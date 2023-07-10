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Erdoğan-Biden görüşmesi yarın saat 18.00'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında 17.30'da üçlü görüşme yapacak. Erdoğan, yarın saat 18.00'de ise ABD Başkanı Biden ile görüşecek.

10.07.2023 - 16:42 |
Erdoğan-Biden görüşmesi yarın saat 18.00'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başlayacak.

Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la Türkiye saati ile 17.30’da üçlü görüşme yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel’in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30’da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESI YARIN SAAT 18.00'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yarınki görüşmesinin saati 18.00 olarak açıklandı.

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