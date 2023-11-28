Seçil Erzan milyon dolarları İsviçre'ye mi kaçırdı? Gizli tanık bomba detayı açıkladı
Seçil Erzan davasına gizli tanık ifadesi ortaya çıktı. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi ünlü futbolcuların da arasında olduğu 18 kişinin milyonlarca dolarını kaptırdığı bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni detaylar gündem olmaya devam ediyor. 226 yıl hapsi istenen Seçil Erzan'ın yargılandığı davada duyarlı bir vatandaş olduğunu söyleyen kişi gizli tanık olarak paraların nereye gittiğini açıkladı. İşte detaylar...
• 28 Kasım 2023 - 12:42 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2023 - 12:42 • Son Güncelleme: