Deprem bölgesi için yağış açıklaması: Hafta sonuna kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin tahminleri paylaştı.,

Önümüzdeki 3 gün boyunca deprem bölgesinde günün en yüksek sıcaklığının 18 ila 20 derece arasında değişeceğini ifade eden Tekin, “Deprem bölgesine baktığımızda hafta sonuna kadar deprem bölgesinde yer yer sağanak yağışları göreceğiz. An itibarıyla yağışın kuvveti hafif ve orta düzeyde olacak. Özellikle hafta sonuna kadar baktığımızda Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Hatay ve Kilis’te yağışları görmek mümkün olacak. Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa ise parçalı ve az bulutlu olacak” dedi.

Tekin, hafta sonu deprem bölgesinde yağış beklemediklerini belirterek, “Gece sıcaklıkları ise deprem bölgesinin kuzeyinde Malatya, Elazığ ve Diyarbakır’da 2 ila 4 derece arasında seyrederken, yer yer güneye indiğimizde günün en düşük sıcaklıkları 8-9 derecelere kadar çıkacak. Hava sıcaklıkları deprem bölgesi başta olmak üzere ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek” diye konuştu.

“AN İTİBARIYLA KUVVETLİ YAĞIŞLAR OLMAYACAK”

Beklenen yağışların genel olarak yağmur cinsinde olacağını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:



“Ülkemiz geneline baktığımızda önümüzdeki 3 gün boyunca yağışları göreceğiz. Parça parça, yer yer ve zaman zaman kendini gösterecek. An itibarıyla kuvvetli yağışlar olmayacak. Çarşamba gününe baktığımızda ülkemizin Batı kesimlerinde, perşembe günü Kuzey ve iç kesimlerinde, cuma günü Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yağışları göreceğiz. Genellikle yağışın cinsi yağmur olacak. Bunun dışında hafta sonu yeni bir sistem ülkemizi etkileyecek. Cumartesi günü batı kesimlerde, pazar günü ise bu yağışlı sistem iç kesimlere kadar sokulacak.”



Tekin, çığ riski uyarısının halen güncelliğini koruduğunu hatırlatarak, “Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’da eğimi yüksek ve yüksek kar birikintisi olan yerlerde çığ riski söz konusu. Buradaki vatandaşlarımızı da çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istemekteyiz” ifadelerine yer verdi.