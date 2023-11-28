AralarÄ±nda Ã¼nlÃ¼ futbolcularÄ±nda bulunduÄŸu 18 kiÅŸinin milyonlarca dolar dolandÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili Denizbank'tan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±, "

Kamuoyunun dikkatine Ã¶zellikle sunmak isteriz ki ÅŸikayetÃ§ilerin maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± iddia ettikleri olaylar yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶ncesine kadar gittiÄŸi halde 7 Nisan tarihine kadar hiÃ§ kimse tarafÄ±ndan konu ile ilgili ne bankamÄ±za ne BDDK'ya, ne de CÄ°MER'e talep, ihbar veya ÅŸikayet iletilmemiÅŸtir" denildi.

Denizbank'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:

"BankamÄ±z TeftiÅŸ Kurulu tarafÄ±ndan derhal incelemeye alÄ±nan konu, 7 Nisan 2023 Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 16:30 sularÄ±nda Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼ze aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TarafÄ±mÄ±za gelen ilk bilgi Ã¼zerine Ã¶ncelikle SeÃ§il Erzan ile iletiÅŸime geÃ§ilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ancak kendisine BankamÄ±zca bilinen iki telefon numarasÄ± Ã¼zerinden ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± gÃ¼n, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuruda bulunulmuÅŸ, olaya karÄ±ÅŸanlarÄ±n kamuoyunda futbol ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan ÅŸÃ¶hret isimler olmasÄ± da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak adÄ± geÃ§enlerin kiÅŸisel haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla dosyada gizlilik talep edilmiÅŸ; SeÃ§il Erzanâ€™a hiÃ§bir ÅŸekilde ulaÅŸÄ±lamamasÄ±, ortada bir bankacÄ±lÄ±k suÃ§u olma ihtimali de gÃ¶zetilerek SeÃ§il Erzan iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± talebinde bulunulmuÅŸtur. 7 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ ilerleyen saatlerde Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z, yine spor dÃ¼nyasÄ±ndan olan isimler tarafÄ±ndan aranmÄ±ÅŸ ve gÃ¶rÃ¼ÅŸme talep edilmiÅŸtir.

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8 NÄ°SAN'DA SPOR DÃœNYASINDAN ÃœÃ‡ Ä°SÄ°MLE TOPLANTI YAPILDI

8 Nisan Cumartesi sabahÄ± spor dÃ¼nyasÄ±ndan olan isimler BankamÄ±zÄ± ziyaret etmiÅŸ, kendileriyle BankamÄ±z Hukuk, Operasyon, TeftiÅŸ Kurulu, Ä°nsan KaynaklarÄ± birimlerinin yÃ¶neticileri, ilgili BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. ToplantÄ±da, spor dÃ¼nyasÄ±ndan olan kiÅŸiler kendi eski hocalarÄ±nÄ±n adÄ±yla anÄ±lan bir fon olduÄŸunu belirtip SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan kandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã¶nemli tutardaki paralarÄ± kendisine verdiklerini sÃ¶ylemiÅŸler, bir kaÄŸÄ±da el yazÄ±sÄ± ile yazÄ±lÄ± alacaklÄ± listesinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ vermiÅŸlerdir. BankamÄ±z maÄŸdur olduÄŸunu beyan eden kiÅŸilerin isimlerini toplu olarak ilk kez bÃ¶yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸtir. AynÄ± toplantÄ±da bulunan sÃ¶z konusu teknik direktÃ¶r de "..kÄ±zÄ±m gibi benimsediÄŸim, evimize giren Ã§Ä±kan SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n bu yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlayamÄ±yorum, kaybÄ±m olmakla beraber miktarÄ±nÄ± bilemiyorum" gibi beyanlarda bulunmuÅŸtur.

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FUTBOLCU ERZAN'IN Ã‡ORLU'DAKÄ° YAKININ EVÄ°NDE OLDUÄžUNU SÃ–YLEDÄ°



Banka yÃ¶neticileri, konunun TeftiÅŸ Kurulu tarafÄ±ndan incelendiÄŸini ancak yapÄ±lan ilk tespitlerde ÅŸikayete konu tutarlara dair bir borÃ§ alacak kaydÄ±na rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, banka hesaplarÄ±nda bir anormallik gÃ¶rmediklerini, incelemelerin devam ettiÄŸini, SeÃ§il Erzanâ€™a da ulaÅŸma Ã§abalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak, kendisiyle irtibat kurulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸtir. Bunun Ã¼zerine futbolculardan biri, SeÃ§il Erzanâ€™la devamlÄ± irtibat halinde olduÄŸunu ve sabaha kadar kendisiyle konuÅŸtuÄŸunu, istenirse bankaya telefon numarasÄ±nÄ± ve o an kaldÄ±ÄŸÄ± adresi verebileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸ, ardÄ±ndan bankadan ayrÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±r. Bahse konu kiÅŸilerin bankadan ayrÄ±lmasÄ± akabinde BankamÄ±z yÃ¶neticileri toplantÄ±ya devam ederken ÅŸikayetÃ§iler arasÄ±nda yer alan aynÄ± futbolcu, telefon ile arayarak, SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n Ã‡orluâ€™daki yakÄ±nÄ±nÄ±n evinde olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸ ve BankamÄ±z kayÄ±tlÄ± numaralarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kendisine ulaÅŸÄ±labilecek telefon numarasÄ±nÄ± bildirmiÅŸ, SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n sicil amiri BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z Sermin Tekinâ€™in kendisini aramasÄ± halinde, yalnÄ±zca onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediÄŸi bilgisini iletmiÅŸtir. Ä°laveten â€œSiz, ÅŸikÃ¢yetÃ§ilerin Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurmasÄ±nÄ± istiyorsunuz ama biz onlarÄ± tutuyoruzâ€¦" ÅŸeklinde bir beyanda bulunmuÅŸtur.

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SEÃ‡Ä°L ERZAN Ä°LE OLAY SONRASI Ä°LK TEMAS



Verilen telefon numarasÄ± aranmÄ±ÅŸsa da cevap alÄ±namamÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ bir baÅŸka numaradan SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan aranarak gÃ¶rÃ¼ÅŸmek amacÄ±yla Ã‡orluâ€™daki eve davet edilmiÅŸ ve Whatsapp Ã¼zerinden kendisine bulunduÄŸu evin konum bilgisi iletilmiÅŸtir. 8 Nisan Cumartesi Ã¶ÄŸleden sonra Ã‡orluâ€™daki eve giden BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼, iÃ§eriye davet edilmiÅŸ, SeÃ§il Erzan "...kendisinin, alacaklÄ± olan kiÅŸilerce devamlÄ± tehdit edildiÄŸini, kÃ¶tÃ¼ bir ruh durumu iÃ§erisinde olduÄŸunu, intihar etmek istediÄŸini, devamlÄ± olarak arandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in telefonlarÄ±nÄ± kapalÄ± tuttuÄŸunu" ifade etmiÅŸtir. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ã¼Ã§ saatlik konuÅŸma sonrasÄ±, rahatlamÄ±ÅŸ olduÄŸunu, gerÃ§ekleri anlatmak istediÄŸini, bankaya gelip TeftiÅŸ Kuruluâ€™na da aÃ§Ä±klamalarda bulunmak istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸtir. Bunun Ã¼zerine, 5411 sayÄ±lÄ± BankacÄ±lÄ±k Kanunu'nun 29-32'nci maddeleri, 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunuâ€™nun 19â€™ncu ve devamÄ± maddeleri, BDDK'nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± BankalarÄ±n Ä°Ã§ Sistemleri ve Ä°Ã§sel Sermaye YeterliliÄŸi DeÄŸerlendirme SÃ¼reci HakkÄ±nda YÃ¶netmeliÄŸin 5'nci maddesinin d bendi, 7'nci maddesinin a ve h bendi ve 21'nci maddenin 2'nci fÄ±krasÄ± hÃ¼kÃ¼mleri ile Banka Personel YÃ¶netmeliÄŸi, Disiplin YÃ¶netmeliÄŸi ve Banka ile Ã‡alÄ±ÅŸan arasÄ±nda imzalanmÄ±ÅŸ Ä°ÅŸ SÃ¶zleÅŸmesi hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re 9 Nisan Pazar saat 10.00â€™da genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze davet edilerek, BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ evden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

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SEÃ‡Ä°L ERZANâ€™IN BANKA GENEL MÃœDÃœRLÃœÄžÃœNDE Ä°FADESÄ° ALINDI



9 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yakÄ±nÄ± olan H.E.â€™nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± yine yakÄ±nÄ± E. E.â€™ye ait araÃ§la bankaya gelen SeÃ§il Erzan, toplantÄ± odalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 18. katta TeftiÅŸ Kurulu, Ä°nsan KaynaklarÄ±, Hukuk Grubu yÃ¶neticilerinin ve BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ huzurunda beyan ve aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸtur. Bu beyan ve aÃ§Ä±klamalarÄ± yaparken GÃ¶ktÃ¼rkâ€™teki evinde bazÄ± notlar olabileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸ, ancak kendisi yalnÄ±z gitmek istemediÄŸi iÃ§in talebi Ã¼zerine BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile birlikte GÃ¶ktÃ¼rkâ€™teki evine gitmiÅŸ, yengesi olduÄŸunu beyan ettiÄŸi N. Aâ€™nÄ±n da bulunduÄŸu evdeki birkaÃ§ ajandayÄ± bulduktan sonra bankaya geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bahse konu ajandalar incelendiÄŸinde, iÃ§eriklerinde anlam ifade eden herhangi bir bilgiye ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. SeÃ§il Erzan, bu ajandalarÄ± akÅŸam Ã‡orluâ€™daki evine giderken yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. HakkÄ±nda yapÄ±lacak idari soruÅŸturma kapsamÄ±nda alÄ±nan yazÄ±lÄ± ve imzalÄ± savunmasÄ±nda "ortada aslÄ±nda bir fon olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir kÄ±sÄ±m topladÄ±ÄŸÄ± paralarÄ± daha Ã¶nce para aldÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilere ana para ve faiz Ã¶demesi olarak verdiÄŸini, kendisinin de bu Ã§erÃ§evede aÅŸÄ±rÄ± borÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mallarÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bu kiÅŸilere ortada bir fon bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸi halde buna kimsenin inanmak istemediÄŸini, hatta sÃ¶ylediÄŸi kiÅŸilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n kendisine karÅŸÄ± cebir ve ÅŸiddet kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kurulan bu saadet zincirinin devam etmesini istediklerini" sÃ¶ylemiÅŸtir. AynÄ± gÃ¼n saat 22.00 sularÄ±nda tÃ¼m bu beyanlar alÄ±nÄ±rken hiÃ§ ayrÄ±lmadan banka genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k lobisinde kendisini bekleyen H. E. ile beraber tekrar annesinin ve birkaÃ§ yakÄ±nÄ±nÄ±n da olduÄŸunu ifade ettiÄŸi Ã‡orluâ€™daki eve geri gitmiÅŸ ve geceyi orada geÃ§irmiÅŸtir. BeyanlarÄ± sÄ±rasÄ±nda kendisinin devamlÄ± tehdit edildiÄŸini ifade ettiÄŸinden olasÄ± bir tehdit ve/veya darp durumunda emniyet gÃ¼Ã§lerine haber vermek maksadÄ±yla iki silahsÄ±z gÃ¼venlik gÃ¶revlimizin de iÃ§inde bulunduÄŸu araÃ§ evin yakÄ±nÄ±nda bekletilmiÅŸ, bu konudan SeÃ§il Erzan bizzat haberdar edilmiÅŸ, kendisi bu hassasiyetimiz dolayÄ±sÄ±yla BankamÄ±za teÅŸekkÃ¼r etmiÅŸtir.

