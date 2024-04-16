Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1.5 aylık aranın ardından bugün Beştepe’de toplanacak. Ekonomideki yol haritasının ele alınacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele konusunda atılan adımlar değerlendirilecek. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin gündeme gelmesi, ayrıca ay sonunda açıklanması beklenen yeni müfredata da son şeklinin verilmesi bekleniyor.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı ile İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısıyla bölgede yükselen gerilim de toplantının önemli gündem başlıklarından olacak. Toplantıda olası Irak harekâtının da görüşülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 yıl aradan sonra 22 Nisan’da Irak’a gerçekleştireceği ziyaret de değerlendirilecek. Terörle mücadele kapsamında Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ile bölgedeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

DEPREM KONUTLARI

6 Şubat depreminin vurduğu kentleri ayağa kaldırmak için yapılacak çalışmalar da masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin etkilediği kentlerin hızla ayağa kaldırılması, bu yıl bitmeden 200 bin konutun hak sahiplerine teslimi için gece-gündüz çalışıldığını bildirmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin bu konudaki çalışmalara ilişkin Kabine’yi bilgilendirmesi bekleniyor.

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