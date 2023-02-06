Deprem bölgesinde eğitime ara verildi
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremde can kaybının olduğunu duyurdu. Öte yandan deprem bölgesinde eğitime bir hafta ara verildi.
06.02.2023 - 07:21 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.
Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller ise şöyle: Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.
OKULLAR TATİLOKULLAR TATİL
Deprem bölgesindeki 10 ilde okullar 1 hafta tatil edildi