Depremde hasar gören tarihi yapılar 40 derece sıcaklıkta restore ediliyor! “115 tarih yapımızda hummalı çalışma yapılıyor”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde 115 tarihi yapı da az, orta ve ağır hasar aldı. Deprem felaketinde hasar alan yapıların bulunduğu kentlerde aslına uygun şekilde restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'te hasar alan 32 vakıf eserinin restorasyonu için hummalı çalışmalar devam ediyor.

11 ilde 115 tarihi yapı restore ediliyor

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, 6 Şubat'ta yaşanan depremin sabahında hem deprem çalışmalarına katıldıklarını hem de mülkiyeti kendilerinde olan tüm yapılarda hasar tespit çalışması yürüttüklerini söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından depremden etkilenen illerin tamamında da aynı plan ve proje çerçevesinde çalışmaların yapıldığını aktaran Bozkurt, bölge müdürlüklerine bağlı Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta sorumluluklarındaki 115 eserde hasar tespit ettiklerini belirtti.

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Tarihi yapıları 40 derece sıcaklıkta restore ederek ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

Aralarında Gaziantep'in tarihi simgeleri arasında yer alan, geçmiş dönemlerde kilise ve cezaevi olarak da kullanılan ve aynı zamanda “Gaziantep'in Ayasofya Camisi” olarak bilinen Kurtuluş Cami ve Zincirli Bedesten'deki restorasyon çalışmaları 40 derece sıcak havaya rağmen hummalı bir şekilde devam ediyor. Restorasyon çalışmalarını yapan ekipler, sıcak havaya rağmen tarihi yapıları deprem öncesindeki eşsiz görünümüne kavuşturmak için aralıksız çalışarak adeta ekmeklerini taştan çıkarıyor.

“115 tarih yapımızda hummalı çalışma yapılıyor”

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, “6 Şubat 2023 tarihli depremden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde olan bütün tarihi yapılarımızda öncelikle hasar tespitleri yaptık. Hasar tespitlerinin ardından ivedilikle güvenlik önlemlerini aldık ve saha sonra bilim heyetlerimizi oluşturduk. Gaziantep Bölge Müdürlüğümüz sınırlarımızda yer alan ve diğer 11 ilde deprem hasarı çalışmalarına başlanıldı. Çalışmalarda öncelikle depremin bu yapıları nasıl etkilediğine yönelik olarak incelemeler ve çalışmalar yapıldı. Yapıların yeni oluşabilecek depremlere karşı nasıl güçlendirileceği yönünde teknik uygulamalar ile projelendirildi. Rölöve ve restorasyon projelerimiz hazırlandı. Kurtuluş Cami gibi 115 tarih yapımızda hummalı çalışmalara başladık” dedi.

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“2025 yılının sonunda tüm çalışmalar tamamlanacak”

Hasar gören bütün eserleri restorasyon çalışması kapsamına aldıklarını bildiren Bozkurt, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'teki cami, han, hamam, kastel ile türbe gibi 115 tarihi yapıda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Gaziantep'te deprem sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı eserlerimiz arasında camilerimiz, Zincirli Bedesten ve iki tane kastelimiz olmak üzere tüm il ve ilçelerimizdeki eserlerimizde çalışmalar devam etmektedir. İnşallah bu çalışmalar sonucunda Eylül ayı içerisinde iki tane camimizi ve yılsonuna kadar üç tane daha camimizin çalışmalarını tamamlayarak vatandaşımızın kullanımına açacağız. Daha sonrasında da 2025 yılının sonu itibarıyla da restorasyon çalışmalarını tamamlayarak bütün eserlerimizi ibadete ve hizmete açılmasını hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

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Tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılması için 3 ilde çalışmalar devam ediyor

Cami, han, hamam, türbe, bedesten ve kastel gibi tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılması için 3 ilde çalışmaların devam ettiğini belirten Bozkurt, depremlerde zarar gören tarihi yapıların yeniden hizmet vermesi için hummalı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Yenileme işlemlerinin sürdüğü tarihi yapılar arasında yer alan Gaziantep'in simgelerinden olan tarihi Kurtuluş Camii'nin kubbe ve minarelerinin yıkılması sonucu büyük zarar gördüğünü belirten Bozkurt, camide titiz çalışmalar yürütüldüğünü ve caminin 2025'in sonunda ibadete açılmasını hedeflediklerini bildirdi.

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