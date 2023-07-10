Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünyada büyük yankı buldu: İsveç'in NATO üyeliği için AB şartı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Litvanya'ya giderken havalimanında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama aynı zamanda Vilnius'da da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları kısa sürede Dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

CNN International 'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin AB'ye girmesine bağlıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Erdoğan'ın neredeyse tüm NATO üyelerinin AB'ye üye olduğunu vurguladığı bilgisine yer verildi.

New York Times 'Erdoğan, İsveç'in NATO Hedefini Desteklemeden Önce AB'nin Türkiye'nin 'Yolunu Açması' Gerektiğini Söyledi' dedi.

Euronews'in başlığı ise 'Erdoğan: AB Türkiye'ye 'yol açarsa' Ankara İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabilir' oldu.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalıların Türkiye'nin AB üyelik hedefine "yol açması" halinde Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabileceğini söyledi' denildi.

Katar merkezli Al Jazeera 'Türk lider, Ankara İsveç'in NATO üyelik hedefini onaylamadan önce AB'nin Türkiye'nin bloğa katılımının önünü açması gerektiğini söyledi' dedi.

AP bu gelişmeyi 'Erdoğan, Avrupalıların Türkiye'nin AB üyeliğine 'yol açması' halinde Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabileceğini söyledi' başlığı ile abonelerine servis etti.

Global News 'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin AB üyeliğine bağlıyor' yorumunda bulundu.

Al Arabiya 'Erdoğan: Türkiye AB üyeliği karşılığında İsveç'in NATO üyeliğini destekleyecek' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada , Avrupa Birliği'nin Ankara ile uzun süredir askıya alınan üyelik müzakerelerine yeniden başlaması halinde İsveç'in NATO adaylığını destekleyeceğini söyledi.'

Alman DW ise 'Erdoğan: İsveç'i NATO'da istiyorsanız Türkiye'yi AB'ye alın' başlığını tercih etti.