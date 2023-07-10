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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vilnius’a ulaştıklarını duyurdu: Önemli kararlara imza atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vilnius’a ulaştıklarını duyurdu. Erdoğan, paylaşımında “Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Vilnius’a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız" dedi.

10.07.2023 - 17:33 | | İHA-DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vilnius’a ulaştıklarını duyurdu: Önemli kararlara imza atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Vilnius Havalimanı'nda Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı. Zirvede, Ukrayna’daki savaşın yanı sıra, NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak’ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

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“ÖNEMLİ KARARLARA İMZA ATACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vilnius’a ulaştıklarını duyurdu. Erdoğan, paylaşımında “Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Vilnius’a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız.

Madrid’de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi’nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik. Vilnius’ta, NATO’nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Türkiye’ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.

İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz. Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius’ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz.

Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz; NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım” ifadelerini kullandı.

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