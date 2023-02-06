Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tek tek açıkladı

Son dakika haberine göre; Türkiye yeni güne bir acıyla başladı. Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7,4 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Artçı sarsıntılar devam ederken bölgede hava durumu da merak ediliyor. Dün kar nedeniyle Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Adıyaman’da okullara 1 günlük tatil edilmişti. İşte bugün deprem böylesinde hava durumu.

DEPREM BÖLGELERİ İÇİN TURUNCU ALARM VE KAR UYARISI

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Malatya için turuncu alarm verilip kar uyarısı yapıldı.

54 KENTTE SARI VE TURUNCU ALARM

Bugün 54 kent için sarı ile turuncu alarm verilerek kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce.

Taha Ayhan DHA muhabiri açıklamalarda bulundu. Ayhan, “Dün Malatya valisi tarafından yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Valilik tarafından yapılan yeni açıklamada 140 binanın yıkıldığı bilgisine ulaşıldı. Kar yağışının devam ettiği Malatya’da ekipler şiddetini artıran kardan dolayı arama kurtarma çalışmalarında zorlanıyor” dedi.

Kahramanmaraş’ta turuncu kodlu kar uyarı yapıldı. Bugün çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığının 1, en yüksek hava sıcaklığının 3 derece.

GAZİANTEP

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı en düşük 0, en yüksek 6 derece civarında seyredecek.

HATAY

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kentte en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 9 derece olacak.

OSMANİYE

Bugün sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek 12 derece.

MALATYA

Malatya için turcunu kodlu kar uyarısı geldi. Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 1 derece olması öngörülüyor.