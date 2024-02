Depremin yıl dönümünde vali yaşadıklarını anlatırken zorlandı

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin yıl dönümünde Antalya Valiliği tarafından Antalya Spor Salonu'nda anma töreni düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, ATSO Başkanı Ali Bahar, kamu kurum ve kuruluşları müdürlerinin katıldığı anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

'KEŞKE HER PARMAĞIMIZ BİR İTFAİYECİ OLSAYDI'

Deprem sonrasında Hatay'da görev yapan AFAD gönüllüsü Özgür Kömez, saat 04.30'da acil çağrı üzerine bölgeye 250 gönüllü ile hareket ettiklerini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Hidayet Yıldırım da deprem bölgesinde görev yaptığı süre boyunca yaşadıklarını anlattı. Yıldırım, "Keşke her parmağımız bir itfaiyeci olsaydı. Enkazda üşüyen kendi çocuğumuz, orada kalan her can bizim canımızdı. Tükendiğimizde onlar bize güç verdi" dedi.

'ANNEM, BABAM, EŞİM VE 3 ÇOCUĞUMU BİR YERE TOPLADIM'

Malatya'da depreme yakalanan Mustafa Özuymaz da sarsıntı sırasında neler yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Kar yağacak diye gece yarısına kadar beklediğini belirten Özuymaz, "Sonra uyumak için yatağıma geçtiğimde bir anda deprem oldu. 96 saniye boyunca kapana kısıldık. Annem, babam, eşim ve 3 çocuğumu bir yere topladım ve üzerlerine kapaklandım. Binanın yıkılacağını düşündüm. Sonra bir anda kendimizi dışarı attık" diye konuştu.

DEPREMZEDE VALİ YAŞADIKLARINI GÜÇLÜKLE ANLATTI

Dönemin Malatya Valisi olan Antalya Valisi Hulusi Şahin de deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Kürsüde konuşurken zaman zaman gözleri dolan ve sesi titreyen Vali Şahin, yaşadıklarını kelimelerle izah etmenin mümkün olmadığını söyledi. Yaşadıklarının bir kısmını unuttuğunu anlatan Vali Şahin, "Trafik kazası geçiren bir kişi kaza anının bir kısmını unutur ya ben de bazı bölümleri hatırlayamıyorum. Depremde 14 milyon insanın da bir parçası öldü. Bizlerin de bir parçası öldü. Bizim yaralarımız asla iyileşmiyor, bir araba yoldan geçtiğinde, bina sallandığında yine o anı yaşıyorsunuz" dedi.

'İNSANLARIMIZIN O ANLARDA SAKİNLİĞİNİ GÖRDÜK'

Bir yanda afetin devam ettiğini bir yanda da enkaz altında insanların olduğunu kaydeden Vali Şahin, "Feryat, figan, fırtına, tipi; üşüyorsunuz. İnsanları yedirmeniz, giydirmeniz, ısıtmanız lazım. Su çamur akıyor. Cenazelerin defnedilmesi lazım. Haberler rüzgar gibi geliyor. Bir kıyamet, felaket var, izahı yok. 3 gün yardımlar gelene kadar kendi kaderimizle baş başaydık. İnsanlarımızın o anlarda sakinliğini gördük" diye konuştu.

'1 YIL GEÇTİ AMA SANKİ 10 YIL GEÇMİŞ GİBİ GELDİ'

Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesine yetiştiğini anlatan Vali Şahin, "Çok ağır günlerdi. Sonraki günlerde gerçekten hızlı toparladık. 14 milyon depremzedeydi ama Türk milleti akarak geldi. 1 yıl geçti ama sanki 1 asır geçti gibi geliyor bana. Saniyeler, dakikalar uzadı. Çok zor saatlerdi. Malatya'da vefat eden insanların büyük kesimini isim isim tanıyordum" dedi.

VALİ ŞAHİN'İN UNUTMADIĞI DEPREM ANISI

Depremin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Malatya sokaklarında gezerken dikkatini çeken ve unutamadığı bir anıyı da paylaşan Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Her yer simsiyah, karanlık ve ölü bir şehir. Gözlük satışı yapılan bir cadde var. Oradan geçerken dükkanların kapılarının açık olduğunu gördüm. Pahalı gözlükler ama kimse dönüp bakmıyor. Başka bir yerde avizeciler, halıcılar var kapıları açık. Kimse dönüp bakmıyor. Ayakkabıcılar çarşısı kimse dönüp bir tane almıyor. Paranın depremde kağıt parçası olduğunu bizzat gördüm."

Vali Şahin, Antalya'nın Kaş ilçesinden Demre ilçesine kadar olan bölümün deprem açısından riskli olduğunu ve aslında Antalya'nın da bir deprem bölgesi olduğuna dikkati çekerek binaların daha sağlam yapılmasına büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi.

RUS SANATÇIDAN DEPREME ÖZEL SERGİ

Antalya Spor Salonu'nda bir de sergi açıldı. Depremin etki ettiği 11 ilden çarpıcı fotoğrafların yer aldığı sergide Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Rus sanatçı Nadia Çimen'e yaptırılan sulu boya resim sergisi de ilgi gördü. Çimen, 11 ildeki tarihi mekanların yıkılmadan ve zarar görmeden önceki hallerini bölgeye özgü endemik bitki türleriyle tabloya sulu boyayla resmetti. Çimen, elinden gelenin bu olduğunu ve depremin verdiği zarardan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Çimen, "Yıkılan mimari eserler tabloda ölümsüz olsun diye böyle bir resim yaptım. Endemik türleri özelikle araştırdım ve Türkiye bu konuda çok zengin bir ülke" dedi. (DHA)

