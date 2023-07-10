Beyaz Saray: Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi NATO Zirvesi'ne gitmeden önce basına açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin AB üyeliğinden geçtiğini belirterek 'Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) önünü açın, biz de Finlandiya'da olduğu gibi İsveç'in (NATO üyeliğinin) önünü açalım' dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamasının hemen ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne üye olma isteğini destekliyorum' dedi. Erdoğan'ın bu açıklaması dünya basınında ilk sıralardan manşetten verilirken konuyla ilgili ABD tarafı da konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamda, "Türkiye'nin AB üyelik hedeflerini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edecektir." denildi. Bununla birlikte Beyaz Saray, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin "Türkiye ile AB arasında bir mesele olduğunu belirterek, "ABD'nin odağı İsveç'in NATO'ya katılımıdır." ifadelerini kullandı.

STOLTENBERG DESTEKLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç’in üyeliği konusunda AB şartına ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne üye olma isteğini destekliyorum” dedi. Ancak AB şartının Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra’da yer almadığını söyleyen Stoltenberg, İsveç’in muhtıradaki bütün şartları yerine getirdiğini belirtti. Birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Stoltenberg, "Vilnius'ta İsveç'in üyeliği konusunda olumlu bir karar almak hala mümkün” ifadesini kullandı.