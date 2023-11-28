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GündemSeçil Erzan milyon dolarları İsviçre'ye mi kaçırdı? Gizli tanık bomba detayı açıkladı
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Seçil Erzan milyon dolarları İsviçre'ye mi kaçırdı? Gizli tanık bomba detayı açıkladı

Seçil Erzan davasına gizli tanık ifadesi ortaya çıktı. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi ünlü futbolcuların da arasında olduğu 18 kişinin milyonlarca dolarını kaptırdığı bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni detaylar gündem olmaya devam ediyor. 226 yıl hapsi istenen Seçil Erzan'ın yargılandığı davada duyarlı bir vatandaş olduğunu söyleyen kişi gizli tanık olarak paraların nereye gittiğini açıkladı. İşte detaylar...

• 28 Kasım 2023 - 12:42 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2023 - 12:42 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. Erzan'ın 226 yıl hapsi isteniyor.

2MİLYON DOLARLIK FON VURGUNUNA DAVA AÇILDI

MİLYON DOLARLIK FON VURGUNUNA DAVA AÇILDI

Hazırlanan iddianamede, 18 müştekinin toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtildi. Gerçekte böyle bir fonun hiç olmadığı belirtilen iddianamede, şüpheli Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenirken; diğer 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapisleri istendi.

3DOSYAYA GİZLİ TANIK GİRDİ

DOSYAYA GİZLİ TANIK GİRDİ

Davanın ilk duruşmasının görülmesinin ardından SABAH davaya ilişkin yeni bir bilgiye ulaştı. Savcılığa ve mahkemeye yazdığı mektupla konuyu medyadan duyduktan sonra haberdar olduğunu belirten bir vatandaş söz konusu paranın nereye götürüldüğüne dair bilgi sahibi olduğunu söyledi.

4Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

Yazdığı mektupla bir bankanın şube müdürü olan kişinin eşinin dayısı olduğunu bu kişinin Seçil Erzan ile sık sık yurtdışına çıktıklarını, aile içerisinde yapılan bazı görüşmelerde bu şahsın önemli kişilere ait paralarını fon adı altında yurtdışına götürdüğünü söyledi.

5YÜKLÜ MİKTARDA PARALARI YURTDIŞINA ÇIKARIYOR

YÜKLÜ MİKTARDA PARALARI YURTDIŞINA ÇIKARIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu ihbar içerikli mektup sonrası şahsı ifade vermesi için adliyeye çağırdı.

6Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

İsminin açıklanmasını istemeyen gizli tanık savcılıkta verdiği ifadesinde söz konusu bankacının bir dönem çeşitli bankalarda üst düzey görevlerde çalıştıktan sonra atıldığını, Seçil Erzan ile yine bir dönem gönül ilişkisinin bulunduğunu düşündüğünü ve sık sık yurtdışına uzun seyahatler yaptığını belirtti.

7Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

Evde aile içerisinde yapılan konuşmalara söz konusu şahsın bazı bankaların genel müdür yardımcılarıyla irtibatta bulunduğunu, bu kişilerden alacağı paraları yurtdışına götüreceği şeklinde konuşmalara şahit olduğunu belirtti.

8PARAYI İSVİÇREYE GÖTÜRDÜLER

PARAYI İSVİÇRE'YE GÖTÜRDÜLER

Gizli tanık ifadesinin devamında akrabasının bir anda zengin olduğunu Seçil Erzan ile birlikte 2 kişinin daha bulunduğunu bu kişilerin fon adı altında topladığı paraları yakın çevresinden İsviçre'ye kaçırdığını duyduğunu söz konusu kişinin araştırılmasıyla paranın izinin bulunacağını ifade etti.

9Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

İfade sonrası adli makamlar davanın genişletilmesi için çalışma başlattı. Öte yandan ‘Özel fon’ dolandırıcılığının mağdurlarından biri, aynı zamanda arkadaşı olan Seçil Erzan’ın, çalıştığı Denizbank’ın üst düzey yöneticilerinden O.Ö. ile duygusal ilişkisi olduğunu öne sürdü.

10Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın 2014 yılından beri hem arkadaşı hem de doktoru olan Evrim Pınar Güzel, iddianamede yer alan ifadesinde ilginç bir iddia ortaya attı.

11Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

Güzel, 11 Nisan’da Seçil Erzan’ın tutuklandığı haberini aldığını belirterek “Bir gün sonra Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e, Seçil Erzan’ın bahse konu olayların yaşandığı tarihlerde, Denizbank’ın üst düzey yöneticilerinden olan O.Ö. ile aralarındaki duygusal ilişkisi hakkında mail attım. O.Ö. hakkında mal varlığı araştırması yapılmasını istediğim hususlarında mail attım” dedi.

12Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

İddianamede babası Burhan Taşpolat ile birlikte “mağdur” sıfatıyla yer alan Dermatolog Evrim Pınar Güzel, Erzan’la 2014 yılında önce doktor-hasta ilişkisi olarak başlayan, sonradan dostluğa dönüşen ilişkilerini anlatırken, Erzan’ın bugüne kadar gündeme gelmeyen bir ilişkisinden bahsetti. Güzel’in ifadesinden bazı bölümler özetle şöyle:

13Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

“2012 yılında Denizbank GYO unvanlı şirketin kiracısı olarak Bahçeşehir’de kendi iş yerimi açtım. 2014 yılında Seçil Erzan bana hasta olarak başvurdu. Şahsın Denizbank Florya Şube Müdürü olduğunu öğrendim. Bir süre sonra arkadaşlık ilişkilerimiz başladı. 2015-2016 yılı içerisinde ben Erzan’a ‘Benim elimde 400 bin TL kadar birikmiş param var, nasıl değerlendirebilirim’ diye sorduğumda kendisi bana ‘Bu tutar çok düşük’ dedi. Ancak kuzeni Tanın isimli şahsın da dahil olduğu özel müşteriler için açılmış olan ‘özel fon’ olarak adlandırdığı bir yatırımdan bahsetti. Yatırmış olduğum para ile ilgili ilk 1 Ekim 2020’de ‘Menkul Kıymet Ekstresi’ başlıklı kendi ıslak imzasının bulunduğu ve yatırmış olduğum tutarın toplamda 9 milyon 998 bin 43 TL olduğunu belirtir bir evrak verdi.”

14Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

2022 yılının mayıs ayından itibaren “yüksek getirili alternatif bir yatırım hesabı” için babasıyla birlikte Erzan’a peyderpey para verdiğini anlatan Güzel, şöyle devam etti: “Seçil Erzan dönem dönem beraber tatile gittiğim, özel anlarımda yanımda olan bir arkadaşımdı, bu sebeple ben kendisine çok güveniyordum. 21 Aralık 2022’de Erzan’dan ısrarla hesap özetimin olduğu bir evrak istedim. Erzan bana Denizbank kaşesinin ve kendi ıslak imzasının bulunduğu üzerinde toplam yatırmış olduğum tutarı gösterir bir evrak verdi. 640 bin dolar kadar para çekmek istedim ancak Erzan bana dört taksit şeklinde çekebileceğim bir ödeme yöntemini yazdığı ıslak imzalı evrak verdi.

15Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

Ancak herhangi bir para alamadım. 16 Şubat 2023 tarihinde babamla birlikte Denizbank Levent Büyükdere Şubesi’ne gittik. Erzan’dan para istemek için gitmiştik. Ancak Erzan bir haftalık süre ile yeni bir pozisyonun açıldığını ve çok yüksek kar olduğunu söyledi. Ben de bir başka banka hesabımda bulunan 1 milyon 550 bin TL’lik tutarı çekerek 17 Şubat 2023’te Levent’teki müdür odasında Erzan’a elden teslim ettim.”

16Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

Daha sonra babası ile hesaplarından para çekmek istediklerini belirten Güzel “Erzan bizi 2.5 ay oyaladı. 7 Nisan’da randevu vererek çekmek istediğimiz paraları hazır ettiğini söyledi. Ben aynı gün Erzan’ı aradım ancak ulaşılamıyordu. Levent Büyükdere Şubesi’ne gittiğimizde Erzan’ın iki gün izinli olduğunu söylediler. Bankaya teslim ettiğimiz paralardan çekmek istediğimizi söyledik ancak bize bankada bu paraların görünmediği, evrakların sahte olduğunu ve istersek dilekçe yazabileceğimizi söylediler” dedi.

17Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

Güzel, sonrasında babasıyla Seçil Erzan’ın kuzeni Tanın’ın evine gittiklerini belirterek şunları söyledi: “Tanın bize Seçil’in Çorlu’daki evine gittiğini söyledi. Tanın Seçil’e ‘Neden teslim olmuyorsun’ şeklinde telefon hoparlöründen konuştu. Seçil annesi ile bir gece daha geçirmek istediğini söyledi. Seçil bizi 9 Nisan’da aradı ve ‘Ben sizden toplam ne kadar almıştım’ dedi. Ben de kendisine kabaca net rakamı o anda bilmediğim için 500 bin dolar ve son getirdiğim 1 milyon 550 bin TL’yi ve 38 bin doları söyledim. Tanın’ın eşi, Seçil’in Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından sorgulandığına dair WhatsApp mesajlarını ‘FONCUZEDELER’ ortak grubuna attı.”

18Seçil Erzan milyon dolarları İsviçreye mi kaçırdı Gizli tanık bomba detayı açıkladı

11 Nisan’da Erzan’ın tutuklandığı haberini aldığını belirten Güzel, ifadesinde şunları kaydetti: “12 Nisan’da Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e, Seçil Erzan’ın bahse konu olayların yaşandığı tarihlerde Denizbank’ın üst düzey yöneticilerinden olan O.Ö. ile aralarındaki duygusal ilişkisi hakkında mail attım. O.Ö. isimli şahıs hakkında malvarlığı araştırması yapılmasını istediğim hususlarında mail attım. Zararımın Denizbank tarafından karşılanmasını istiyorum.”