RAPOR SAVCILIÄžA TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°



Ertesi gÃ¼n, 10 Nisan Pazartesi sabahÄ± aynÄ± yakÄ±nÄ±nÄ±n ve bu yakÄ±nÄ±nÄ±n eÅŸinin de bulunduÄŸu aynÄ± araÃ§ ile tekrar genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸe gelmiÅŸ ve beyanlarÄ±na devam etmiÅŸtir. 7 Nisan tarihinden baÅŸlayarak 10 Nisan tarihine kadar bankaya baÅŸvuran ÅŸikayetÃ§ilerin beyanlarÄ± ile oluÅŸturulan ve DenizBankâ€™taki hesaplara herhangi bir giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±, dolayÄ±sÄ±yla ortada bir bankacÄ±lÄ±k suÃ§u saptanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DenizBank TeftiÅŸ Kurulu Ã¶n inceleme raporu 10 Nisan tarihinde soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na teslim edilmiÅŸtir. Raporun teslimi esnasÄ±nda, BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, DenizBank tarafÄ±ndan yapÄ±lan bildirim dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir maÄŸdurun bir baÅŸvurusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu konuda yapÄ±lan tek mÃ¼racaatÄ±n sadece Banka tarafÄ±ndan olduÄŸunu, Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n raporda yaptÄ±ÄŸÄ± ilk incelemede ortada bir bankacÄ±lÄ±k suÃ§unun tespit edilemediÄŸini aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde beyan etmiÅŸtir.

Ä°ÅžLEMLER KAYITLARDA BULUNMADI



Ä°fadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bu iki gÃ¼n boyunca, SeÃ§il Erzanâ€™a olay ve iÃ§eriÄŸini anlayabilmek maksatlÄ±, ortada alÄ±ÅŸveriÅŸe konu paranÄ±n miktarÄ±nÄ±, alÄ±ÅŸveriÅŸe konu kiÅŸilerin isimlerini Ã¶ÄŸrenebilmek amaÃ§lÄ± sorular sorulmuÅŸ, BankamÄ±za ÅŸikayet yapan kiÅŸilerin beyanlarÄ±yla, SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n anlattÄ±klarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ÅŸikayetlere konu iÅŸlemlerin BankamÄ±z kayÄ±tlarÄ±nda bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ncelemeler sonunda SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸi iddia edilen fiillerin BankamÄ±zdaki hesaplar kullanÄ±lmaksÄ±zÄ±n, bu kiÅŸinin gÃ¶revi dÄ±ÅŸÄ±ndaki iliÅŸkilerini kullanarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi sonucuna varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± gÃ¼n TeftiÅŸ Kuruluna verdiÄŸi beyanlarÄ±nÄ± tamamlayan SeÃ§il Erzan, tekrar H. E. ve eÅŸiyle birlikte saat 19.35 sularÄ±nda yakÄ±nlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu Ã‡orluâ€™daki eve geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Gece yarÄ±sÄ±, polis marifetiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 11 Nisan gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na ifade vermiÅŸtir. Tutuklanma talebiyle Sulh HakimliÄŸine gÃ¶nderilmiÅŸ, mahkemede de aynÄ± ifadesini tekrarlamasÄ±nÄ± mÃ¼teakip tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r.

SEÃ‡Ä°L ERZANâ€™IN BANKAMIZCA ALIKONULDUÄžUNA VE DELÄ°L KARARTILDIÄžINA DAÄ°R KASITLI Ä°DDÄ°ALARA YANITLARIMIZ



Kamuoyunda, Ã¶zellikle birtakÄ±m iddia sahipleri tarafÄ±ndan manipÃ¼lasyon amacÄ±yla yapÄ±lan bilgilendirmelerin aksine; BankamÄ±zca hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan idari soruÅŸturma kapsamÄ±nda SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n ifadesi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°fade alma sÃ¼reÃ§leri, BankamÄ±zÄ±n ilgili ve yetkili kurullarÄ±nda gÃ¶revli personel huzurunda ve tamamen 5411 ve 4857 sayÄ±lÄ± Kanunlar ve ilgili mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. 9 Nisan tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ifade alma aÅŸamasÄ±nda SeÃ§il Erzan, yakÄ±nÄ± olan H. E.â€™nin kullandÄ±ÄŸÄ± ve yine diÄŸer bir yakÄ±nÄ± olan E.E.â€™ye ait araÃ§ ile gelmiÅŸ, H. E. ifade sÃ¼reci boyunca bankanÄ±n lobisinde SeÃ§il Erzanâ€™Ä± beklemiÅŸ, ifade bittikten sonra da aynÄ± araÃ§ ile Ã‡orluâ€™da annesiyle kalmakta olduklarÄ± eve geri gitmiÅŸ ve geceyi orada geÃ§irmiÅŸtir.



SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n ifadelerinde, maruz kaldÄ±ÄŸÄ± tehdit ve darp olaylarÄ± Ã¼zerine korku iÃ§inde olduÄŸunu beyan ettiÄŸinden 9 Nisan tarihinde, silah taÅŸÄ±mayan iki gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin iÃ§inde bulunduÄŸu araÃ§, gerekmesi durumunda, emniyet gÃ¼Ã§lerine haber verilebilmesi maksadÄ±yla evinin yakÄ±nÄ±nda bekletilmiÅŸtir. Konudan SeÃ§il Erzan da haberdar edilmiÅŸ, kendisi bu hassasiyetimiz dolayÄ±sÄ±yla bankamÄ±za teÅŸekkÃ¼r etmiÅŸtir.

10 Nisan tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ikinci gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye, SeÃ§il Erzan, yine yakÄ±nÄ± H.E. ve H. E.â€™nin eÅŸinin de eÅŸlik ettiÄŸi yine yukarÄ±da belirtilen yakÄ±nÄ±na ait araÃ§ ile gelmiÅŸtir. AdÄ± geÃ§enin â€œbÃ¼tÃ¼n gece uyuyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§ok halsiz olduÄŸunu belirtmesi Ã¼zerine kendisinin de kabulÃ¼yle, banka personelimiz iÃ§in daimi olarak genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k binamÄ±zda dÃ¶rt binden fazla Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±za hizmet veren polikliniÄŸinde gÃ¶revli beÅŸ doktordan birinin gÃ¶zetiminde hazÄ±rlanan vitamin ve serum takviyesi, gÃ¶revli kÄ±demli hemÅŸire tarafÄ±ndan verilmiÅŸtir. ÃœzÃ¼lerek belirtmek isteriz ki, tamamen SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, iyi niyet Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lan bu destek basÄ±na beyanat veren bazÄ± avukatlar tarafÄ±ndan amacÄ±ndan saptÄ±rÄ±larak BankamÄ±z aleyhine kullanÄ±lmaktadÄ±r.



SeÃ§il Erzan, mevcut telefonlarÄ±nÄ±, iddia sahiplerinin ve ismini veremeyeceÄŸi kiÅŸilerin devamlÄ± olarak rahatsÄ±z etmesi dolayÄ±sÄ±yla aÃ§amadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan ettiÄŸinden, gerekirse emniyet gÃ¼Ã§lerine veya bizlere haber vermesi maksadÄ±yla BankamÄ±za ait bir hattÄ± iÃ§eren telefon da kendisine teslim edilmiÅŸtir. BazÄ± haberlerde yer alan telefon kÄ±rÄ±lma iddiasÄ± tamamen gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olup SeÃ§il Erzan, kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen telefonunu savcÄ±lÄ±ÄŸa delil olarak avukatÄ± vasÄ±tasÄ±yla teslim etmiÅŸtir. Bu telefonlardan elde edilen ve SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan silinmemiÅŸ mesajlar mahkeme dosyasÄ±nda yer almaktadÄ±r.â€¢ SeÃ§il Erzan, mevcut telefonlarÄ±nÄ±, iddia sahiplerinin ve ismini veremeyeceÄŸi kiÅŸilerin devamlÄ± olarak rahatsÄ±z etmesi dolayÄ±sÄ±yla aÃ§amadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan ettiÄŸinden, gerekirse emniyet gÃ¼Ã§lerine veya bizlere haber vermesi maksadÄ±yla BankamÄ±za ait bir hattÄ± iÃ§eren telefon da kendisine teslim edilmiÅŸtir. BazÄ± haberlerde yer alan telefon kÄ±rÄ±lma iddiasÄ± tamamen gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olup SeÃ§il Erzan, kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen telefonunu SavcÄ±lÄ±ÄŸa delil olarak avukatÄ± vasÄ±tasÄ±yla teslim etmiÅŸtir. Bu telefonlardan elde edilen ve SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan silinmemiÅŸ mesajlar mahkeme dosyasÄ±nda yer almaktadÄ±r.

SeÃ§il Erzan, ifade bittikten sonra saat 19:30 gibi yine H.E.â€™nin kullandÄ±ÄŸÄ± aynÄ± araÃ§ ile Ã‡orluâ€™ya, yakÄ±nlarÄ±yla kalmakta olduÄŸu eve geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AynÄ± gece, polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AÃ§Ä±klamalarÄ±mÄ±zdan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere, BankamÄ±zÄ±n bir alÄ±koyma ve benzeri tutumu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, SeÃ§il Erzan SavcÄ±lÄ±kta 11 Nisan tarihinde verdiÄŸi ilk ifadesinde aksi yÃ¶nde bir beyanda bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r. Buna karÅŸÄ±n hangi saik ve baskÄ± altÄ±nda verdiÄŸi bilinmeyen 3 MayÄ±s tarihli ikinci ifadesinde bÃ¶yle bir konudan bahsetmiÅŸ, ancak "â€¦ hatta bana o kadar iyi davranÄ±yorlardÄ± ki â€¦Ã¶ diyerek gerÃ§ekte bir alÄ±koyma ve benzeri tutumun da olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸtir. 20 KasÄ±m tarihli duruÅŸma esnasÄ±nda verdiÄŸi beyanÄ±nda da bu konuda herhangi bir ÅŸikayetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan ederek aynÄ± tutumunu sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. YukarÄ±da da ayrÄ±ntÄ±larÄ±na yer verilen banka genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne geliÅŸ gidiÅŸler tamamen yakÄ±nlarÄ±na ait araÃ§ ve ÅŸahÄ±slar eÅŸliÄŸinde yapÄ±lmÄ±ÅŸ, ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Pazar ve Pazartesi gÃ¼nleri, ifadesinin ardÄ±ndan Ã‡orluâ€™da kalmakta olduÄŸu eve giderek her iki akÅŸamÄ± da bu evde geÃ§irmiÅŸtir. Hatta gerekirse kullanmasÄ± maksadÄ±yla bir telefon da kendisine verilmiÅŸtir. Bu durumda, her daim Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±, polis ve/veya arzu ettiÄŸi kimselere ulaÅŸma imkanÄ± olduÄŸu ortadadÄ±r. Konu, zaten Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan da ayrÄ±ca incelenmektedir.

