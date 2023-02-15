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Deprem bölgesinden acı haber geldi: Mucizelerin kahramanı Metin Doruklu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından tüm yurttan ve dünyadan arama kurtarma ekipleri afet bölgesine koştu. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinden deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Doruklu'nun sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı ise yürekleri dağladı.

15.02.2023 - 15:16 | | Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA)
Deprem bölgesinden acı haber geldi: Mucizelerin kahramanı Metin Doruklu hayatını kaybetti

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Metin Doruklu enkaz altında kalanların kurtarılmasında yer aldı. Metin Doruklu sosyal medya hesabından ekiplerinin kurtarma çalışmalarını paylaştı.

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SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Doruklu dün son olarak Kahramanmaraş’ta enkaz fotoğraflarıyla birlikte, "Depremin 8. günü de bitmek üzere saat 22.00. Bir cana ulaşabilmek adına ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çıkmadık candan umut kesilmez, canlı çıkardıklarımızın sevincini, vefat etmiş olanların acısını paylaşıyoruz. Onları teselli ediyoruz, tarifi zor bir acı. Rabbim sabır versin, tüm arama kurtarma ekiplerine güç kuvvet versin" diye paylaşımda bulundu.

Deprem bölgesinden acı haber geldi: Mucizelerin kahramanı Metin Doruklu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta günlerdir bölgede kurtarma çalışmalarına katılan Metin Doruklu, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Birçok yardım çalışmasında yer alan Metin Doruklu’nun ölümü büyük üzüntü yarattı.

Deprem bölgesinden acı haber geldi: Mucizelerin kahramanı Metin Doruklu hayatını kaybetti

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