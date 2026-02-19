Define için gözünü kararttı! 40 metre derinliğinde kuyu açtı

Haberin Devamı

Olay, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan C.K. isimli şahsın evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan saha çalışması yapıldı. Şüpheli şahsın ikametinde ve arazisinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan yaklaşık 40 metre derinlikte ve 3 metre genişliğinde tünel, ve belli bir genişlik ve yükseklikte çukur tespit edildi.

Olay yerinde; yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtresi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı, çok sayıda kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirildi. Tünel ve çukurlarda Jandarma görevlileri ile AFAD ekipleri birlikte arama faaliyetleri yapılacağı ve tünelin içerisinin tespit edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs "izinsiz kazı yapmak" suçundan gözaltına alındı.