ERZAN'IN GÄ°RÄ°Åž-Ã‡IKIÅž KAYITLARI SAVCILIÄžA SUNULDU



Bu Ã§erÃ§evede, SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n BankamÄ±za giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± arasÄ±ndaki tÃ¼m hareketler, lobi ve toplantÄ± odasÄ±ndaki giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kamera kayÄ±tlarÄ±yla tespit edilmiÅŸ olup rapor eÅŸliÄŸinde Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sunulmuÅŸtur. Hal bÃ¶yle iken, kanunen yerine getirmek zorunda olduÄŸumuz prosedÃ¼rlerin uygulanmasÄ±nÄ±n BankamÄ±zÄ±n â€œpersonelini alÄ±koymak ÅŸeklinde anlatÄ±lmasÄ± kabul edilemez bir iddiadÄ±r. Daha aÃ§Ä±k bir ifadeyle belirtmek isteriz ki SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n â€œortada zimmet suÃ§u yoktur, konunun bankayla ilgisi yoktur yÃ¶nÃ¼nde ifade vermesi ve bu kapsamda delillerin bertaraf edilmesi maksadÄ±yla baskÄ± altÄ±na alÄ±nmasÄ± hatta hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki tÃ¼m iddialar tamamen mesnetsizdir. KaldÄ± ki iddia sahiplerinin belge dedikleri kaÄŸÄ±tlar, ÅŸikayetÃ§iler ve vekilleri tarafÄ±ndan mahkeme dosyalarÄ±na sunulmuÅŸtur.

10 AYLIK ÅžUBE KAYITLARI ADLÄ° MERCÄ°LERE TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°



DenizBankâ€™ta saadet zincirine dair herhangi bir kayÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan doÄŸal olarak herhangi bir delilin karartÄ±lmasÄ± da sÃ¶z konusu olamaz. DenizBank, Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve BDDK tarafÄ±ndan kendisinden istenen diÄŸer tÃ¼m bilgi ve belgeleri derhal ilgili makamlara sunmuÅŸtur. Bu Ã§erÃ§evede hassas bÃ¶lgeler olarak kabul edilen banka ÅŸubelerinde alÄ±nan kamera kayÄ±tlarÄ± genel teamÃ¼l olarak iki-Ã¼Ã§ ay saklanmakta iken, bazÄ± mÃ¼ÅŸteki avukatlarÄ±nÄ±n delil karartmakla itham ettiÄŸi BankamÄ±z, Levent BÃ¼yÃ¼kdere Caddesi Åžubemizin 27 kamera tarafÄ±ndan tespit edilen yaklaÅŸÄ±k 10 aylÄ±k ÅŸube kayÄ±tlarÄ±nÄ± da, daha soruÅŸturmanÄ±n en baÅŸÄ±nda adli mercilere teslim etmiÅŸtir.

YukarÄ±da belirtildiÄŸi Ã¼zere SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n ifadesine baÅŸvurma gereÄŸi kanunla dÃ¼zenlenmiÅŸ bir konu olup aksi yÃ¶nde davranÄ±ÅŸ BankanÄ±n gÃ¶revini ihlali anlamÄ±na gelecektir. Bu noktada, ÅŸunu Ã¶zellikle belirtmek isteriz ki; BDDK tarafÄ±ndan da yapÄ±lan inceleme ve deÄŸerlendirme sonucu 5411 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda zimmet suÃ§unun sÃ¶z konusu olamayacaÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± nedeniyle yazÄ±lÄ± baÅŸvuru sÃ¼reci baÅŸlatÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. 5411 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda bir zimmet suÃ§unun varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir mahkeme kararÄ±yla tespit edilmiÅŸ olmasÄ± halinde, mevzuat gereÄŸi banka, zimmete geÃ§irilen paralarÄ± hak sahiplerine Ã¶deyecek ve ardÄ±ndan sigorta poliÃ§esine mÃ¼racaat edebilecektir. DolayÄ±sÄ±yla, BankamÄ±zÄ±n kendi kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ olan bir durumdan kaÃ§Ä±nma gibi bir refleksi olmadÄ±ÄŸÄ± halde â€œzimmet suÃ§una iliÅŸkin delillerin karartÄ±lmasÄ± amacÄ±yla SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n alÄ±konulduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki beyanatlar adli makamlar ile kamuoyunu yanÄ±ltmaya ve BankamÄ±zÄ±n itibarÄ±nÄ± zedelemeye yÃ¶neliktir.

BDDK denetiminde bir anonim ÅŸirket olan BankamÄ±zÄ±n, herhangi bir mahkeme kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n zimmet olmayan bir fiilden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã¶deme yapmasÄ± halinde, asÄ±l o zaman banka yÃ¶neticilerinin 5411 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda zimmet suÃ§unu iÅŸlemiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± kamuoyunun bilgisine ayrÄ±ca sunmak isteriz. YukarÄ±da da belirttiÄŸimiz Ã¼zere, konunun yargÄ±ya intikal etmiÅŸ olmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda basÄ±nda yer alan ve gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan beyan ve iddialarÄ±n en yakÄ±n zamanda aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸacaÄŸÄ±na inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r.

ÅžUBE MÃœDÃœRÃœNÃœN PARA TESLÄ°M ALMAYA YETKÄ°SÄ° VAR MIDIR?



Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n baÅŸvurusu Ã¼zerine BDDK tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilmiÅŸ MurakÄ±plarca iÃ§lerinde DenizBankâ€™Ä±n da olduÄŸu 23 bankanÄ±n kayÄ±tlarÄ± incelenmiÅŸtir. SÃ¶z konusu inceleme sonucunda hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olan 16 Haziran 2023 tarihli 88387 sayÄ±lÄ± raporun 41. sayfasÄ±nda â€œSeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edilen paralarÄ±n Banka kayÄ±tlarÄ±na ve/veya Banka mamelekine herhangi bir ÅŸekilde girmediÄŸi, iÅŸlemlerde aldatma unsurunun var olabileceÄŸi (olmayan bir fonu varmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶sterme) SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n hizmet sÃ¶zleÅŸmesinde mÃ¼ÅŸterilerden fiziki ve nakdi para kabul etme gibi bir gÃ¶revinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± hususlarÄ± tespit edilmiÅŸtir"Â Â denilmektedir.

DenizBankâ€™ta giÅŸe personeli dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§ kimsenin nakit para kabul etme yetkisi bulunmamaktadÄ±r. TÃ¼rkiyeâ€™deki bÃ¼tÃ¼n bankalardaki bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri, ilgili bankalarÄ±n sistemlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilmekte ve ÅŸubelerden yapÄ±lan her tÃ¼rlÃ¼ nakit para kabul etme iÅŸlemleri de yine sadece bu iÅŸle gÃ¶revlendirilmiÅŸ personel vasÄ±tasÄ±yla giÅŸelerden yapÄ±labilmektedir. ÅžikayetÃ§ilerin hemen hepsinin DenizBank ve diÄŸer bankalarÄ±n mÃ¼ÅŸterileri olduÄŸu da gÃ¶zetildiÄŸinde, kuralÄ±n bu kiÅŸilerce bilinmediÄŸini sÃ¶yleyebilmek hayatÄ±n olaÄŸan akÄ±ÅŸÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r.

DENÄ°ZBANK YÃ–NETÄ°CÄ°LERÄ°NÄ°N SÃ–ZDE FONDAN BÄ°LGÄ°SÄ° VAR MIYDI?



Yine aynÄ± raporun 41. sayfasÄ±nda â€œÄ°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± makamÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 2023/82925 SayÄ±lÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±na dahil olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len 19.04.2023 tarihli suÃ§ duyurusunda Banka YÃ¶neticileri Hakan AteÅŸ, Mehmet AydoÄŸdu ve SeÃ§il Erzan ÅŸÃ¼pheli olarak gÃ¶sterilmektedir. SeÃ§il Erzanâ€™a atfedilen fiiller konusunda Raporâ€™da ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler mevcuttur. ÅžÃ¼pheli ifadelerinin bir kÄ±smÄ±nda SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n Banka YÃ¶neticileri Hakan AteÅŸ ve Mehmet AydoÄŸdu tarafÄ±ndan yÃ¶netilen bir fonda yÃ¼ksek getiri beklentisiyle nemalandÄ±rma taahhÃ¼dÃ¼yle para topladÄ±ÄŸÄ± iddia olunsa da adÄ± geÃ§en Banka YÃ¶neticileri tarafÄ±ndan yÃ¶netilen ve mÃ¼ÅŸtekilerden edinilen paranÄ±n kayden veya nakden aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶yle bir fonun mevcudiyetine iliÅŸkin emareye (sirkÃ¼ler, sÃ¶zleÅŸme, ilan, dekont aÃ§Ä±klamasÄ±, para hareketi ve sair belge) rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. denilmek suretiyle bazÄ± ÅŸikayetÃ§i avukatlarÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi DenizBank YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerinin ve yÃ¶neticilerinin konu ile ilgi ve bilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kÃ§a belirtilmiÅŸ, BDDK Raporu Ã§erÃ§evesinde zimmet suÃ§u yÃ¶nÃ¼nden yazÄ±lÄ± baÅŸvuruda bulunulmasÄ±na yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verilmiÅŸtir.

Bu bilgilerden de anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere; ÅŸikayetÃ§i vekilleri yazÄ±lÄ± ve gÃ¶rsel medyada ceza dava dosyasÄ±ndaki evraklarÄ± diledikleri gibi manipÃ¼le etmekte ve serbestÃ§e gerÃ§eklere aykÄ±rÄ± bilgilendirmeyi fÃ¼tursuzca yapmaktadÄ±r. Kendileri ÅŸikayetÃ§ilerin ellerinde bulunan ve ceza davasÄ±nÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda para teslimi anÄ±nda deÄŸil daha sonra elde ettikleri bankacÄ±lÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§bir anlam ifade etmeyen, herhangi bir bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemini gÃ¶stermeyen, ne anlama geldiÄŸi dahi belli olmayan kaÄŸÄ±t parÃ§alarÄ±na istedikleri anlamÄ± vermekte ve bu belgelerle mÃ¼vekkillerinin dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmektedirler. 20 KasÄ±m tarihli duruÅŸmada da ÅŸikayetÃ§ilerin her biri, ellerindeki kaÄŸÄ±tlarÄ±, paralarÄ± nakden SeÃ§il Erzan veya kuryelerine teslim ettikten sonraki tarihlerde temin ettiklerini ifade etmiÅŸlerdir.

