Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçlar geldi! İşte 81 ildeki son durum

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda seçmenler, 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için yarıştı. YSK Başkanı, Erdoğan'ın seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazandığını ilan etti.

YURT DIŞINDA 24 MAYIS'TA SONA ERDİ

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta tamamlandı.

YSK BAŞKANI: ERDOĞAN YENİDEN CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin kamuoyuna son bilgileri paylaştı. Buna göre Yener, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın seçimi kazandığını duyurdu.

Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle; Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758 sandığımız açılmış olup sandık açılma oranı 99.32’dir. Yurt içinde Erdoğan’ın 51.91, Kılıçdaroğlu’nun 48.09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5657 sandıktan 4986 sandığın açıldığı, sandık açılmış oranının 88.14 olduğu görülmüş. Erdoğan’ın yüzde 59.80, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 40.20 oranında oy aldığı görülmüştür. Genel toplamı sonucu 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744’ün açıldığı sandık açılma oranını yüzde 99.43 olduğu görülmüş. Erdoğan’ın yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu’nun 47.86 oy aldığı görülmüştür.

Sayın Erdoğan, 27 milyon 513 bin 587, Sayın Kılıçdaroğlu 25 milyon 260 bin 109 oy aldığı görülmüş. İki aday arasında 2 milyon 253 bin 478 fark olduğu görülmüş. An itibarıyla sisteme girilmeyen 809 bin 020 oranındaki oy oranının tamamının Cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahil sonuçların değişmeyeceği görülmüş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği görülmüştür.

Sağ duyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, YSK’nın tam bağımsızlık içinde görev yapan değerli üyelerine, kurulda yer alan siyasi parti temsilcilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlilerine, desteklerini esirmeyen Bakanlıklarımıza, güvenlik güçlerimize, seçim takviminin başından beri sürecin koordinasyonunda yer alan paydaş kurumlarımıza, süreci başından beri takip eden değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Seçim sonuçlarının Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, Türk kamuoyuna saygılarımızı sunarız.