AFAD çök kapan tutun tatbikatı nedir? Deprem tatbikatı nasıl yapılır, çök kapan hayata tutun hareketi deprem tatbikatı nasıl olacak?

12 Kasım Cumartesi günü çök, kapan, tutun tatbikatı yapılacak. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, 12 Kasım'daki 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı ile ilgili kamu spotları yayınladı. Kamu spotunda, deprem anının canlandırması yapılırken, tatbikat esnasında neler olacağına ilişkin açıklamalar yapıldı. Peki, çök kapan tutun tatbikatı nedir, deprem tatbikatı nasıl yapılır? Çök kapan tutun hareketi AFAD deprem tatbikatı nasıl olacak?

Çök kapan tutun tatbikatı nedir?

Sarsıntı başladığı andan itibaren sağlam bir nesnenin yanına geçip, üzerimize düşebilecek nesnelerden uzak durup, çök-kapan-tutun eylemini gerçekleştirmektir.

Kesinlikle merdivenlere, balkonlara veya asansörlere koşulmamalı, sarsıntının başladığını hissettiğiniz an çök kapan tutun tekniğini uygulamalısınız.

İnsanların paniğe kapılmadan doğru hareket etme şansının, her Çök-Kapan-Tutun egzersiziyle iki kat arttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Çök kapan tutun hareketi AFAD deprem tatbikatı nasıl olacak, deprem tatbikatı nasıl yapılır?

Deprem, uçak kazası, heyelan, bomba patlaması ve bomba tehdidi, yıldırım ve hortum gibi tehlikelerde Çök-Kapan-Tutun yöntemi uygulanır.

Örneğin, zemin sarsılmaya başladığında veya büyük bir patlama duyulduğunda herkesin Çök-Kapan-Tutun hareketini yapması gerekir.

Vücudun kapladığı alanı küçülten bu davranış, bizi havada uçan, saçılan ve dökülen cisimlerden koruyacak ve onlara hedef olmayacak bir yerde yapılmalıdır.

Eğer bina içerisindeysek depremi hissettiğimizde ayakta durmamalı, kesinlikle; oradan oraya koşmamalı, balkona çıkmamalı, merdivenden inmemeli, asansöre binmemeli, pencere ve balkondan atlamamalıyız.

Çöküp sağlam bir nesnenin altına girin veya yanına geçin. Özellikle sırtınız pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun. Sarsıntı sona erene kadar, sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için nesneye tutun. Nesneyi tutan kollarınızın üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun.