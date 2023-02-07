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Deprem bölgesine giden araçlar kar nedeniyle 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu

Konya'da etkili olan kar yağışı, Sarayönü kara yolunda ulaşımı etkiledi. Deprem bölgesine giden çok sayıda iş makinesi yüklü TIR, ambulans ve itfaiye aracı, 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Araç kuyruğu dronla görüntülendi.

07.02.2023 - 16:31 | | Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)
Deprem bölgesine giden araçlar kar nedeniyle 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu

Sarayönü kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine giden çok sayıda iş makinesi yüklü TIR, ambulans ve itfaiye aracı, kara yolunda 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Trafik yaklaşık 6 saat boyunca durdu. Yapılan çalışmalar sonucu  kısmen açılan kara yolunda mahsur kalan araçlar ve içindekiler, güçlükle deprem bölgesine doğru ilerliyor. Kilometrelerce kuyruk ise dron ile havadan görüntülendi.

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