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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelde 15 Temmuz'un izleri duruyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerlerce basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

15.07.2023 - 11:16 | | Cavit AKGÜN - Fırat AKAY/ MARMARİS (Muğla), (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelde 15 Temmuz'un izleri duruyor

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 7 yıl önceki gibi muhafaza edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Marmariste kaldığı otelde 15 Temmuzun izleri duruyor

Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi.

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120'NİN ÜZERİNDE KURŞUN İZİ

FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Marmariste kaldığı otelde 15 Temmuzun izleri duruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin sıktığı 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Marmariste kaldığı otelde 15 Temmuzun izleri duruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasındaki masa üzerinde A4 kağıtları ile dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor. 

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