dallar ve çalılarla oluşturulan geçici barınaklarda yaşayan aileler, yaz boyunca üretimlerini burada sürdürüyor.

2Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

Altı çocuk annesi Çiçek Arslan, yayla hayatının yorucu olmasına rağmen bereketli olduğunu belirterek, "3 oğlum, 3 kızım var. Yaylaya geliyoruz, burası çok güzel.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

Koyunlarımız ve ineklerimiz var. Çok şükür işimiz gücümüz var. Ben tek başımayım. Her iş yapılmalı. İşimizde gücümüzdeyiz; inek sağıyoruz, koyun sağıyoruz" dedi.

4Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

Yaklaşık 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan 70 yaşındaki Verde Mayda ise bu yıl sürüsünde yaşanan kayıpların kendilerini zor durumda bıraktığını anlatarak, "Bu yıl koyunlarım hasta oldu, bir kısmı telef oldu. Geçen gün de tilki ağıla girip iki koyunumu yedi. İşimiz çok zor ama yine de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

5Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

Okulların kapanmasının ardından ailesiyle birlikte yaylaya gelen 5'inci sınıf öğrencisi Nazar Mengi de, yaz tatilini doğayla iç içe geçirdiğini belirterek, "Havalar ısınınca buraya geliyoruz. Yaklaşık bir ay kalıyoruz, soğuklar başlayınca geri dönüyoruz.

6Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

Koyunları sağıyoruz. Yaylayı çok seviyorum. Burada oyun oynuyor, hayvanlarla vakit geçiriyorum. Çok eğleniyorum" diye konuştu.

7Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

26 yıldır çobanlık yapan Haşim Bozkurt ise yaylalardaki doğal bitki örtüsünün süt ürünlerinin kalitesini artırdığını vurgulayarak, "Bu işi severek yapıyorum. Sürümüzde bazen bin 800 koyun oluyor. Koyunları dağlarda otlatıyoruz.

8Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

Dağlarda her türlü doğal ot var. O otlar sayesinde peynir, yoğurt ve tereyağının lezzeti daha güzel oluyor. Yazın iki ay yaylada, üç ay ise ovada kalıyoruz" dedi.

9Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

Yüksek rakımlı yaylalarda yaşamın tüm zorluklarına rağmen üretmekten vazgeçmeyen besiciler, hem geleneksel yaylacılık kültürünü yaşatıyor hem de bölge ekonomisine katkı sunuyor.

10Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

Meralarda otlayan hayvanlardan elde edilen süt ise Muş'un meşhur peynir ve süt ürünlerinin en önemli hammaddesini oluşturuyor.

11Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

 

 

12Lezzetli ve kaliteli sütün sırrı bu dağlarda saklı! Muş'ta yayla mesaisi başladı

 

 