ARDA TURAN Ä°LE SEÃ‡Ä°L ERZAN GÃ–RÃœÅžMESÄ°



SeÃ§il Erzanâ€™a para verdiÄŸini iddia eden A.T.â€™nin vekili tarafÄ±ndan mahkemeye sunulan ve emniyet birimlerince deÅŸifre edilen 7 Nisan akÅŸamÄ± SeÃ§il Erzanâ€™la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin bir kÄ±smÄ±na aÅŸaÄŸÄ±da yer verilmiÅŸtir:

A.T.: KaÃ§ kiÅŸi var 20-25 ya SeÃ§il gÃ¶zÃ¼nÃ¼ seveyim bize artÄ±k yalan sÃ¶yleme Ã§oluÄŸumuz Ã§ocuÄŸumuz zor durumda

SeÃ§il ERZAN: Arda 100 kiÅŸi falan yok durâ€¦eee.

A.T.:KaÃ§ kiÅŸi var tahmini bi dÃ¼ÅŸÃ¼n bakayÄ±m

SeÃ§il ERZAN: Bi dakikaâ€¦ eeâ€¦ 10 tane futbolcu var

SA.T.: Evet

SeÃ§il ERZAN: Eeeâ€¦ iÅŸte 10â€™da benim yandan yaniâ€¦ 10â€™da benim yakÄ±n Ã§evremden.

A.T.: E terim var Fatih hocanÄ±n ÅŸeyi ondan sonra

SeÃ§il ERZAN: Toplam o kadarâ€¦ Hepsi o kadar hani 21-22

A.T.: Bak SeÃ§il. Sana diyeceklerimi iyi dinle bak ÅŸuanda bu savcÄ±lÄ±k iÅŸlerini de polisi de her ÅŸeyi biz tutuyoruz. Kimseyi hiÃ§bir yere gÃ¶ndermiyoruz. EÄŸer sen bunlarÄ± doÄŸruyu sÃ¶yleyeceksin ki biz bu iÅŸi bankayla Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. 20 kiÅŸiyse gidip bankayla bunu Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Ama bana dersen ki arda 100 kiÅŸi var, bu iÅŸ olmazâ€¦

SeÃ§il ERZAN: Hani maksimumu olsun 23 kiÅŸi yani 25 kiÅŸi olsun. O kadar bile yoktur. HÄ± hÄ±Ä±â€¦

A.T.: Yani SeÃ§il eÄŸer 25 kiÅŸiyse gidip oturulur konuÅŸulur bizim peki hepimizin zararlarÄ±mÄ±zÄ± biliyor musun

SeÃ§il ERZAN: Biliyorum yani zararda olanlarÄ± biliyorum. Yani zarardaâ€¦ mesela Emre almadÄ± sen anaparanÄ± tamamladÄ±n faizini almadÄ±n

A.T.: Ya ben faizi geÃ§tim. Ben sana sayÄ±cam zaten. Åžeyleri falan 8.250â€™leri falan onlarÄ± geÃ§tim hepsini Ã¶yle elden aldÄ±. Ben tam anaparam 7.650â€™ye falan geliyor. Ben hepsini saydÄ±m. AnladÄ±n mÄ±. VermediÄŸiniz Ã¶demediÄŸiniz.

SeÃ§il ERZAN: Ã–denenlerden nasÄ±l senin

A.T.: Yok Ã¶denenlerâ€¦ ya SeÃ§il darma daÄŸÄ±nÄ±m ben biliyorsun Emreâ€¦

SeÃ§il ERZAN: Ä°ÅŸte onlarÄ±n hepsi bende bi yerde yazÄ±yordu Ã§Ä±karÄ±cam onlarÄ± iÅŸte

A.T.: Peki Fatih hoca, Fatih hoca karda mÄ± bu iÅŸten

SeÃ§il ERZAN: Valla Arda bir ÅŸey sÃ¶yleyeceÄŸim normal ÅŸartlarda hoca kardaydÄ± yani Ã§Ã¼nkÃ¼ hocanÄ±nâ€¦ sen yalnÄ±zsÄ±n dimi...

A.T.: YalnÄ±zÄ±m yalnÄ±zÄ±m. Hoca kardaydÄ± dimi

SeÃ§il ERZAN: HÄ± hÄ±â€¦ HÄ± hÄ±Ä±â€¦

A.T.: E HocanÄ±n da krediler Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. O adamcaÄŸÄ±zda oradan darma daÄŸÄ±n

SeÃ§il ERZAN: â€¦ yolu kapatÄ±yorlar Ã¶yle. OnlarÄ± da tek tek ÅŸimdi Ã§Ä±karacaÄŸÄ±m

A.T.: Peki bir ÅŸey diyeceÄŸim. Bu Hakan abi. Åžimdi Hakan AteÅŸ bunu duydu bugÃ¼n, Mehmet AydoÄŸdu duydu. BunlarÄ±n hiÃ§ haberi yok muydu hiÃ§bir ÅŸeyden ya

SeÃ§il ERZAN: Yok mahvedecekler beni onlar. Ama ne yaparlarâ€¦

A.T.: Sen sen bankayÄ± falan dÃ¼ÅŸÃ¼nme SeÃ§il. Sen ÅŸuanda biz, yani biz yani seni, insanlarÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸa vermesinler diye tutuyoruz herkesi. Ya seni, sen bize doÄŸrularÄ± sÃ¶yle ki biz bir Ã§Ã¶zÃ¼m yoluna gidip bu iÅŸi bir an Ã¶nce toparlayalÄ±m yoksa savcÄ±lÄ±k bilmem ne biri bin para olur yani bu iÅŸin yani yalanÄ± yok yÄ±llarca yatarsÄ±n."

Bu beyanlardan da gÃ¶rÃ¼leceÄŸi Ã¼zere BankamÄ±z Ã¼st yÃ¶netiminin olaydan hiÃ§bir haberinin olmadÄ±ÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r. BirÃ§ok ÅŸikayetÃ§i ifadesinde, SeÃ§il Erzanâ€™a aylarca ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±, ulaÅŸanlarÄ±n da kendilerinin oyalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etmesine karÅŸÄ±n hiÃ§birinin 7 Nisan tarihinde DenizBank tarafÄ±ndan yapÄ±lan ihbar Ã¶ncesinde BankamÄ±za, BDDKâ€™ya veya diÄŸer resmi kurumlara baÅŸvurmamasÄ± tamamen banka dÄ±ÅŸÄ±nda geliÅŸen olaylardan BankamÄ±z yÃ¶netiminin haberdar olma imkanÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

NEDEN DENÄ°ZBANK VE YÃ–NETÄ°CÄ°LERÄ° HEDEF ALINMAKTADIR?



BankamÄ±zca 7 Nisan tarihinde yapÄ±lan baÅŸvurudan sonra birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde 29 ÅŸikayetÃ§i SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan dolandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla TeftiÅŸ Kurulumuza baÅŸvurmuÅŸtur. Bu ÅŸikayetÃ§ilerden hiÃ§biri, SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan dolandÄ±rÄ±lÄ±rken BankamÄ±zÄ±n herhangi bir yÃ¶neticisinin adÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bir beyanda bulunmamÄ±ÅŸ ve fakat bizim SavcÄ±lÄ±k ÅŸikayetimizden sonra ÅŸikayette bulunan bazÄ± avukatlar herhangi bir delil gÃ¶stermeksizin SeÃ§il Erzan yanÄ±nda olayla hiÃ§ ilgisi olmayan yerli yabancÄ± bÃ¼tÃ¼n banka YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri ve bir kÄ±sÄ±m yÃ¶neticilerinin de adlarÄ±nÄ± olaya karÄ±ÅŸtÄ±rarak, SeÃ§il Erzanâ€™dan tahsili mÃ¼mkÃ¼n olmayan paralarÄ±n banka yÃ¶neticilerine baskÄ± kurularak bankadan tahsiline Ã§aba gÃ¶stermeye baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu yÃ¶nde TÃ¼rkiye bankacÄ±lÄ±k sistemine dahi tehdit olabilecek davranÄ±ÅŸlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Hatta kendilerinin de sahte olduÄŸunu kabul ettikleri, bankacÄ±lÄ±k sisteminde bir anlam ifade etmeyen ve banka tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenmemiÅŸ kaÄŸÄ±tlar kullanÄ±larak banka aleyhine ihtiyati haciz kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ, basÄ±n Ã¶nÃ¼nde bu karar icra edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BankanÄ±n bu karar aleyhine BÃ¶lge Adliye Mahkemesiâ€™ne yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru kabul edilmiÅŸ haksÄ±z ve hukuka aykÄ±rÄ± olan ihtiyati haciz kararÄ± iptal edilmiÅŸtir. YukarÄ±da da ifade ettiÄŸimiz gibi bu paralarÄ±n SeÃ§il Erzanâ€™dan tahsilini mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rmeyen ÅŸikayet sahipleri, Bankaya karÅŸÄ± haksÄ±z olarak alacaklarÄ±nÄ±n tahsili maksadÄ±yla dava aÃ§mÄ±ÅŸlardÄ±r. BÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸananlardan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere, banka ve yÃ¶neticileri Ã¼zerinde kamuoyu baskÄ±sÄ± oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

20 SORU - 20 YANIT



YukarÄ±da Ã¶zetlediÄŸimiz olaylar Ã§erÃ§evesinde, kamuoyunda sÄ±kÃ§a sorulan bÃ¼tÃ¼n sorularÄ± elimizdeki veriler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda cevaplandÄ±rmak maksadÄ±yla aÅŸaÄŸÄ±daki soru cevap bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne yer verilmiÅŸtir. Burada amaÃ§lanan; saptÄ±rÄ±lan gerÃ§eklerin, prosedÃ¼r ve kanun iÃ§eriklerinin kamuoyunun bilgisine doÄŸru ÅŸekilde sunulmasÄ±, bÃ¶ylelikle yoÄŸun manipÃ¼lasyon gayretinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilerek sÃ¼recin saÄŸlÄ±klÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinin saÄŸlanmasÄ±dÄ±r.

1)Bankalar geÃ§tiÄŸimiz dÃ¶nemde USDâ€™ye ne kadar faiz Ã¶dÃ¼yordu? Sistemde ÅŸikayetÃ§ilerin talep ettiÄŸi faiz oranlarÄ± nedir?

