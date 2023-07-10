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Litvanya'da kritik zirve! Erdoğan, Stoltenberg ve İsveç Başbakanı ile görüşecek

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında 17.30'da üçlü görüşme yapacak.

10.07.2023 - 16:13 |
Litvanya'da kritik zirve! Erdoğan, Stoltenberg ve İsveç Başbakanı ile görüşecek

NATO zirvesi kapsamında Vilnius'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 17.30'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek. Erdoğan yarın saat 12:00'da ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile önemli temaslarda bulunacak

ZİRVE'DE GÜNDEM NE?ZİRVE'DE GÜNDEM NE?

Vilnius'da görüşülecek en önemli konulardan biriTürkiye'nin İsveç'e onay verip vermeyeceği. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 16 ay sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de görüşecek.Zirvede görüşülecek konulardan biri de Ukrayna savaşı. Zirvede NATO ülkelerinin 15 yıl önce Bükreş'te olduğu gibi Ukrayna'nın İttifak'a üye olacağını teyit etmesi bekleniyor. Ancak bunun ne zaman ve nasıl olacağı konusunda kesin bir mesaj verilmesi mümkün görünmüyor.

ASKERİ PLANLAR

Vilnius'taki önemli meselelerden biri de Rusya'ya yönelik birliğin atacağı askeri adımlar olacak. Bu bağlamda gizli askeri planların liderler bazında onaylanması bekleniyor.

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