Bu dÃ¶nemlerde dÃ¶viz hesaplarÄ±nda yÄ±llÄ±k faiz oranÄ± %4â€™leri geÃ§memiÅŸtir. SÃ¶zÃ¼ edilen %4 faiz oranÄ±, yÄ±llÄ±k faizi ifade etmekte olup Ã¶rneÄŸin bir ay sÃ¼re ile yatÄ±rÄ±lan mevduat iÃ§in %4â€™Ã¼n 12â€™de biri mudiye Ã¶denmektedir. BankacÄ±lÄ±k sistemi genelinde, bÃ¼tÃ¼n oranlar yÄ±llÄ±k olarak ifade edilir. Ã–te yandan saadet zincirinde, dolar cinsinden kÄ±sa vadelerde (Ã¼Ã§ gÃ¼n, beÅŸ gÃ¼n, bir ay gibi) dahi Ã¶nerilen %30-40 seviyesindeki getiri, yÄ±llÄ±k basit oranda %250â€™lerden baÅŸlayÄ±p %2607 gibi fahiÅŸ oranlara varan faizlere denk gelmektedir ki bÃ¶yle oranlarÄ±n gerÃ§ekÃ§i olmayÄ±p bankacÄ±lÄ±k uygulamalarÄ±nda da yeri olmadÄ±ÄŸÄ± herkesin malumudur.

2) Banka 7 Nisanâ€™daki suÃ§ ihbarÄ±nda zimmet ÅŸÃ¼phesi, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve diÄŸer suÃ§lar yÃ¶nÃ¼nden bildirimde bulunurken, sonradan neden sadece dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve diÄŸer suÃ§lar yÃ¶nÃ¼nden kovuÅŸturma devam etmiÅŸtir?

OlayÄ±n Ã¶ÄŸrenildiÄŸi gÃ¼n, 7 Nisan 2023 tarihinde TeftiÅŸ Kurulumuzun yaptÄ±ÄŸÄ± yalnÄ±zca birkaÃ§ saatlik inceleme neticesinde, durumun aciliyetine binaen, avukatlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan aynÄ± gÃ¼n Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gizlilik kararÄ± ve yurtdÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± talebiyle; zimmet ÅŸÃ¼phesi, Ã¶zel evrakta sahtecilik ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yÃ¶nÃ¼nden suÃ§ ihbarÄ±nda bulunulmuÅŸtur. Buradan anlaÅŸacaÄŸÄ± Ã¼zere henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilmesinin Ã¼zerinden birkaÃ§ saat geÃ§miÅŸ olmasÄ± vakanÄ±n niteliÄŸini ve suÃ§un vasÄ±flandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lacak bir zaman dilimi deÄŸildir. Ancak incelemeler neticesinde gerek BankamÄ±z TeftiÅŸ Kurulu, gerek BDDK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen raporlarda da belirtildiÄŸi Ã¼zere olayda zimmete dair bir tespitte bulunulmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sebeple, zimmet yÃ¶nÃ¼nden kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ± verilerek, sÃ¼reÃ§ nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve Ã¶zel belgede sahtecilik suÃ§larÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan devam etmektedir.

3) Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n bir ÅŸubede gÃ¶rev sÃ¼resiyle ilgili 5 yÄ±l sÄ±nÄ±rÄ± var mÄ±dÄ±r?

BankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ndeki teamÃ¼llere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, ÅŸube mÃ¼dÃ¼rleri 5 yÄ±l veya daha fazla sÃ¼reyle aynÄ± ÅŸubede gÃ¶rev yapabilmektedir. Bunu engelleyen herhangi bir mevzuat hÃ¼kmÃ¼ bulunmamaktadÄ±r. Burada esas olarak ÅŸube operasyon yÃ¶neticisi (ki tÃ¼m iÅŸlemlerin kontrol sorumluluÄŸu da ondadÄ±r) veya ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼nden en az birisinin maksimum beÅŸ yÄ±lda bir deÄŸiÅŸmesi saÄŸlanmaktadÄ±r. Bu ÅŸubede de aynÄ± kural uygulanmÄ±ÅŸ ve SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Ã¼Ã§ kez operasyon yÃ¶neticisi deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir. AyrÄ±ca BankamÄ±zda uzun sÃ¼re aynÄ± ÅŸubede mÃ¼dÃ¼r olarak gÃ¶rev yapan bir Ã§alÄ±ÅŸan ise; ÅŸubesi yoÄŸun denetim planÄ±na tabi tutulmaktadÄ±r. Bu ÅŸube de SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± 10 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te 11 kez denetlenmiÅŸtir. Ancak iÅŸlemlerin kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± yani bankacÄ±lÄ±k sistemi dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸiyor olmasÄ± nedeniyle herhangi bir tespit yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r.DiÄŸer taraftan, SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemlerinin neredeyse tamamÄ± Haziran 2022â€™den beri gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Levent BÃ¼yÃ¼kdere Caddesi Åžubesinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir.

4) Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ para tahsil edebilir mi, teslim alabilir mi? Buna yetkisi var mÄ±dÄ±r?

DenizBank iÃ§ dÃ¼zenlemelerine ve gÃ¶rev tanÄ±mÄ±na gÃ¶re ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n paraya dokunmasÄ±, mÃ¼ÅŸterilerden para almasÄ± ve para teslim etmesi yasaktÄ±r. BankamÄ±z Disiplin YÃ¶netmeliÄŸine gÃ¶re, â€œProsedÃ¼rlere aykÄ±rÄ± ÅŸekilde kasa dÄ±ÅŸÄ±nda mÃ¼ÅŸteriye para verilmesinin ya da mÃ¼ÅŸteriden para alÄ±nmasÄ±nÄ±n herhangi bir aÅŸamasÄ±nda yer almak, bu tÃ¼r uygulamalara gÃ¶z yummak.Ã¶ fiilleri â€œAÄŸÄ±r KÄ±namaÃ¶, â€œProsedÃ¼rlere aykÄ±rÄ± ÅŸekilde kasa dÄ±ÅŸÄ±nda mÃ¼ÅŸteriye para verilmesinin ya da mÃ¼ÅŸteriden para alÄ±nmasÄ±nÄ±n herhangi bir aÅŸamasÄ±nda yer almak, gÃ¶z yummak ve bu uygulamalar neticesinde mÃ¼ÅŸteri ÅŸikayetine ya da DenizBank veya mÃ¼ÅŸterilerinin zararÄ±na sebebiyet vermek veya bu uygulamalarÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirmek.Ã¶ fiilleri ise â€œÄ°ÅŸ Akdinin Bildirimsiz ve TazminatsÄ±z FeshiÃ¶ cezasÄ±na tabidir.



Zaten SeÃ§il Erzan, duruÅŸmada mahkemeye verdiÄŸi ifadesinde gÃ¶rev tanÄ±mÄ±nda nakit teslim alma veya verme yetkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸ, ayrÄ±ca BDDK raporu da bu hususu teyit etmiÅŸtir.

5) SeÃ§il Erzan yÄ±lÄ±n bankacÄ±sÄ± seÃ§ildi mi?

BankamÄ±zdaki kariyerine 2000 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan SeÃ§il Erzan, 2010 yÄ±lÄ±nda, 33 yaÅŸÄ±ndayken ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine terfi etmiÅŸtir. BasÄ±na yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi BankamÄ±zda â€œYÄ±lÄ±n BankacÄ±sÄ± gibi bir uygulama bulunmamaktadÄ±r. TÃ¼m bankalarda olduÄŸu gibi BankamÄ±zda da, yÄ±l iÃ§inde dÃ¶nemin Ã¶nceliklerine gÃ¶re hedeflere ulaÅŸÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Ã§ok sayÄ±da kampanya yapÄ±lmakta ve birÃ§ok ÅŸube yÃ¶neticimiz baÅŸarÄ±sÄ±na gÃ¶re Ã¶dÃ¼llendirilmektedir. Åžube mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduÄŸu 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana yÄ±llÄ±k deÄŸerlendirme sonuÃ§larÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶steren ÅŸube sÄ±ralama sistemimize gÃ¶re sadece bir kez ilk 20 ÅŸube iÃ§erisinde yer almÄ±ÅŸ, onun haricindeki yÄ±llarda hep sÄ±ralamalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bununla birlikte SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n terfien gittiÄŸi iddia edilen Levent BÃ¼yÃ¼kdere Caddesi Åžubemiz eski ÅŸubesi olan Florya Åžubemiz ile aynÄ± segmentte yer almaktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla yatay geÃ§iÅŸ olup bir terfi sÃ¶z konusu deÄŸildir.

6) ÅžikayetÃ§ilerin ellerindeki kaÄŸÄ±tlarÄ±n bankacÄ±lÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan bir anlamÄ± var mÄ±dÄ±r?

Sunulan kaÄŸÄ±tlar, herhangi bir bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemine dayanmayan ve bankacÄ±lÄ±k sistemi kullanÄ±lmaksÄ±zÄ±n muhtemelen SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan Ã¼retilmiÅŸlerdir. SÃ¶z konusu kaÄŸÄ±tlar, saadet zincirinin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu yapÄ±nÄ±n Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n iddia sahiplerince Ã¶ÄŸrenilmesi ile birlikte, TESLÄ°M ETTÄ°KLERÄ° PARALARIN Ä°SPAT EDÄ°LEBÄ°LMESÄ° VE Ã–ZELLÄ°KLE BANKAMIZDAN BU PARALARIN TAHSÄ°LÄ° AMACIYLA ÃœRETÄ°LEN, PARALARIN TESLÄ°MÄ°NDEN SONRAKÄ° TARÄ°HLERDE VERÄ°LDÄ°ÄžÄ°; DOSYADAKÄ° Ä°FADELER, TELEFON GÃ–RÃœÅžME TUTANAKLARI VE WHATSAPP YAZIÅžMALARIYLA AÃ‡IKÃ‡A BELLÄ° OLAN kaÄŸÄ±tlardÄ±r. Ä°ddia sahiplerinin sunduÄŸu tÃ¼m kaÄŸÄ±tlar; bankanÄ±n sisteminde Ã¼retilmemiÅŸ, bu sebeple iz kaydÄ± olmayan, Ã¼zerlerinde bir borÃ§-alacak kaydÄ± iÃ§ermeyen, sistemden de izlenmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayan kaÄŸÄ±tlardÄ±r. Bu kaÄŸÄ±tlar; ajanda sayfasÄ±, not kaÄŸÄ±dÄ±, Ã§izgili defter kaÄŸÄ±dÄ± ve A4 kaÄŸÄ±t gibi ve Ã§oÄŸunlukla elle yazÄ±lmÄ±ÅŸ ve gayriciddi bir ÅŸekilde oluÅŸturulmuÅŸtur. BunlarÄ±n belge olduÄŸu iddia edilemez, bankacÄ±lÄ±k sistemine girmeyen para ve belgelerin takibi de mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.



Bu kaÄŸÄ±tlara, bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemine iliÅŸkin verilmiÅŸ belge muamelesi yapmak ve yine bunlara dayanarak bankanÄ±n herhangi bir Ã¶deme yapmasÄ± da -bankacÄ±lÄ±k kanun ve dÃ¼zenlemelerinin tamamÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ iÅŸlem ve bunlara iliÅŸkin dÃ¼zenlenen belgelere dayandÄ±ÄŸÄ±ndan- mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Buradan hareketle, Ã¶rneÄŸin bir iddia sahibi elinde yÃ¼z milyon USD ibaresi bulunan bir kaÄŸÄ±tla bankaya baÅŸvurduÄŸunda banka bunu Ã¶deyecek midir? BÃ¶yle bir yol aÃ§Ä±lÄ±rsa, herhangi bir banka Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±da 3. kiÅŸilerle hareket edip bankacÄ±lÄ±k sistemini Ã§Ã¶kertmesi bile ihtimal dahilinde olacaktÄ±r.

7) SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n iddia ettiÄŸi gibi kendisi tarafÄ±ndan ÅŸikÃ¢yetÃ§ilere verilen kaÄŸÄ±tlar banka sisteminde mi Ã¼retilmiÅŸtir? BunlarÄ±n banka tarafÄ±ndan takip edilebilmesi mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼dÃ¼r?

SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan Ã¼retilen bÃ¼tÃ¼n kaÄŸÄ±tlar, â€œbanka sistemi dÄ±ÅŸÄ±ndaÃ¶ kendisi tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸinden sistemde bu kaÄŸÄ±tlara iliÅŸkin herhangi bir log kaydÄ± (bilgisayar iz kaydÄ±) bulunmamaktadÄ±r. Bu kaÄŸÄ±tlar; ajanda sayfasÄ±, not kaÄŸÄ±dÄ±, Ã§izgili defter kaÄŸÄ±dÄ± ve A4 kaÄŸÄ±t gibi ve Ã§oÄŸunlukla elle yazÄ±lmÄ±ÅŸ ve gayriciddi bir ÅŸekilde oluÅŸturulmuÅŸtur. BunlarÄ±n belge olduÄŸunu iddia etmek de mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. BankacÄ±lÄ±k sistemine girmeyen para ve belgelerin takibi yapÄ±lamaz.

Ä°lave bilgi olarak; mÃ¼ÅŸterilerimizin giÅŸelerimizden yaptÄ±klarÄ± tÃ¼m iÅŸlemler hem sistemde kayÄ±tlÄ±, hem de dekontlarÄ± da izlenebilir durumdadÄ±r. Banka giÅŸelerinden para yatÄ±rÄ±lÄ±rken veya para Ã§ekilirken, Banka sistemleri otomatik dekont Ã¼retmektedir. Bu dekontlara iliÅŸkin iÅŸlem anÄ±nda oluÅŸan muhasebe kayÄ±tlarÄ±, ÅŸube ve genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k sistemlerinde anlÄ±k olarak izlenmektedir. Sistemden Ã§Ä±kmayan ve sistemde kaydÄ± olmayan dekont uygulamasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸildir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde, bankalar tarafÄ±ndan mÃ¼ÅŸterilerine verilen belgeler el yazÄ±sÄ± ile veya bankacÄ±lÄ±k sistemi dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼retilmemektedir. Olay kapsamÄ±nda ÅŸikayetÃ§iler tarafÄ±ndan mahkemeye sunulan kaÄŸÄ±tlarÄ±n hiÃ§birisi bankacÄ±lÄ±k sisteminde Ã¼retilmemiÅŸtir. ÅžikayetÃ§ilerin tamamÄ±nÄ±n finansal okuryazar ve hatta nitelikli yatÄ±rÄ±mcÄ± olmalarÄ± nedeniyle kendilerine SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan verildiÄŸi iddia edilen kaÄŸÄ±tlarÄ± gerÃ§ek bir bankacÄ±lÄ±k belgesinden ayÄ±rt edebilecek bilgi birikimine sahip olduklarÄ± aÅŸikardÄ±r. AdÄ± geÃ§enlerden BankamÄ±zda hesabÄ± olanlarÄ±n internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±, mobil bankacÄ±lÄ±k ve ÅŸube kanallarÄ±mÄ±z aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla fon alÄ±m satÄ±mÄ± dahil gerÃ§ek bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerini muhtelif defalar yaptÄ±klarÄ± BankamÄ±z sistemi iz kayÄ±tlarÄ±nda mevcuttur ve mahkemeye sunulmuÅŸtur.

Sunulan kaÄŸÄ±tlar, herhangi bir bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemine dayanmayan ve bankacÄ±lÄ±k sistemi kullanÄ±lmaksÄ±zÄ±n muhtemelen SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan Ã¼retilmiÅŸlerdir. SÃ¶z konusu kaÄŸÄ±tlar, saadet zincirinin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu yapÄ±nÄ±n Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n iddia sahiplerince Ã¶ÄŸrenilmesi ile birlikte, TESLÄ°M ETTÄ°KLERÄ° PARALARIN Ä°SPAT EDÄ°LEBÄ°LMESÄ° VE Ã–ZELLÄ°KLE BANKAMIZDAN BU PARALARIN TAHSÄ°LÄ° AMACIYLA ÃœRETÄ°LEN, PARALARIN TESLÄ°MÄ°NDEN SONRAKÄ° TARÄ°HLERDE VERÄ°LDÄ°ÄžÄ°; DOSYADAKÄ° Ä°FADELER, TELEFON GÃ–RÃœÅžME TUTANAKLARI VE WHATSAPP YAZIÅžMALARIYLA AÃ‡IKÃ‡A BELLÄ° OLAN kaÄŸÄ±tlardÄ±r. Ä°ddia sahiplerinin sunduÄŸu tÃ¼m kaÄŸÄ±tlar; bankanÄ±n sisteminde Ã¼retilmemiÅŸ, bu sebeple iz kaydÄ± olmayan, Ã¼zerlerinde bir borÃ§-alacak kaydÄ± iÃ§ermeyen, sistemden de izlenmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayan kaÄŸÄ±tlardÄ±r. Bu kaÄŸÄ±tlar; ajanda sayfasÄ±, not kaÄŸÄ±dÄ±, Ã§izgili defter kaÄŸÄ±dÄ± ve A4 kaÄŸÄ±t gibi ve Ã§oÄŸunlukla elle yazÄ±lmÄ±ÅŸ ve gayriciddi bir ÅŸekilde oluÅŸturulmuÅŸtur. BunlarÄ±n belge olduÄŸu iddia edilemez, bankacÄ±lÄ±k sistemine girmeyen para ve belgelerin takibi de mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.

Bu kaÄŸÄ±tlara, bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemine iliÅŸkin verilmiÅŸ belge muamelesi yapmak ve yine bunlara dayanarak bankanÄ±n herhangi bir Ã¶deme yapmasÄ± da -bankacÄ±lÄ±k kanun ve dÃ¼zenlemelerinin tamamÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ iÅŸlem ve bunlara iliÅŸkin dÃ¼zenlenen belgelere dayandÄ±ÄŸÄ±ndan- mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Buradan hareketle, Ã¶rneÄŸin bir iddia sahibi elinde yÃ¼z milyon USD ibaresi bulunan bir kaÄŸÄ±tla bankaya baÅŸvurduÄŸunda banka bunu Ã¶deyecek midir? BÃ¶yle bir yol aÃ§Ä±lÄ±rsa, herhangi bir banka Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±da 3. kiÅŸilerle hareket edip bankacÄ±lÄ±k sistemini Ã§Ã¶kertmesi bile ihtimal dahilinde olacaktÄ±r.

8) ÅžikÃ¢yetÃ§ilerin ellerindeki kaÄŸÄ±tlar kendilerine ne zaman teslim edilmiÅŸtir?

YapÄ±lan soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda verilen ve Ä°stanbul 41â€™inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin 2023/341 E. SayÄ±lÄ± dosyasÄ±ndaki ifadelerinde, sisteme para aktaranlarÄ±n â€œbu paralar SeÃ§il Erzanâ€™a teslim edildiÄŸinde adÄ± geÃ§en tarafÄ±ndan kendilerine herhangi bir belge verilmediÄŸiniÃ¶, daha sonra talepleri Ã¼zerine SeÃ§il Erzanâ€™dan kaÄŸÄ±tlarÄ± temin ettiklerini sÃ¶ylemiÅŸlerdir. DeÅŸifre edilen tapelerde de bu konu aÃ§Ä±kÃ§a ortadadÄ±r.

9) Ã‡ok sayÄ±da ÅŸikayetÃ§i sistemden para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Bunlara iliÅŸkin herhangi bir belge almÄ±ÅŸlar mÄ±dÄ±r?

SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen geri Ã¶demelere dair BankamÄ±za yazÄ±lÄ± herhangi bir dokÃ¼man sunulmamÄ±ÅŸtÄ±r. Nitekim sÃ¶zde sisteme yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen tutarlarda olduÄŸu gibi, geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edilen tutarlara iliÅŸkin de BankamÄ±z sisteminde herhangi bir kayda rastlanmadÄ±ÄŸÄ± gibi ÅŸikayetÃ§iler tarafÄ±ndan da tahsil ettiklerini belirttikleri tutarlara ait hiÃ§bir belge bugÃ¼ne kadar mahkemeye ibraz edilmemiÅŸtir. Para teslimiyle ilgili; teslim yeri, zamanÄ±, tarih ve tutarÄ±nÄ± dahi kanÄ±tlayacak bir dekont sunulmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bahsedilen tutarlar beyandan Ã¶teye gitmemektedir.

10) Åžube Operasyon YÃ¶neticisi Asiye Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n imzasÄ± bazÄ± dokÃ¼manlarda mevcut mudur? Varsa bu imzalar ne ÅŸekilde alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r?

ÃœÃ§ sahte belgede SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Åžube Operasyon YÃ¶neticisi Asiye Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n imzasÄ± bulunmaktadÄ±r. Åžube Operasyon YÃ¶neticisi Asiye Ã–ztÃ¼rk, belgeleri imzaladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ilk imzanÄ±n Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n ÅŸubenin yoÄŸun bir anÄ±nda, kaÄŸÄ±tlarÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼ de kapatarak, mÃ¼ÅŸterilerin acil olan iÅŸlemleri iÃ§in beklediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸ ve kendisini acele ettirerek kaÄŸÄ±tlarÄ±n iÃ§eriÄŸini kontrol etmesini engellemiÅŸtir. AdÄ± geÃ§en, bahse konu kaÄŸÄ±tlarÄ± yalnÄ±zca sicil amirinin kendisini zorlamasÄ± sebebiyle imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak dokÃ¼manlarÄ±n iÃ§eriÄŸiyle ilgili bilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸtir. BÃ¶ylece, SeÃ§il Erzan Asiye Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n iradesini fesada uÄŸratmÄ±ÅŸtÄ±r. DiÄŸer yandan SeÃ§il Erzan, iki dokÃ¼manda da â€œA.Ã–ztÃ¼rkÃ¶ ÅŸeklinde Asiye Ã–ztÃ¼rk adÄ±na taklit imzalar atmÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer Asiye Ã–ztÃ¼rk ve SeÃ§il Erzan birlikte hareket ediyor olsalardÄ±, SeÃ§il Erzan, Asiye Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n yerine sahte imza atma gereÄŸi duymayacak, hatta Ã¼Ã§ adet dokÃ¼manda deÄŸil, olaya konu bÃ¼tÃ¼n kaÄŸÄ±tlarda Asiye Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n imzasÄ± bulunacaktÄ±.

11) Bir dokÃ¼manda tek imza veya Ã§ift imza olmasÄ± ne anlam ifade eder? Bir belgede iki imza olmasÄ± o belgeyi geÃ§erli kÄ±lar mÄ±?

ÅžikayetÃ§ilerin elinde olan kaÄŸÄ±tlarÄ±n tamamÄ±, Ã¼zerindeki imza sayÄ±sÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z olarak gerÃ§ek bir iÅŸlemi gÃ¶stermediÄŸi gibi banka tarafÄ±ndan Ã¼retilmiÅŸ belgeler de deÄŸildir. SÃ¶z konusu kaÄŸÄ±tlar, saadet zincirindeki ÅŸikayetÃ§ilerin taleplerini bankaya yÃ¶neltebilmek maksadÄ±yla SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan sonradan Ã¼retilmiÅŸtir. ÃœretilmiÅŸ sahte evraklar Ã¼zerindeki imzanÄ±n tek veya Ã§ift olmasÄ±nÄ±n hiÃ§bir anlamÄ± yoktur.

12) Åžube MÃ¼dÃ¼rlerinin fon kurma yetkisi var mÄ±dÄ±r?

BankanÄ±n Åžube MÃ¼dÃ¼rlerini bÄ±rakÄ±n, bankanÄ±n dahi fon kurma yetkisi yoktur. Fon yalnÄ±zca SPK izinli PortfÃ¶y YÃ¶netim Åžirketleri tarafÄ±ndan kurulabilmektedir. Bankalar ise kurulmuÅŸ olan fonlarÄ±n, fon paylarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±na aracÄ±lÄ±k edebilmektedir. 6362 sayÄ±lÄ± Sermaye PiyasasÄ± Kanunuâ€™nun 52â€™inci ve 54â€™Ã¼ncÃ¼ maddelerinde yatÄ±rÄ±m fonlarÄ±na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mlere yer verilmiÅŸ olup anÄ±lan maddelere dayanÄ±larak YatÄ±rÄ±m FonlarÄ±na Ä°liÅŸkin Esaslar TebliÄŸi (III-52.1) yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulmuÅŸtur. AnÄ±lan TebliÄŸ, yatÄ±rÄ±m fonlarÄ±nÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na, faaliyet ilke ve kurallarÄ±na, katÄ±lma paylarÄ± ile bunlarÄ±n ihracÄ±na ve kamunun aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin esaslarÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸtir. PortfÃ¶y yÃ¶netim ÅŸirketlerinin faaliyet konusu kuruluÅŸu ve faaliyete geÃ§mesi ile ilgili esaslar 6362 sayÄ±lÄ± Sermaye PiyasasÄ± Kanunuâ€™nun 55â€™inci maddesinde dÃ¼zenlenmiÅŸtir. Fon yalnÄ±zca SPK izinli PortfÃ¶y YÃ¶netim Åžirketleri tarafÄ±ndan kurulabilmektedir. SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n herhangi bir fon kurma yetkisi bulunmadÄ±ÄŸÄ± gibi, SeÃ§il Erzan tarafÄ±ndan oluÅŸturulduÄŸu belirtilen sistemin de bir fon olarak adlandÄ±rÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. KaldÄ± ki, yasalarla Ã§erÃ§evesi belirlenen ve aÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sermaye piyasasÄ±nda fonlar gizli olamaz, aleni olmak zorundadÄ±r. Kurulan her fon, kurumsal internet sitelerinde veya Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu Ã¼zerinden duyurulur. DiÄŸer yandan, bu tip fon paylarÄ±nÄ±n sahipleri zaten gerek Merkezi KayÄ±t KuruluÅŸu, gerek Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bankalarÄ±n internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve mobil bankacÄ±lÄ±k sistemleri Ã¼zerinden varlÄ±klarÄ±nÄ± (mevcut olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± veya miktarÄ±nÄ±) istedikleri zaman kontrol etme imkanÄ±na sahiptirler. AyrÄ±ca Sermaye PiyasasÄ± Kurulu mevzuatÄ±na uygun ÅŸekilde kurulmuÅŸ olan fonlarÄ±n tamamÄ± da TÃ¼rkiye Elektronik Fon DaÄŸÄ±tÄ±m Platformu (TEFAS) Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebilmektedir.

13) VatandaÅŸlar kendilerine ait fon bilgisini nereden gÃ¶rebilirler?

MÃ¼ÅŸteriler, aracÄ±lÄ±k yapan kurumun ÅŸubelerinden, mobil bankacÄ±lÄ±k ve internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden, E-Devlet veya TÃ¼rkiye Cumhuriyeti VatandaÅŸlÄ±k NumarasÄ± ile Merkezi KayÄ±t KuruluÅŸuâ€™nun internet sitesi Ã¼zerinden banka veya aracÄ± kurumlardaki yatÄ±rÄ±m fonlarÄ±nÄ±n mevcudiyetini, hesap bakiyelerini ve getirilerini izlemeleri, takip ve kontrol etmeleri mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

14) Saadet zincirlerine para yatÄ±ran ve Ã§ekenlerin sorumluluÄŸu var mÄ±dÄ±r?

Ä°ddia sahipleri ÅŸahsi birikimlerini bankacÄ±lÄ±k sistemi dÄ±ÅŸÄ±nda ve Ã§oÄŸunlukla ÅŸube lokali haricindeki yerlerde elden SeÃ§il Erzanâ€™a veya kuryelerine teslim etmiÅŸ, hatta bazÄ±larÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± DenizBankâ€™tan Ã§ekerek vermeyi tercih etmiÅŸlerdir. Bu durum, bildirimde bulunan ÅŸahÄ±slarÄ±n paralarÄ±nÄ±n BankamÄ±z dÄ±ÅŸÄ±nda saadet zinciri veya piramit sistemi benzeri bir oluÅŸumda deÄŸerlendirildiÄŸini bildiklerini gÃ¶stermektedir. SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n, Ã§eÅŸitli ÅŸahÄ±slardan saÄŸlayarak oluÅŸturduÄŸu ve saadet zinciri ÅŸeklinde bir sistem kurduÄŸu ve kiÅŸilere fahiÅŸ getiri vadettiÄŸi deÄŸerlendirilmektedir. ÅžahÄ±slarÄ±n beyanlarÄ±nda belirttiÄŸi getiri beklentileri de olaÄŸan bankacÄ±lÄ±k yatÄ±rÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin getirileri ile mukayese edildiÄŸinde finansal hayatÄ±n gerÃ§eklerine uymayan Ã¶lÃ§ekte yÃ¼ksektir. Belirtilen hususlar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, iddia sahiplerinin SeÃ§il Erzanâ€™a verdiklerini sÃ¶yledikleri tutarlarÄ±n bankacÄ±lÄ±k sisteminde deÄŸerlendirilmediÄŸini bildikleri, birÃ§oÄŸunun birbirleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ±, bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de birbirlerini ikna yoluyla saadet zincirine dahil olduklarÄ±, dolayÄ±sÄ±yla ortak hareket etme iradesini gÃ¶sterdikleri deÄŸerlendirilmektedir. Åžubelerimizin tamamÄ± ortalama 20 kamerayla 7/24 izlenmekte olup, Levent BÃ¼yÃ¼kdere Caddesi ÅŸubemizdeki 27 adet kameranÄ±n 7/24 kayÄ±tlarÄ±, olay tarihi 7 Nisanâ€™dan 27 Temmuz 2022â€™ye kadar geriye doÄŸru gÃ¼n gÃ¼n SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± Ã¼zerine Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne teslim edilmiÅŸ, ÅŸikayetÃ§ilerin belirttiÄŸi gÃ¼nlere ait kayÄ±tlarÄ±n kopyalarÄ± tarafÄ±mÄ±zca da alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ddia sahiplerinin bu olaylarla ilgili olarak tek tek izlenen kayÄ±tlarÄ±nda, ÅŸube giÅŸesinde para teslim ettiklerine dair hiÃ§bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye rastlanmadÄ±ÄŸÄ± gibi, birÃ§oÄŸunun anÄ±lan gÃ¼nlerde ÅŸubeye gelmediÄŸi de saptanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu Ã§erÃ§evede hassas bÃ¶lgeler olarak kabul edilen banka ÅŸubelerinde alÄ±nan kamera kayÄ±tlarÄ± genel teamÃ¼l olarak iki-Ã¼Ã§ ay saklanmakta iken, bazÄ± mÃ¼ÅŸteki avukatlarÄ±nÄ±n delil karartmakla itham ettiÄŸi BankamÄ±z, yaklaÅŸÄ±k 10 aylÄ±k ÅŸube kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± adli mercilere teslim etmiÅŸtir.

15) ÅžikayetÃ§ilerden biri tarafÄ±ndan GPS takÄ±lÄ± bavul iÃ§inde teslim edilen paranÄ±n akÄ±beti ne olmuÅŸtur?Â Â Bavuluna GPS takacak kadar ÅŸÃ¼phe duyan ve bunu tespit etmesine raÄŸmen sisteme tekrar para yatÄ±rmasÄ± nasÄ±l aÃ§Ä±klanabilir?

SÃ¶z konusu ÅŸikayetÃ§i SavcÄ±lÄ±k dilekÃ§esinde Ã¶zetle; 14.11.2022 tarihinde 2.500.000 USD tutarÄ±nda parayÄ± iki veya Ã¼Ã§ Ã§antayla SeÃ§il Erzanâ€™a teslim ettiÄŸini, paralarÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã§antaya deÄŸiÅŸik zamanlarda yÃ¼klÃ¼ paralar taÅŸÄ±masÄ± sebebiyle GPS cihazÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, GPS takÄ±lÄ± Ã§antalarÄ±n mÃ¼ÅŸteri tarafÄ±ndan takip edildiÄŸini, akabinde 15.11.2022 veya 16.11.2022 olarak hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir tarihte gece saat 01.00 civarÄ±nda SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n kendisini aradÄ±ÄŸÄ± ve â€œBana verdiÄŸin para Ã§antasÄ±nda GPS cihazÄ± takÄ±lÄ± mÄ±ydÄ±?Ã¶ ÅŸeklinde soru sorduÄŸunu ve kendisinin de â€œGPS cihazlarÄ± olabilir ama hangi Ã§antada olduÄŸunu bilmediÄŸiniÃ¶ belirttiÄŸini, Bu sÃ¼reÃ§ten sonra kendisini 5********* numaralÄ± hattan birisinin arayarak gergin bir Ã¼slupla GPS cihazlÄ± Ã§antanÄ±n kendisine mi ait olduÄŸunu sorguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve GPS cihazlÄ± Ã§antayÄ± SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n verdiÄŸini, arayan bu kiÅŸinin kamuoyunca tanÄ±nan eski bir futbolcu olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸini, bunun akabinde kendisinin SeÃ§il Erzanâ€™Ä± arayarak â€œÃ§antayÄ± neden bu ÅŸahsa verdiÄŸiniÃ¶ sorduÄŸunu, SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n ise â€œbu kiÅŸi ve eÅŸi bankada, onlarÄ±n yanÄ±nda Ã§antada para olduÄŸundan sakÄ±n bahsetmeÃ¶ ÅŸeklinde ifadede bulunduÄŸunu, Ã¶zetle kendisinin SeÃ§il Erzanâ€™a verdiÄŸi paranÄ±n baÅŸkaca bir eski futbolcuya verildiÄŸini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸtir. Ä°ddia sahibinin, yukarÄ±da belirtilen oldukÃ§a ÅŸÃ¼pheli olaylara raÄŸmen SeÃ§il Erzanâ€™a bu olay sonrasÄ±nda da yine elden, ilave nakit para teslim etmeyi sÃ¼rdÃ¼rmesi izaha muhtaÃ§ bir konudur.

16) Banka para Ã§ekmek isteyen mÃ¼ÅŸterilerine neden paranÄ± Ã§ekiyorsun diye sorabilir mi? BankanÄ±n Ã¶deme yapmamak gibi bir lÃ¼ksÃ¼ var mÄ±dÄ±r?

Bankaâ€™nÄ±n para Ã§ekiliÅŸleri ile ilgili olarak mevduat mÃ¼ÅŸterisinin taleplerini sÄ±nÄ±rlamasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. BankacÄ±lÄ±k Kanunuâ€™nun 61 inci maddesi gereÄŸince Bankalar mevduat sahibinin parasÄ±nÄ± Ã§ekmesi yÃ¶nÃ¼ndeki talebini yerine getirmek zorundadÄ±r. Bu sebeple kendi hesaplarÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± para Ã§ekiliÅŸleri esas olarak banka tarafÄ±ndan normal karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ, ÅŸÃ¼phe doÄŸurucu iÅŸlemler sorgulanmÄ±ÅŸ ve fakat, mudiler tarafÄ±ndan bu maksatla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda SeÃ§il Erzan ile yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri iÅŸlemlerden hiÃ§ bahsedilmeksizin makul aÃ§Ä±klamalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan iÅŸlemler, ÅŸÃ¼pheli iÅŸlem bildirimlerine konu olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Konuyu Ã¶rnekle aÃ§Ä±klamak gerekirse, bir ÅŸikayetÃ§i vadesine bir gÃ¼n kalan Kur KorumalÄ± Mevduat hesabÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 2 milyon USD tutarÄ±ndaki parayÄ± Ã§ekme talebinde bulunmuÅŸtur. MÃ¼ÅŸterinin parasÄ±nÄ± Ã§ekmesi durumunda edeceÄŸi zarar ve yalnÄ±zca bir gÃ¼n daha beklerse saÄŸlayacaÄŸÄ± kazanÃ§ tutarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, 65 bin USD kayba uÄŸrayacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸ ancak mÃ¼ÅŸteri â€œev alacaÄŸÄ±nÄ±Ã¶ beyan ederek parasÄ±nÄ± Ã§ekmek konusunda Ä±srarcÄ± olmuÅŸtur. MÃ¼ÅŸterinin bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olayÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan ÅŸÃ¼phe duyan ÅŸube Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±z kanunen bÃ¶yle bir zorunluluk olmadÄ±ÄŸÄ± halde, mÃ¼ÅŸterinin evine giderek tekrar kayÄ±plarÄ±nÄ± hatÄ±rlatmÄ±ÅŸ ama ÅŸikayetÃ§i, Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±za â€œparayla ikamet ettiÄŸi evi Ã§ok ucuz bir fiyata satÄ±n alacaÄŸÄ±Ã¶nÄ± teyiden bildirmiÅŸtir. SavcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi kendi ifadesinden anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere bankadan Ã§ektiÄŸi ve banka dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± parayÄ± bir restoranÄ±n Ã¶nÃ¼nde SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n kuryesine herhangi bir belge almadan teslim etmiÅŸtir. Somut olaydan anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere BankamÄ±z, mÃ¼ÅŸterilerini korumak iÃ§in yasal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerinin Ã§ok Ã¶tesinde bir Ã§aba sarf etmektedir. Bahse konu kiÅŸi, saadet zincirini 7 Nisan tarihinde BankamÄ±za ilk kez bildiren ÅŸikayetÃ§idir.

17) HesabÄ± olan ÅŸikayetÃ§iler giÅŸeden paralarÄ±nÄ± Ã§ektikten sonraki tasarruflarÄ±yla ilgili bankanÄ±n herhangi bir sorumluluÄŸu var mÄ±dÄ±r?

Banka, mÃ¼ÅŸterinin parasÄ±nÄ± Ã§ekmesine bir kÄ±sÄ±t ve engel koyamaz. MÃ¼ÅŸteri Ã§ekmek istiyorsa, banka mÃ¼ÅŸterinin parasÄ±nÄ± Ã¶demek zorundadÄ±r. Para zaten sistem iÃ§erisinde olduÄŸu iÃ§in mÃ¼ÅŸterinin kendi parasÄ±nÄ± Ã§ekmesi doÄŸal hakkÄ±dÄ±r. BankanÄ±n mÃ¼ÅŸteriye â€œparayÄ± neden Ã§ektiÄŸiniÃ¶ sorgulamasÄ± KiÅŸisel Verilerin KorunmasÄ± Kanunu ile BankacÄ±lÄ±k Kanunuâ€™na da aykÄ±rÄ±dÄ±r. Hesap sahibinin parasÄ±nÄ± banka hesabÄ±ndan nakit Ã§ekmesi durumunda yani bankacÄ±lÄ±k sisteminin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karmasÄ± halinde para Ã¼zerindeki bankanÄ±n zilyetliÄŸi ve sorumluluÄŸu ortadan kalkmaktadÄ±r. Bunun iÃ§in tek ÅŸart hesap sahibinin nakit Ã§ekiliÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± durumda mutlaka imzasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Uygulamada banka sistemleri Ã¼zerinden Ã¼retilen nakit Ã§ekiliÅŸine iliÅŸkin dekont Ã¼zerine hesap sahibinin veya yetkilendirdiÄŸi kiÅŸilerin imzasÄ± alÄ±nmaktadÄ±r. Bu uygulama ile BankanÄ±n Ã§ekilen para Ã¼zerindeki sorumluluÄŸu da nihayete ermektedir. ParanÄ±n nakit Ã§ekilmesiyle birlikte para sahibi kiÅŸi, paranÄ±n Ã¼zerinde hem zilyet hem de tasarruf yetkisi olan tek kiÅŸi olmaktadÄ±r. Bankadan Ã§ekilmiÅŸ olan nakit paranÄ±n artÄ±k tek sorumluluÄŸu ve kullanÄ±m hakkÄ± para sahibinin kendisindedir. Bundan sonra bankacÄ±lÄ±k sisteminin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bir paranÄ±n akÄ±betinden bankanÄ±n sorumluluÄŸu bulunmamaktadÄ±r. Ã–rnek olarak eski futbolcunun kardeÅŸinin hesabÄ±na havale ettiÄŸi ve kardeÅŸi tarafÄ±ndan ÅŸubeden nakit olarak Ã§ekilen para, ardÄ±ndan BankamÄ±z personeli olmayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir ÅŸahsa teslim edilmiÅŸ ve bu ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan banka dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r (Bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸahsÄ±n, SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n para getir gÃ¶tÃ¼r iÅŸlemlerini yapan ve halen tutuklu bulunan A.Y. olduÄŸu geriye dÃ¶nÃ¼k kamera incelemelerinde saptanmÄ±ÅŸtÄ±r). Bu iÅŸlemin bir ÅŸikayetÃ§i avukatÄ± tarafÄ±ndan BasÄ±nda â€œmÃ¼vekkilim parasÄ±nÄ± banka iÃ§erisinde teslim etmiÅŸti ve â€œbu kadar para bankada baÅŸka birine teslim ediliyor, banka bunun farkÄ±na varmÄ±yor mu? ÅŸekilde yapÄ±lan spekÃ¼lasyonlar yersizdir, abesle iÅŸtigaldir.

18) Ä°fadesinde belirtildiÄŸi ÅŸekilde 50 bin USD Ã¼zeri nakit Ã§ekim iÅŸlemleri teftiÅŸe tabi midir?

DeÄŸildir. BÃ¶yle bir teftiÅŸ uygulamasÄ± BankamÄ±z ve sektÃ¶rde bulunmamaktadÄ±r. 50 bin USD ve Ã¼zeri iÅŸlemlere iliÅŸkin konu kamuoyuna yanlÄ±ÅŸ ÅŸekilde aksettirilmektedir. Efektif yatan, nakit yatan iÅŸlemlerinde bankalar kendi iÃ§ uygulamalarÄ±na gÃ¶re herhangi bir sÄ±nÄ±rlama olmaksÄ±zÄ±n hesaplara yatÄ±rÄ±lan paralarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± kara paranÄ±n aklanmasÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde araÅŸtÄ±rabilir. Nakit Ã§ekimlerinde, BankanÄ±n mÃ¼ÅŸterilerinin varlÄ±klarÄ±na bu tip bir kontrol koymasÄ± hukuken mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Mevduat Ã§ekilmesine konulacak her kÄ±sÄ±t BankacÄ±lÄ±k Kanunun 61. maddesine gÃ¶re mevduat sahiplerinin geri alma hakkÄ±nÄ±n engellenmesi suÃ§unu oluÅŸturur. MASAKâ€™a yapÄ±lan bildirimler sadece iÅŸlemin ÅŸÃ¼pheli gÃ¶rÃ¼lmesi halinde yapÄ±lÄ±r. Hesap sahibinin veya yetkilendirdiÄŸi kiÅŸinin hesaptan para Ã§ekmesinin ÅŸÃ¼pheli bir tarafÄ± yoktur.

19) Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan bankanÄ±n parayÄ± Ã¶demesine yÃ¶nelik bir telkinde bulunulmuÅŸ mudur?

BasÄ±nda ve sosyal medyada yer alan bahse konu iddialar, bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olup hiÃ§bir resmi merciden BankamÄ±za veya herhangi bir yÃ¶neticisine bu konuda yÃ¶nlendirme veya telkin sÃ¶z konusu olmamÄ±ÅŸtÄ±r.

20) Banka, bilanÃ§o bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve karlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nemli bir yer tutmayan bu meblaÄŸÄ± neden Ã¶deyip konuyu kapatmÄ±yor?

Olaya konu meblaÄŸlar, bir banka iÃ§in ve dolayÄ±sÄ±yla BankamÄ±zÄ±n Ã¶z varlÄ±k bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§erisinde anlamlÄ± bir bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸe sahip olmamakla birlikte; BDDK denetiminde bir anonim ÅŸirket olan BankamÄ±zÄ±n, herhangi bir mahkeme kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n zimmet olmayan bir fiilden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã¶deme yapmasÄ± halinde, asÄ±l o takdirde Ã¶deme yapan banka yÃ¶neticilerinin 5411 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda zimmet suÃ§unu iÅŸlemiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± kamuoyunun bilgisine ayrÄ±ca sunmak isteriz.